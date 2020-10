October 27, 2020 05:15 ET

October 27, 2020 05:15 ET

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.10.2020 KLO 11.15

ROBIT OYJ: VAHVAA KASVUA – NELJÄS PERÄKKÄINEN KASVUN VUOSINELJÄNNES

Robit jatkaa tukevalla kasvun tiellä. Yhtiö raportoi jo neljännen peräkkäisen kvartaalin, jolloin yhtiön liikevaihto kasvoi.

Robitin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 8,8 prosenttia vertailukauteen verrattuna ja oli 24,2 miljoonaa euroa (22,2). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 16,2 prosenttia. Yhtiön tilaukset kasvoivat samanaikaisesti 7,8 prosenttia. Tammi-syyskuussa Robitin liikevaihto oli 67,9 miljoonaa euroa (64,3). Kasvua vertailukauteen oli 5,6 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli 9,7 prosenttia.

Robitin kannattavuus kehittyi myös suunnitelmien mukaisesti. EBITDA parani heinä-syyskuussa ollen 1,7 miljoonaa euroa (0,2). Erityisesti myynnin volyymin kasvu ja tehostettu kustannusrakenne tukivat kannattavuuden positiivista kehitystä. Ne yhdessä mahdollistavat yhtiön kasvun jatkumisen ja tätä kautta kannattavuuden asteittaisen parannuksen.

Robit kykeni COVID-19-pandemiasta huolimatta jatkamaan kasvuaan ja ylläpitämään hyvää aktiivisuutta myyntityössään. Yhtiön kaikki neljä tehdasta toimivat myös häiriöittä ja nostivat tuotantomääriään vastaamaan kasvavaa myyntiä.

Kysyntätilanne markkinoilla vaihteli edelleen merkittävästi alueittain ja maittain. Kysynnän kehitys oli sidoksissa alueellisten viranomaisten asettamiin liiketoiminnallisiin rajoituksiin. Yleisesti ottaen hallitukset ovat mahdollistaneet kaivos- ja rakennusteollisuuden paluun normaaliin toimintaan. COVID-19-matkustusrajoitusten ja asiakkaiden suojautumisen viruksen aiheuttamia riskejä vastaan odotetaan jatkuvan vielä toistaiseksi. Vaikutuksen uskotaan nykytiedoilla olevan kuitenkin kulutusosaliiketoimintaan rajallinen.

Robit tuo markkinoille tuoteuutuuksia seuraavien kuukausien aikana ja yhtiö lähtee ensi vuoteen vahvemman tarjonnan tukemana.

Yhtiö luopui 24.3.2020 toistaiseksi tulosohjeistuksestaan vuodelle 2020. Koronaviruksen synnyttämä epävarmuus toimialan ja talouden kehityksestä vaikeuttaa liiketoiminnan näkymien normaalia ennakoimista. Näkymiä ja ohjeistusta voidaan päivittää jälleen, kun markkinatilanne tarjoaa siihen normaalit edellytykset.

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen

Lisätietoja:

Robit Oyj

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com