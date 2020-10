October 27, 2020 03:00 ET

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 27.10.2020 kello 9:00

Vincit California mukana tukemassa pandemian seurauksista kärsiviä yrityksiä

Vincit California on lähes sadan muun it-yhtiön tavoin ollut kesän ja syksyn aikana auttamassa COVID-19 pandemian seurauksista kärsiviä yrityksiä corporate social responsibilityn hengessä. Avun tarkoituksena on ollut tarjota ilmaisia it-palveluita yrityksille, joihin pandemia iski pahiten. Vincit California on maksutta toteuttanut mm. konkreettisia toteuttamissuunnitelmia yksittäisten yritysten digitaalisen kehityksen suunnasta ja siitä miten yritykset selviävät muuttuneessa kilpailuympäristössä. Omia palveluitaan ovat vastaavalla tavalla tarjonneet myös mm. Amazon, Facebook, Google ja Microsoft.

Vincit Californian toimitusjohtaja Ville Houttu: “Maan rajoitustoimet iskivät samanaikaisesti monelle alalle, joiden toiminta pysähtyi olemassa olevien verkkosivujen tai -palveluiden puuttuessa. Yhdysvalloissa on yrityksillä merkittävä vastuu yhteiskunnan ja yhteisön tukemisessa rahallisesti tai muilla keinoin. Näimme tilaisuuden auttaa oman osaamisemme kautta. Olemme kesän ja syksyn aikana toteuttaneet liiketoiminnan mahdollistavia verkkopalveluja sekä digitaalisten palveluiden etenemissuunnitelmia eri alojen yrityksille. Kaikki toimijat ovat olleet huomattavan kiitollisia saamastaan tuesta.”

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “On hienoa, että tällaisena aikana löytyy laajalta rintamalta intoa ja resursseja panostaa pro bono -tyyppiseen tekemiseen. Inhimilliselle yhteisöllisyydelle on tarvetta enemmän kuin koskaan ja on upeaa, että Kalifornian tiimi on kantanut kortensa kekoon tärkeän asian puolesta. Yhdessä rakennamme parempaa huomista.”

Lisätietoja:

Vincit California Inc., toimitusjohtaja Ville Houttu, puhelin: +1 415 960 5673, ville.houttu@vincit.com

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi