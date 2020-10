MONTRÉAL, 27 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (« BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que la Société vient d’acquérir une propriété d’or-argent d’ampleur régionale, totalisant 37 260 hectares (372,6 kilomètres carrés) dans le sud du Nouveau-Brunswick. Ces terrains sont regroupés sous le nom du projet aurifère Fundy (le « Projet »). Les terrains récemment acquis sont situés à l’ouest de la ville de Saint John et couvrent, sur une distance latérale de 40 kilomètres, la zone de cisaillement de Fundy (la « ZCF »), un système de faille appalachien d’envergure régionale qui est profondément enraciné et peu exploré. Le projet aurifère Fundy englobe de nouvelles découvertes remarquables faites en 2020 par le prospecteur Rob Murray, ainsi que 24 indices minéralisés historiques d’or-argent, de métaux de base, et polymétalliques. En parallèle à ce programme de jalonnement, BRW a conclu une entente d’option avec M. Murray par l’entremise de Geosearcher Inc., qui couvre les découvertes de 2020; se référer à la figure 1 et aux faits saillants ci-dessous :

Faits saillants des terrains sous option comprennent (tous des échantillons choisis) :

• Propriété Little Lepreau (système filonien d’or-argent-cuivre) : º 67,2 g/t Au, 17 g/t Ag et 0,59 % Cu º 26,2 g/t Au, 7 g/t Ag et 0,42 % Cu º Bloc angulaire proximal à la découverte ci-dessus, titrant : 0,35 g/t Au, 1 500 g/t Ag, 7,61 % Cu, 5,17 % Sb et 1,19 % Zn • Propriété Shadow Lake (système filonien d’or-argent-cuivre-plomb-antimoine) : º 2,02 g/t Au, 309 g/t Ag, 1,19 % Cu et 3,02 % Pb º 0,52 g/t Au, 939 g/t Ag, 3,37 % Cu et 1,95 % Sb º 0,08 g/t Au, 112 g/t Ag, 2,27 % Cu et 24,6 % Pb • Propriété Rogers Lake : º Or historique sur de vastes affleurements de mylonite, aucune analyse publiée º Les résultats des échantillons choisis prélevés en 2020 restent à venir

Faits saillants des 21 indices historiques répartis dans le secteur du projet comprennent (tous des échantillons choisis) :



Gooseberry Village : 39,6 g/t Au, 51 g/t Ag et 1,33 % Cu

Little Dipper Harbour-Cox : 26,7 g/t Au, 203 g/t Ag, 1,91 % Cu et 4,66 % Pb

Musquash Harbour Ouest : 8,13 g/t Au, 45 g/t Ag, 0,49 % Cu et 8,62 %Pb



M. Robert Wares, président du conseil d’administration et président par intérim de BRW, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer ce nouveau projet important qui englobe un système de faille majeur d’envergure régionale avec des indices filoniens aurifères-polymétalliques à haute teneur situés dans le sud du Nouveau-Brunswick. L’étendue de ce système de faille et des terrains acquis est impressionnante; c’est comme si, à l’époque, avait jalonné toute la Faille de Cadillac en Abitibi de Malartic jusqu’à Val-d’Or. Le sud du Nouveau-Brunswick a attiré beaucoup d’intérêt dernièrement avec le projet Clarence Stream de Galway Metals et les travaux réalisés sur les gîtes aurifères de Cape Spencer et Devil’s Pike. C’est tout à fait étonnant de voir qu’il y a eu si peu de travaux historiques réalisés le long de la zone de cisaillement de Fundy, malgré le fait que des indices d’or y sont connus depuis plusieurs décennies, principalement le long de la côte. En 2019 et 2020, des travaux de prospection ont été réalisés à l’intérieur des terres et ont rapidement mené à la découverte de nouveaux indices avec de minéralisation impressionnante. Ces nouveaux indices filoniens à haute teneur ouvrent un potentiel aurifère le long de la zone de cisaillement de Fundy, le long d’une grande étendue latérale de 40 kilomètres qui est maintenant contrôlée à 100 % par BRW. La prospection se poursuit et nous préparons un vigoureux programme d’exploration en surface pour 2021, afin de révéler pleinement le potentiel du projet aurifère Fundy. »

Survol du projet aurifère Fundy

Le projet aurifère Fundy est situé à 15 minutes de la ville de Saint John et s’étend sur une distance d’environ 40 kilomètres jusqu’à la ville de St. George. Le projet aurifère Fundy suit la ZCF, qui borde le terrane géologique d’Avalon, ce dernier étant site privilégié pour de nombreux gîtes aurifères dans les Carolines du Sud. Ces terrains nouvellement acquis ont été très peu explorés, et la majeure partie de ces travaux étaient de nature géologique, avec quelques campagnes limitées de prospection en surface.

La région est considérée très favorable puisqu’elle englobe plusieurs indices filoniens aurifères-polymétalliques situés le long de la ZCF, une structure majeure qui recoupe tout le sud du Nouveau-Brunswick. La ZCF recèle de multiples failles régionales profondément enracinées qui exposent des panneaux de roches sédimentaires, volcaniques et granitoïdes, ainsi que des mylonites, tous juxtaposées durant de multiples évènements orogéniques répartis sur une longue période de temps (du Protérozoïque Supérieur au Carbonifère, voir la figure 2).

Les secteurs les plus prometteurs du projet aurifère Fundy sont les propriétés Little Lepreau et Shadow Lake, où l’on trouve des veines de quartz polymétalliques à haute teneur encaissées dans une granodiorite à proximité de la zone de cisaillement de Spruce Lake. La propriété Rogers Lake est aussi considérée très prometteuse en raison de la présence d’or visible historiquement rapportée dans la mylonite de Seven Mile Lake le long de la faille de Belleisle.

Modalités de l’entente d’option

En parallèle au programme de jalonnement, BRW a conclu une option visant 5 claims totalisant 89 unités et 1 914 hectares auprès de Geosearcher Inc. L’entente d’option permet à la Société d’acquérir une participation de 100 % dans les propriétés en contrepartie des modalités suivantes :

À la clôture de l’entente officielle, Brunswick Exploration paiera la somme de dix mille dollars canadiens.

Au premier anniversaire de la date de clôture, Exploration Brunswick paiera la somme de vingt mille dollars canadiens et émettra dix mille actions.

Au deuxième anniversaire de la date de clôture, Exploration Brunswick paiera la somme de vingt mille dollars canadiens et émettra vingt mille actions.

Au troisième anniversaire de la date de clôture, Exploration Brunswick paiera la somme de vingt mille dollars canadiens et émettra vingt mille actions.

Au quatrième anniversaire de la date de clôture, Exploration Brunswick paiera la somme de trente mille dollars canadiens et émettra cinquante mille actions.

Au cinquième anniversaire de la date de clôture, Exploration Brunswick paiera la somme de trente mille dollars canadiens et émettra cent mille actions.

Cet échéancier peut être accéléré à la discrétion de la Société. Il n’y a pas de dépenses minimales d’exploration à engager pour réaliser l’acquisition.

BRW accordera également une redevance de deux pour cent (2 %) NSR sur les claims sujets à l’entente d’option. La première moitié (1 %) de la redevance NSR pourra être rachetée suivant le paiement d’une somme d’un million de dollars canadiens par BRW au vendeur. La deuxième moitié pourra être rachetée suivant le paiement d’une somme de deux millions de dollars canadiens. Si BRW choisit de faire les deux paiements, la totalité de la redevance aura ainsi été rachetée.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par M. Charles Kodors, P. Geo., géologue professionnel agréé au Nouveau-Brunswick.

À propos d’Exploration Brunswick

La Société, anciennement Les Ressources Komet inc., fait partie du Groupe Osisko et est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. Elle a mis tous ses actifs africains en vente et se concentre désormais sur l’exploration et le développement de propriétés aurifères et de métaux de base dans l’Est du Canada. Ses projets en cours comprennent des systèmes filoniens aurifères-polymétalliques dans le sud du Nouveau-Brunswick (projet aurifère Fundy) et des projets de métaux de base de type SMV dans le nord du Nouveau-Brunswick (camp minier de Bathurst) et dans la région de Chibougamau au Québec (Waconichi).

Relations avec les investisseurs / Renseignements

M. Robert Wares, président du conseil d’administration et président par intérim (rwares@BRWexplo.com).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde à propos des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué. Les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans les renseignements prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs, comprennent notamment, sans s’y limiter, le fait que les dépenses en immobilisations et les coûts d’exploitation soient très différents des estimations; la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques; les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces renseignements, lesquels s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que les évènements décrits se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué.

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a76d8756-7f47-4130-ae93-c08f84bc2406/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0cecaae4-c257-4320-a485-945ca7d804d2/fr