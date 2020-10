OTTAWA, 27 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX: HEXO; NYSE: HEXO) a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Emilio Imbriglio en tant que membre du conseil d’administration. M. Imbriglio comble le siège laissé vacant en début d’année au sein du conseil d'administration, à la suite de la démission de Natalie Bourque en tant qu'administratrice. M. Imbriglio a également été nommé membre du comité d'audit du conseil d'administration.



M. Imbriglio est actuellement président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton, poste qu’il occupe depuis 2013. Membre du comité stratégique et du conseil des gouverneurs de Grant Thornton International Ltd, qui représente plus de 140 pays, il est aussi président du comité du budget et de l’audit. À titre d’entrepreneur, M. Imbriglio a joué un rôle de premier plan dans la composition d’équipes performantes, en particulier à la tête du groupe Conseils financiers du cabinet pendant près de dix ans. Durant cette période, il a piloté des transactions d’envergure en fusion-acquisition et en financement, en plus d’agir comme conseiller clé auprès des gouvernements en matière d’approvisionnement et de financement d’infrastructures, notamment pour la construction du Centre de recherche et de l’hôpital du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

En plus de son expérience à titre de dirigeant financier, M. Imbriglio a été professeur aux universités Concordia et McGill pendant 18 ans. Dans le cadre de son engagement actif dans la communauté, il est membre du conseil de Société Générale du Canada et de Finance Montréal. Il a été membre du conseil et du comité d’investissement communautaire de TELUS à Montréal, du Cabinet de campagne pour la campagne de financement de la Fondation du CHUM, du conseil de l’organisme Les amis de la montagne, du Fonds municipal vert et du comité d’investissement de la Fédération canadienne des municipalités, du Conseil canadien pour les partenariats public-privé, de même que du conseil d’administration de l’hôpital Santa Cabrini de 1997 à 2012, pour lequel il a agi comme président de 2007 à 2012.

M. Imbriglio a reçu une distinction internationale pour ses réalisations en affaires de la société Beta Gamma Sigma, qui lui a décerné un prix d’excellence. Il s’est aussi vu décerner la plus haute récompense au mérite remise à un diplômé de l’Université Concordia, en plus d’obtenir le titre de Chevalier de l’Ordre du mérite de la République italienne.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Imbriglio comme membre du conseil d’administration d’HEXO et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec lui», a déclaré le Dr Michael Munzar, président du conseil d'administration de HEXO. « Nous sommes convaincus que sa vaste expérience renforcera davantage notre équipe, améliorera notre gouvernance d'entreprise et viendra soutenir la prochaine étape de notre croissance ».

M. Imbriglio est titulaire d’un baccalauréat en commerce (assorti d'une majeure en comptabilité) et d’un diplôme d’études supérieures en comptabilité de l’Université Concordia ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires (finance immobilière et SIG) de l’Université McGill. Il est comptable professionnel agréé (FCPA, FCA).

À propos d’HEXO

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché canadien du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, et Up Cannabis, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d’informations, consultez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias

(819) 317-0526

media@hexo.com