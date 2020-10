MARE NOSTRUM

Prise de position dans la santé

Acquisition de la société Inalvea Développement

Grenoble, le 27 octobre 2020 – 8h00 - Mare Nostrum , expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce l’acquisition de la société Inalvea Développement, dédiée à la gestion du back office des agences d’intérim du médico-social et plus spécifiquement des SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif). Mare Nostrum positionne ainsi son offre de services sur le secteur très porteur de la santé et en particulier le segment des Economies de Partage.

Fondée en 2016 par Madame Delphine Tamos, Inalvea Developpement est spécialisée dans la gestion des Ressources Humaines pour le compte des agences d’intérim coopératives dédiées aux secteurs du sanitaire et du médico-social. Les prestations de la société couvrent notamment le recrutement des intérimaires, l’établissement des fiches de paie, la facturation ainsi que le conseil juridique et la formation.

Inalvea Developpement s’appuie sur une équipe d’une quinzaine de personnes et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires profitable de 1,2 M€, qui a doublé en un an. Les besoins croissants des établissements de soins et des hôpitaux pour faire face à la crise sanitaire devraient accompagner la montée en puissance de l’activité. Cette société pionnière, qui collabore avec le Groupe depuis un an, est positionnée sur un segment de niche en forte croissance qui compte moins d’une dizaine d’acteurs en France.

Nicolas Cuynat, PDG de Mare Nostrum, commente cette opération : « Je suis fier de ce rapprochement avec Inalvea Developpement qui va nous permettre de renforcer la valeur ajoutée de notre offre. Outre la complémentarité géographique de nos implantations et de nos métiers, cette acquisition nous permet surtout de nous positionner sur un segment qui n’est pas ou peu adressé par les autres acteurs et d’initier un développement pour le groupe Mare Nostrum vers un modèle de rupture dans le domaine de l’intérim et l’Economie de Partage. Ce secteur de la santé, à la fois stratégique et particulièrement « surmené » compte tenu de la crise sanitaire, nous laisse entrevoir de belles perspectives. Perspectives de croissance mais également une capacité à engager de beaux partenariats avec nos nouveaux clients, notamment avec le soutien de notre Fonds de Dotation In Mare Fundis Aquas, avec lequel nous pourrons envisager des actions ciblées pour accompagner l’augmentation de l’employabilité de candidats pour le secteur médico-social. »

Cette opération réalisée via l’acquisition de 50% du capital et la prise de contrôle de la société, est totalement auto-financée.

Conformément à sa stratégie de renforcement de ses savoir-faire, cette acquisition vient parfaitement compléter les expertises de Mare Nostrum en matière de prestations de services dans le secteur des Ressources Humaines et le positionne par la même occasion sur un nouveau secteur en pleine croissance où l’offre transversale Terra Nostra du Groupe prend tout son sens.

Prochain RDV :

29 octobre 2020 : Résultats semestriels 2020 et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020

Présentation des résultats semestriels 2020 – 10h

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR



