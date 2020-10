Aqua Bio Technologys norskutviklede ingrediens Aquabeautine XL, som benyttes i hudpleieprodukter, vil om kort tid bli tatt i bruk i et nytt og raskt voksende marked i USA.



ABTs amerikanske partner Restorsea har inngått avtale om lisensiering av Aquabeautine XL til selskapet Conversion Labs, som er en aktør i markedet for telemedisin og helsekonsultasjoner på internett. Conversion Labs lanserer i første kvartal 2021 sin nye tjeneste Nava MD, der hudpleieproduktene som tilbys vil være basert på Aquabeautine XL.

Conversion Labs tilbyr e-konsultasjoner, der forbrukere er i direkte dialog med hudeksperter på internett. Hudeksperten vurderer forbrukerens behov, og relevante hudpleieprodukter selges der og da.

E-konsultasjoner er i sterk vekst, og i USA regner man med antall slike konsultasjoner i år vil passere en milliard. Hudpleieråd og -salg er et av de raskest voksende segmentene innen e-konsultasjoner. Det antas at segmentet vil ha en årlig vekst på over 20 prosent de neste årene og at dette markedet i USA vil passere et årlig salg på 400 milliarder kroner innen 2027.

Conversion Labs, med en markedsverdi på ca. 86MUSD, handles idag i OTC markedet i USA (The OTC Markets). Selskapet har nylig sendt en søknad om å bli notert på NASDAQ Capital Market (NASDAQ). For ytterligere informasjon se https://ir.conversionlabs.com/

Aqua Bio Technologys amerikanske partner Restorsea fikk i 2012 på nærmere kommersielle vilkår globale rettigheter til ABTs proprietære teknologi frem til 2032. Som meldt i ABTs børsmelding 17.08.2020 har selskapet sett en positiv utvikling i Restorseas kommersialisering av teknologien. Restorsea forbereder både lansering utenfor USA og lisensavtaler med partnere innenfor kosmetikkindustrien. Avtalen med Conversion Labs er uttrykk for at Restorsea lykkes med denne strategien. Dermed styrkes ABTs fremtidige inntektspotensial fra ingrediensen Aquabeautine XL.

For nærmere informasjon kontakt adm. direktør Espen Kvale, telefon 916 28 092 – espen.kvale@aquabiotech.no.

Aqua Bio Technology (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er effektive og representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere. Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.