La culture du cash est désormais accessible à tous les clients de Sidetrade depuis les ventes jusqu’à l’encaissement, avec comme bénéfice l’accélération de la résolution des litiges.



Sidetrade annonce la disponibilité de son application Cash Culture sur Salesforce AppExchange, source unique d’information pour la gestion des paiements en souffrance, et visant à aider les équipes commerciales et les services en charge de la relation client à résoudre plus rapidement les litiges de facturation. Cash Culture améliore la productivité et la collaboration en temps réel entre les ventes, la production et les services financiers en tirant parti des données financières des clients et la technologie de Machine Learning développée par Sidetrade.

Intégrée à la plate-forme Salesforce, Sidetrade Cash Culture est disponible sur l’AppExchange.

Sidetrade Cash Culture application

Cash Culture introduit la gestion des litiges financiers dans Salesforce. Cette application connecte les directions commerciales avec les directions financières fluidifiant ainsi la communication entre leurs équipes. Cash Culture partage entre différents métiers la visibilité en temps réel de l’état des comptes de chaque client, créant les conditions d’une expérience client personnalisée.

Commentaires sur l’annonce

Pour Rob Harvey, chief product officer de Sidetade : « La résolution rapide des litiges va faire économiser du temps et de l’argent aux entreprises et, surtout, créer une expérience client de grande qualité sur l’acte du paiement des factures. Cash Culture offre une gestion efficace du poste clients en facilitant, de manière très naturelle, la collaboration entre les clients, les services financiers et les opérationnels. »

« Sidetrade Cash Culture est un ajout intéressant au sein d’AppExchange. Elle renforce la transformation numérique en permettant aux services financiers, commerciaux et opérationnels d’être plus efficaces dans leur relation clients, » estime Woodson Martin, directeur général de Salesforce AppExchange. « AppExchange évolue constamment pour permettre à nos partenaires de concevoir les solutions les plus innovantes au service des clients. »





À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) accélère le revenu et le cash-flow des entreprises. Aimie, son Intelligence Artificielle, sait reconnaître et anticiper les comportements des clients pour prescrire, en temps réel, les meilleures stratégies aux équipes commerciales et financières. Les entreprises renforcent ainsi trois piliers majeurs du parcours client : le développement commercial, la fidélisation et la vitesse d’encaissement.

Sidetrade rayonne mondialement grâce au talent de près de 250 collaborateurs basés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, et Amsterdam. Utilisée dans 80 pays, la technologie de Sidetrade permet à plus de 2 700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’être plus compétitives.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

À propos de Salesforce AppExchange (www.salesforce.com)

Salesforce AppExchange, la première place de marché mondiale du cloud d'entreprise, permet aux entreprises de vendre, prêter leurs services, commercialiser et s'impliquer d'une façon entièrement nouvelle. Ayant à son actif plus de 4 000 solutions, 7 millions d'installation chez les clients et 80 000 évaluations par les pairs, c'est la source la plus complète de technologies cloud, mobile, réseaux sociaux, analyse et intelligence artificielle pour les entreprises.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.







