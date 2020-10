LOS ANGELES, 27 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Dianova GmbH, un fabricant et distributeur opérant dans le secteur des sciences de la vie. Dianova sera intégrée à BIOZOL Diagnostica GmbH, une filiale de Calibre Scientific, créant ainsi un réseau de distribution pour servir la région DACH.



Basée à Hambourg, en Allemagne, Dianova est un distributeur d'anticorps, de dosages immunologiques et de produits pour la biologie moléculaire, ainsi qu'un fabricant d'anticorps primaires largement validés pour l'histopathologie. Les professionnels de laboratoire en Allemagne, en Autriche et en Suisse font confiance à Dianova pour ses décennies d'expertise, son assistance client complète, ses solutions conviviales et ses produits de haute qualité.

Avec l'acquisition de Dianova, BIOZOL renforce sa position de leader sur le marché allemand de la recherche, faisant de la société fusionnée un distributeur indépendant de premier plan de produits de diagnostic et de sciences de la vie dans la région DACH. « Nous sommes très heureux de cette acquisition », a déclaré Jonas Bäuerle, directeur général de BIOZOL. « Avec Dianova, nous étendons notre offre de produits de recherche de haute qualité et ajoutons une base d'employés talentueux à l'équipe de BIOZOL qui nous aidera à dépasser les attentes de nos clients. »

« Grâce à cette transition, je suis convaincu que la société que j'ai fondée sera entre de bonnes mains pour les années à venir », a déclaré Jürgen Frerichs, directeur général de Dianova. « Le réseau international fourni par Calibre Scientific apportera les produits innovants de Dianova à une clientèle plus importante que jamais auparavant. »

À propos de Dianova

Depuis sa création en 1982, Dianova fournit aux professionnels des sciences de la vie des anticorps, des dosages immunologiques et des produits pour la biologie moléculaire. Des décennies d'expérience dans les applications biochimiques et une compréhension approfondie des besoins des clients ont permis une distribution élargie ainsi que le développement et la fabrication internes d'anticorps brevetés.

Les clients de Dianova incluent des laboratoires de recherche et de diagnostic de routine situés dans des universités, des hôpitaux et l'industrie pharmaceutique.

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et des consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific représente un portefeuille de sociétés des sciences de la vie de niche, opérant dans divers secteurs verticaux clés, qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre empreinte mondiale couvre plus de 100 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Basée à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue de se développer dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires, élargissant davantage son offre de produits et son empreinte mondiale dans des laboratoires de toute la planète.