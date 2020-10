October 27, 2020 04:45 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2020 KLO 10.45



HALLITUS PÄÄTTI, ETTEI ROBIT JAA VAROJA SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA

Robit Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2020 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että osakkeenomistajille ei jaeta varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiö varautuu tällä päätöksellä mahdolliseen COVID-19-pandemian toiseen aaltoon sekä lähitulevaisuuden investointeihin automaation ja kapasiteetin lisäämiseksi.

Yhtiökokous valtuutti 22.4.2020 hallituksen päättämään mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa yhtiön jakokelpoisista varoista enintään 0,03 euroa osakkeelta. Mahdollinen varojenjako toteutettaisiin pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2020 saakka.

ROBIT OYJ

Harri Sjöholm

Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja:

Harri Sjöholm

+358 400 622 092

harri.sjoholm@robitgroup.com

