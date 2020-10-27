紐約、倫敦及香港, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 是綜合資金及投資組合融資解決方案的領先供應商，今天宣佈委任行業資深人士 Jonathan Spirgel 擔任現金及流動性管理董事兼全球主管。Mr. Spirgel 將支持 Hazeltree 的客戶，以提高運營效率、降低風險，以及優化與他們的總現金及流動性需求相關的收益。Mr. Spirgel 來到 Hazeltree ，他擁有 30 多年的流動性、現金及抵押品行業經驗。



Mr. Spirgel 在為大型複雜機構客戶建立流動性、抵押品和隔離解決方案方面擁有豐富經驗。Mr. Spirgel 創立了第一個和最成功的流動性投資門戶，以及其他市場領先的金融解決方案，包括商品 ETF 和隔離保證金系統。Mr. Spirgel 是 BNY Mellon 的資深管理團隊成員，他在那裡度過了他人生大半的職業生涯。

Hazeltree 為金融機構提供簡化的解決方案，以管理和優化其交易對手關係，並開放在利率、資金、現金和抵押品上的隱藏成本。在全面綜合的解決方案下，客戶可以從提高透明度、節省成本和降低交易對手風險中受益。

此專有產品已引起了營運總裁、財務總監、 資訊總監、投資組合經理與庫務專員等專業人士的大量需求。Hazeltree 的雲端軟件使投資經理能夠將資金和投資組合融資作為公司盈利能力的前端、策略貢獻者，同時抓住將其業務以成本效益的方式擴展的機會。Hazeltree 自動化了基於試算表的現金和流動性管理流程，這在遠端工作環境中尤其重要。

Hazeltree 全球現金和流動性管理主管 Jonathan Spirgel 說：「在這些充滿挑戰的時期，我們致力於幫助我們的客戶有效管理流動性和保證金。Hazeltree 正準備在全球範圍內擴展我們的產品和服務，並繼續建立我們客戶需要管理其複雜的財務組織的解決方案，我渴望利用我們在前所未有的條件下滿足客戶需求的機會。」

Hazeltree 辦公室的主席兼行政總裁 Sameer Shalaby 說: 「Jonathan 那經得起考驗的業務建立及解決方案對於幫助我們的客戶應對他們所面臨的許多挑戰，包括動蕩的市場條件、UMR合規性要求以及低利率環境等都尤為重要。」

關於 Hazeltree

Hazeltree 是一間財務管理解決方案的主要提供商，為對沖基金、私人市場、資產管理人、基金管理人、財務機構、養老基金及企業提供強大且積極的效能提升及風險緩解能力，從營運中產生 Alpha 值，減少流動性範圍及資金風險，並簡化營運。Hazeltree 結合了財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品管理、交易對手管理以及保證金管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲得更多資訊。

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Marshall Saffer

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