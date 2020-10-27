CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES
|AUCTION DATE:
|OCT 27, 2020
|START DATE:
|OCT 28, 2020
|MATURITY DATE:
|NOV 4, 2020
|NOMINAL AMOUNT:
|380.0 BLN
|FIXED RATE:
|0.00 %
PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD OCT 28 - NOV 4 2020: 878 BLN SEK.
AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 498 BLN SEK FOR THE PERIOD OCT 28 - NOV 4 2020.
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON OCT 27 2020 AT THE LATEST.
CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET) ON OCT 27 2020.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
logo.gifLOGO URL | Copy the link below
Formats available: