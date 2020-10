MONTRÉAL, 27 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX-V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu des ententes avec Glencore Canada Corporation et ses sociétés affiliées (« Glencore ») en lien avec son projet phare Horne 5, situé à Rouyn-Noranda, Québec. Les ententes comprennent un financement provisoire par voie de débenture convertible garantie de premier rang de 10 millions de dollars (la « débenture convertible ») visant à financer la progression du projet Horne 5, et des ententes d’écoulement de concentré de cuivre et de zinc sur la durée de vie de la mine (les « ententes d’écoulement » ou « offtakes »).



Luc Lessard, président et chef de la direction de Falco, a noté : « Le projet Horne 5 bénéficiera de l’expertise renommée de Glencore dans le domaine du traitement des concentrés de métaux de base et de leur mise en marché. Le traitement du concentré de cuivre de Horne 5 à la fonderie Horne de Glencore contribuera également aux bénéfices économiques locaux générés par le projet Horne 5. Le financement provisoire fourni par Glencore appuie clairement la progression du plan de travail visant à réduire les risques, résoudre les défis rencontrés et identifier des synergies additionnelles, le tout dans le but d’obtenir une licence d'exploitation principale et d'indemnisation, et de débuter le dénoyage. Les ententes d’écoulement, la participation en actions potentielle et la redevance en rendement net de fonderie de 2 % détenue directement via BaseCore LLP permettent une solide convergence des intérêts de Glencore et de Falco, ainsi que des intérêts des autres partenaires importants. »

Marc Bédard, chef de l’exploitation des sites métallurgiques de la division cuivre de Glencore, a mentionné : « Nous sommes heureux de conclure ces ententes visant à aligner nos intérêts et ceux de Falco. Bien que beaucoup de travail reste à accomplir et que des défis doivent être abordés, Glencore Canada est engagée à travailler avec toutes les parties prenantes afin de créer les conditions gagnantes nécessaires au développement futur du projet Horne 5 et de l’industrie du cuivre fortement intégrée au Québec, une industrie vitale dans le contexte de transition vers l’électrification des transports. »

Financement par voie de débenture convertible

Glencore a convenu de souscrire à un financement provisoire par voie de débenture convertible garanties de premier rang de 10 millions de dollars visant à financer les opérations en cours du projet Horne 5. Les fonds seront principalement dédiés aux travaux techniques, aux études et à la modélisation requis afin de continuer à réduire les risques du projet (incluant les risques propres à la fonderie Horne de Glencore), à résoudre les défis techniques et autres, et à identifier des synergies additionnelles, le tout dans le but d’obtenir une licence d'exploitation principale et d'indemnisation entre Falco et Glencore.

La débenture convertible comporte une échéance initiale de 12 mois (la « date d’échéance ») et portera intérêt à un taux de 7 % par année, composé trimestriellement. Les intérêts accumulés seront capitalisés sur une base trimestrielle en ajoutant le montant des intérêts au montant principal de la débenture convertible, à moins que la Société ne choisisse, à son gré, d’acquitter en espèces toute somme d’intérêts encourus. Dans l’éventualité où Falco et Glencore s’entendent sur le fait que des progrès sont observés dans la négociation d’une licence d'exploitation principale et d'indemnisation, et qu’une période de temps supplémentaire est nécessaire, Falco aura le droit de repousser la date d’échéance de six mois.

La débenture convertible peut être convertie en actions ordinaires (les « actions ») de la Société dans les 10 jours précédant la date d’échéance ou à la date d’échéance, à la seule discrétion de Glencore, à un prix de conversion de 0,41 $ par action. La débenture convertible (et les actions obtenues par la conversion de la débenture convertible) est assujettie à une période de rétention minimale de quatre mois à partir de la date d’émission de la débenture convertible, expirant le 27 février 2021, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada.

Falco a également émis à Glencore, en date des présentes, 12 195 122 bons de souscription d’achat d’actions ordinaires de la Société. Chaque bon de souscription pourra être exercé afin d’obtenir une action à un prix d’exercice de 0,51 $ pendant les 12 mois suivant la date d’émission des bons de souscription. Les modalités propres aux bons de souscription prévoient une option d’exercice sans décaissement en vertu de laquelle le nombre d’actions émises sera basé sur le nombre d’actions pour lesquelles des bons de souscription sont exercés, multiplié par la différence entre le cours d’une action ordinaire et le prix d’exercice divisé par le cours de l’action au moment de l’exercice. Glencore pourra se prévaloir de l’option d’exercice sans décaissement à sa seule discrétion. Les bons de souscription (et les action sous-jacentes) sont assujetties à une période rétention minimale de quatre mois à compter de la date d’émission des bons de souscription, expirant le 27 février 2021, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada.

La débenture convertible sera garantie par une hypothèque de premier rang sur tous les actifs détenus par Falco. Glencore libèrera l’hypothèque suite au règlement de la débenture convertible et au paiement des intérêts.

Tant que Glencore détiendra (ou sera réputée détenir) une participation minimale en actions de la Société de 5 %, elle aura le droit de maintenir le même niveau de participation dans Falco en participant à des financements par actions ou à d’autres instruments dilutifs de l’actionnariat.

Ententes d’écoulement

Selon les termes des ententes d’écoulement, Glencore achètera de Falco les concentrés de cuivre et de zinc produits durant la durée de vie de la mine du projet Horne 5, laquelle est actuellement estimée à 15 années. Les termes ont été négociés sans lien de dépendance entre les parties et sont comparables aux hypothèses incluent dans l’étude de faisabilité de Falco datée du 5 octobre 2017.

Le concentré de cuivre sera traité à la fonderie Horne de Glencore adjacente au projet Horne 5.

Plan de travail à venir

Dans le but d’identifier et de minimiser les risques géotechniques et autre risques techniques, et d’identifier des synergies additionnelles, Falco a collaboré avec Glencore afin de développer un plan de travail visant à effectuer des travaux géotechniques additionnels et des analyses de risques associés au développement du projet Horne 5 (« plan de travail »). Falco et Glencore se sont entendues sur un plan de travail détaillé géré par Falco qui inclut des travaux techniques additionnels, de la modélisation et des études visant à identifier, à minimiser et à répartir les risques, le tout dans le but d’obtenir une licence d'exploitation principale et d'indemnisation.

La direction met actuellement à jour les paramètres financiers du projet, l’analyse économique et l’échéancier du projet Horne 5.

Falco poursuivra ses efforts afin de compléter le travail nécessaire pour répondre aux requêtes du gouvernement en lien avec le dépôt initial de l’étude d’impact sur l’environnement et d’initier le processus d’audiences publiques (audiences du BAPE) à la moitié ou vers la fin de 2021.

La Société travaillera de concert avec ses conseillers financiers afin d’obtenir le financement nécessaire au développement du projet Horne 5.

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est l’un des plus grands détenteurs de concessions minières dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Falco détient des droits sur environ 70 000 hectares de terrains dans le camp minier de RouynNoranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l’empreinte de l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 18,3 % des actions émises et en circulation de la Société. Redevances Aurifères Osisko Ltd a annoncé son intention de transférer sa participation en actions à sa nouvelle filiale Osisko Développement Corp. tout en conservant ses droits relatifs au flux argentifère.

