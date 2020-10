October 27, 2020 03:45 ET

October 27, 2020 03:45 ET

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Osavuosikatsaus) 27.10.2020 klo 09.45 EET

UPM osavuosikatsaus Q3 2020:

UPM keskittyi tuloksentekoon ja kasvuhankkeisiin erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa

Q3 2020 lyhyesti

Paino- ja kirjoituspaperitoimitusten sekä sellun ja paperin hintojen laskusta johtuen liikevaihto laski 19 % ja oli 2 028 miljoonaa euroa (Q3 2019: 2 493)

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 215 (342) miljoonaa euroa, 10,6 % (13,7%) liikevaihdosta ja 37 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan

Liiketoiminnan rahavirta oli 365 (500) miljoonaa euroa

Onnistuneet terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteet mahdollistivat keskeytyksettömän toiminnan ja merkittävien kasvuhankkeiden etenemisen

COVID-19-pandemiaan liittyvät kysyntävaikutukset, niin positiiviset kuin negatiiviset, normalisoituivat jonkin verran graafisissa ja erikoispapereissa sekä tarramateriaaleissa

UPM Chapellen paperitehdas ja UPM Jyväskylän vaneritehdas suljettiin

UPM Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta ilmoitettiin, samoin suunnitelmista myydä UPM Shottonin paperitehdas sekä tehostaa toimintaa useissa liiketoiminnoissa ja funktioissa

Q1–Q3 2020 lyhyesti

Paino- ja kirjoituspaperitoimitusten sekä sellun ja paperin hintojen laskusta johtuen liikevaihto laski 18 % ja oli 6 392 miljoonaa euroa (Q1–Q3 2019: 7 791)

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 697 (1 061) miljoonaa euroa, 10,9 % (13,6 %) liikevaihdosta ja 34 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan

Liiketoiminnan rahavirta oli 659 (1 256) miljoonaa euroa

Nettovelka oli 89 (-2) miljoonaa euroa

Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,3 miljardia euroa syyskuun lopussa

COVID-19-pandemiaan liittyvät rajoitustoimet laskivat merkittävästi graafisten paperien kysyntää, kun taas tarralaminaattien ja erikoispaperien kysyntä kasvoi sulkutoimenpiteiden aikana

Merkittävä sellutehdashanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät hyvin aikataulussa

Tunnuslukuja

Q3/2020 Q3/2019 Q2/2020 Q1–Q3/2020 Q1–Q3/2019 Q1–Q4/2019 Liikevaihto, milj. euroa 2 028 2 493 2 077 6 392 7 791 10 238 Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 331 455 320 1 050 1 409 1 851 % liikevaihdosta 16,3 18,2 15,4 16,4 18,1 18,1 Liikevoitto, milj. euroa 117 316 148 508 1 009 1 344 Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 215 342 203 697 1 061 1 404 % liikevaihdosta 10,6 13,7 9,8 10,9 13,6 13,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 109 319 138 487 983 1 307 Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 207 345 193 676 1 036 1 367 Kauden voitto, milj. euroa 83 260 103 378 810 1 073 Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 158 281 157 546 857 1 119 Tulos per osake (EPS), euroa 0,15 0,46 0,19 0,70 1,49 1,99 Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,29 0,50 0,29 1,01 1,58 2,07 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,5 10,7 4,3 5,1 11,0 10,7 Vertailukelpoinen ROE, % 6,7 11,6 6,6 7,4 11,6 11,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 4,3 12,0 5,4 6,2 12,4 12,3 Vertailukelpoinen ROCE, % 7,9 12,9 7,5 8,5 13,1 12,8 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 365 500 156 659 1 256 1 847 Liiketoiminnan rahavirta per osake, milj. euroa 0,69 0,94 0,29 1,23 2,35 3,46 Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 17,54 18,28 17,50 17,54 18,28 18,87 Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 10 721 11 172 10 767 10 721 11 172 11 474 Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 89 -2 301 89 -2 -453 Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 0,06 0,00 0,19 0,06 0,00 -0,24 Henkilöstö kauden lopussa 18 349 19 020 19 029 18 349 19 020 18 742





Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q3 2020 tulosta:

”Vuoden kolmannella neljänneksellä saavutimme paljon monella rintamalla: teimme tulosta, saimme aikaan kustannussäästöjä, merkittävät kasvuhankkeemme etenivät ja pystyimme huolehtimaan henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta. Olemme ryhtyneet toimiin kilpailukykymme varmistamiseksi, ja liiketoiminnot menestyivät tyydyttävästi COVID-19-pandemian aiheuttamissa erittäin poikkeuksellisissa oloissa. Heikoista paperimarkkinoista ja sellun matalista hinnoista huolimatta yhtiön kannattavuus parani hieman edellisestä neljänneksestä, rahavirta vankistui ja liikevoittomarginaali pysyi yli 10 prosentissa. UPM Raflatac, UPM Specialty Papers ja UPM Energy tekivät edelleen hyvää tulosta. Vahvan rahoitusaseman ansiosta pystymme etenemään määrätietoisesti yhtiön merkittävissä kasvuhankkeissa.

Viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna myyntihinnat laskivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, ja graafisten paperien toimitukset laskivat 21 %. Näiden seurauksena liikevaihto laski 2 028 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 464 miljoonan euron laskua yhdellä ainoalla vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto laski 37 % ja oli 215 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 365 miljoonaa euroa. Neljänneksen lopussa nettovelka oli hyvin alhainen 89 miljoonaa euroa, ja käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,3 miljardia euroa.

Neljänneksen aikana UPM vei eteenpäin suunnitelmia tehokkuuden parantamiseksi ja toimintojen järjestelemiseksi uudelleen. Suljimme UPM Jyväskylän vaneritehtaan ja UPM Chapellen paperitehtaan Ranskassa. Päätös sulkea UPM Kaipolan paperitehdas tehtiin lokakuussa, ja myös Walesissa sijaitsevan UPM Shottonin paperitehtaan myymisestä ilmoitettiin. Liiketoiminnan tehostaminen alkoi UPM Communications Paperin liiketoimintatiimeissä, Suomen sellutehtailla, UPM Tervasaaren tehtaalla ja UPM Metsän organisaatiossa. Myös UPM Raflatac ja yhtiön globaalit funktiot ilmoittivat tehostamissuunnitelmistaan lokakuussa. Toimenpiteet tuovat vuositasolla yhteensä noin 130 miljoonan euron kustannussäästöt.

Toteutuneet ja julkistetut toimet ovat valitettavia monille UPM:läisille, mutta ne ovat välttämättömiä lyhyen aikavälin tuloksentekokyvyn ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta. UPM tukee henkilöstöä siirtymisessä uuteen työhön.

UPM Communications Papersin tuotteiden kysyntä on ankarimmin kärsinyt COVID-19-pandemiaan liittyvistä toimista. Paperien kysyntä toipui odotetusti hieman sulkutoimien sävyttämästä Q2:sta mutta oli edelleen matalalla tasolla. Markkinahinnat laskivat 5 %. Käynnissä olevien kustannussäästö- ja tehokkuustoimien ansiosta liiketoiminta-alueen liikevoitto palasi takaisin plussalle.

UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers hyötyivät keväällä etenkin kulutustavara- ja verkkokauppaa palvelevien tuotteiden poikkeuksellisen hyvästä kysynnästä. Kolmannella neljänneksellä markkinat normalisoituivat jossain määrin, mutta liiketoiminta-alueet tekivät edelleen hyvää tulosta.

UPM Biorefiningin neljännes oli vahva mitä tulee tuotantoon ja toimituksiin. UPM Biofuels teki uuden tuotantoennätyksen. Sellun hinnat olivat kuitenkin edelleen varsin matalalla tasolla, mikä vaikuttaa liiketoiminta-alueen kannattavuuteen.

