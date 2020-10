LOS ANGELES, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme der Dianova GmbH, einem Produzenten und Vertrieb von Life Science-Produkten, bekannt zu geben. Dianova wird in die BIOZOL Diagnostica GmbH integriert, einer Tochtergesellschaft von Calibre Scientific, wodurch ein Vertriebsnetz für die DACH-Region geschaffen wird.



Dianova hat ihren Sitz in Hamburg und vertreibt Antikörper, Immunoassays sowie Produkte für die Molekularbiologie und ist Produzent gut validierter Primärantikörper für die Histopathologie. Laborfachleute in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen auf Dianova und schätzen das jahrzehntelange Know-how, die umfassende Kundenbetreuung, die anwenderfreundlichen Lösungen und die hochwertigen Produkten.

Mit der Übernahme von Dianova baut BIOZOL seine führende Position auf dem deutschen Forschungsmarkt aus und macht das nunmehr verbundene Unternehmen zu einem führenden unabhängigen Vertrieb von Life Science- und Diagnostikprodukten in der DACH-Region. „Wir freuen uns sehr über diese Übernahme“, so Jonas Bäuerle, Geschäftsführer von BIOZOL. „Mit Dianova verbreitern wir unser Angebot an hochwertigen Forschungsprodukten und erweitern das BIOZOL-Team um einen talentierten Mitarbeiterstamm, mit dem wir die Erwartungen unserer Kunden übertreffen werden.“

„Ich bin zuversichtlich, dass das von mir gegründete Unternehmen auch in den kommenden Jahren in guten Händen sein wird“, so Jürgen Frerichs, Geschäftsführer von Dianova. „Das internationale Netzwerk von Calibre Scientific wird die innovativen Produkte von Dianova einem größeren Kundenstamm als je zuvor zugänglich machen.“

Über Dianova

Seit der Gründung im Jahr 1982 versorgt Dianova Fachleute aus den Biowissenschaften mit Antikörpern, Immunoassays und Produkten für die Molekularbiologie. Jahrzehntelange Erfahrung in biochemischen Anwendungen und ein tiefgehendes Verständnis der Kundenbedürfnisse haben einen erweiterten Vertrieb und die interne Entwicklung und Herstellung proprietärer Antikörper ermöglicht.

Zu den Kunden von Dianova zählen Forschungs- und Routinelabore in Universitäten, Krankenhäusern und der Pharmaindustrie.

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und die Biopharmabranche. Calibre Scientific steht für ein Portfolio von Nischenunternehmen im Bereich Life Science in verschiedenen wichtigen Märkten, die wie kein anderer in der Lage sind, die einzigartigen Herausforderungen ihrer jeweiligen Märkte zu bewältigen. Wir sind weltweit in über 100 Ländern vertreten und können so unsere Kunden auf der ganzen Welt tatkräftig unterstützen. Das Wachstum von Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles in einer Vielzahl von Märkten und Regionen hält weiter an – mit zunehmender Erweiterung seines Produktangebots und seiner globalen Präsenz in Laboren auf der ganzen Welt.