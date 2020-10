De finansielle resultatene for Vow ASA i tredje kvartal 2020 viser sterke resultater i prosjektvirksomheten innen cruise, et ettermarked som fortsatt er preget av covid19-pandemien, og voksende interesse fra et stadig økende antall kunder i landbaserte industrier.

Samlede inntekter for tredje kvartal 2020 var 97,9 millioner kroner. Dette er en vekst på 10,6 prosent sammenlignet med 88,5 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) var på 10,7 millioner kroner, ned fra 12,2 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor, med segmentet Aftersales som den viktigste årsaken til nedgangen i resultat. Cruiseprosjekter derimot leverte en positiv EBITDA på hele 19,4 millioner kroner i tredje kvartal 2020.

Ved utgangen av september 2020 var ordrereserven totalt 1 082 millioner kroner, opp fra 989 millioner kroner tre måneder tidligere, og opp fra 644 millioner ved utgangen av september 2019. I tillegg har cruiseskipsrederier plassert bestillinger og opsjoner ved verft for «Scanship utstyrte» søsterskip som representerer ytterligere 619 millioner i fremtidige inntekter.

– Vi ser at trendene fra forrige kvartal fortsetter. De fleste cruiseskipene er fremdeles inaktive, hvilket betyr at behovet for kjemikalier og reservedeler fra vårt Aftersales-segment er lavt. Nybyggprosjektene fortsetter imidlertid for fullt ved verftene. Denne virksomheten er relativt upåvirket av pandemien, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA.

– En mer strukturert og disiplinert tilnærming til forretningsutvikling har ført til økt interesse fra kunder i landbaserte industrier og vi har en lang rekke potensielle og aktuelle prosjekter. Videre ser vi også at flere cruiseskip har begynt å seile igjen. Det vil føre til en gradvis økning av inntekter innen Aftersales-markedet, sier Badin.





Invitasjon til nettmøte

Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA vil holde en digital presentasjon med påfølgende Q&A sesjon i dag (27.10) klokken 10:00. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk og publikum vil kunne stille spørsmål. Opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig på selskapets nettsted https://www.vowasa.com senere samme dag.

Dersom du allerede har meldt deg på presentasjonen kan du følge instruksjoner du mottar via e-post for å delta. Bruk denne lenken hvis du ønsker å delta på sesjonen uten påmelding i forkant: https://www.vhgo.no/vow/q3-2020/open/

For ytterligere informasjon, vennligst se vedlagte «Q3 2020 Trading update» rapport og presentasjon.





Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