UPM Plywoodin kuusivanerimarkkinat olivat hyvät niin kysynnältään kuin hinnoiltaan. Koivuvanerin markkinat sen sijaan olivat edelleen erittäin kilpaillut korkean lisäarvon tuotteissa.

UPM Energy teki jälleen hyvää tulosta. Vesitilanteen normalisoituessa ja markkinahintojen noustessa UPM Energy optimoi menestyksekkäästi tuotantoa voimakkaasti vaihtelevilla markkinoilla.

Etenemme hyvin tavoitteessamme luoda pitkän aikavälin tuloskasvua ja uutta, kestävää liiketoimintaa. Merkittävät kasvuhankkeet Uruguayssa ja Saksassa edistyvät aikataulussa. Paso del los Toroksen sellutehtaan työmaa etenee hyvin, ja rautatierahdista on tehty pitkäaikainen palvelusopimus. Biokemikaalijalostamon rakentaminen Leunassa on alkanut ja vuokrasopimukset infrastruktuurista kemianpuistoa operoivan InfraLeunan kanssa on allekirjoitettu.

Tiukkojen terveys- ja turvallisuusohjeistusten ansiosta sekä rakennustyöt että tuotanto kaikilla UPM:n tehtailla on jatkunut keskeytyksettä COVID-19-pandemian ajan. Osana yhtiön Biofore Share and Care -ohjelmaa autoimme Suomen viranomaisia hankkimaan 30 miljoonaa suojamaskia. Lisäksi lahjoitimme 500 000 maskia terveydenhoitoon, oppilaitoksiin ja hoivakoteihin yhtiön eri toimintamaissa.

UPM nimettiin YK:n Global Compact LEAD -jäseneksi tunnustuksena vastuullisesta liiketoiminnastaan yhtenä 41 yrityksestä maailmassa. Arvostamme tunnustusta suuresti, koska vastuullisuus on Biofore-strategiamme ytimessä. Olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteen ja sitoutuneet päästöjen vähentämiseen, ilmastopositiiviseen metsänhoitoon sekä kehittämään tuotteita, jotka fossiilisia materiaaleja korvaamalla hillitsevät ilmastonmuutosta.

Arvonluontimme perustuu kestävien tuotteiden ja ratkaisujen tarjoamiseen kuluttajille ja yrityksille sekä siihen, että painotamme tulosten saavuttamista. Biofore-strategiamme on tuottanut tuloksia kaikissa olosuhteissa, ja se mahdollistaa kasvun kestävissä liiketoiminnoissa, jotka tarjoavat tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisille ratkaisuille.”

Näkymät vuodelle 2020

COVID-19-pandemia, siihen liittyvät rajoitustoimet ja taloudellinen taantuma aiheuttavat edelleen suurta epävarmuutta vuoden 2020 toiselle puoliskolle.

COVID-19-sulkutoimet vähensivät merkittävästi graafisten paperien kysyntää. Toisaalta sulkutoimet tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää vuoden alkupuoliskolla. Q3:lla nämä kysyntävaikutukset, sekä positiiviset että negatiiviset, normalisoituivat jossain määrin. Näkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat ja kehitys on todennäköisesti asteittaista ja siihen vaikuttaa pandemia, siihen liittyvät sulkutoimet ja muutokset kuluttajakäyttäytymisessä.

Useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään vaikuttaa yleinen taloudellinen toimeliaisuus, joten niiden kysyntään vaikuttaa myös talouden toipumisen muoto ja nopeus.

Q4:lle ajoittuu selvästi enemmän huoltotoimia kuin vuoden edellisillä neljänneksillä, koska kahden sellutehtaan huoltoseisokit siirrettiin Q2:lta Q4:lle.

UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskemiseksi.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän 2020 selvästi alhaisemmaksi kuin 2019.

UPM

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

