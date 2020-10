Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 27.10.2020 kello 14:15



Strategia

Siili kirkastaa strategista kasvusuuntaansa ja keskittyy jatkossa vahvemmin digitaalisten kokemusten (Digital Experience) kehittämiseen sekä samalla vauhdittaa kansainvälistymistään.

"Digitaalisuuden merkitys erottuvan kilpailukyvyn luojana sekä kasvun ja tehostamisen vauhdittajana kasvaa jatkuvasti, erityisesti COVID-19-pandemian seurauksena. Fyysisten palveluiden ja tuotteiden sijaan kilpailua käydään enenevissä määrin digitaalisten palveluiden kentällä, joten digitaalisten palveluiden kokemuksen laatu on entistä tärkeämmässä osassa esimerkiksi palveluissa, verkkokaupoissa, älypuhelimissa, televisioissa ja autojen viihdejärjestelmissä", sanoo Siilin toimitusjohtaja Marko Somerma.

"Digitaalisten kokemusten valinta strategiamme pääteemaksi ja kasvualueeksi oli luontainen. Siilissä yhdistyvät palveluiden loppukäyttäjien ymmärtämisen, digitaalisen muotoilun ja teknologian syväosaaminen, joka luo vahvan pohjan kasvulle. Siili on asiakkaidensa kumppani, joka tarjoaa kehitystä palveluiden koko elinkaaren ajalle", Somerma jatkaa.

Strategiamme painopistealueet ovat:

1. Core – kasvun painopiste digitaalisen kokemuksen palveluissa

Suomen Core-yksikön kasvun painopiste on jatkossa digitaaliseen kokemukseen liittyvien palveluiden muotoilussa ja luovassa teknologisessa toteutuksessa. Olemme suurten ja keskisuurten asiakkaidemme kumppani rakennettaessa ainutlaatuisia kilpailuetuja, nopeampaa kasvua tai operatiivista tehokkuutta. Teemme tämän tarjoamalla koko elinkaaren kattavaa digitaalista palvelukehitystä.

2. Portfolio – Kilpailuetua erikoistuneiden yksiköiden kautta

Kasvatamme ja hankimme uusia erikoistuneita Portfolio-yhtiöitä. Näillä yhtiöillä on tarkasti rajatut, erikoistuneet ja tuotteistetut tarjoomat, joille on selkeä tunnistettu kansainvälinen kysyntä. Tästä esimerkkinä ovat nykyiset Portfolio-yhtiöt VALA Group Oy ja Siili Auto Oy. Yhtiöt tarjoavat asiakkaillemme korkealaatuista erityisosaamista yhteistyössä Core-yksiköiden kanssa.

3. Kansainvälistymisen kiihdyttäminen

Perustamme uusia Core-yksiköitä orgaanisesti tai ostamme digitaalisia palvelukehitysyrityksiä Euroopasta. Uusien Core-yksiköiden myötä pystymme palvelemaan nykyisiä kansainvälisiä asiakkaitamme paremmin, ja meille avautuu uusia markkinoita asiakaskuntamme kansainvälistyessä.

Kansainvälistymisen kiihdyttämisestä esimerkkinä on Puolaan perustettava uusi Core-yksikkö, joka heijastaa Suomen Core-yksikön strategiaa ja toimintamallia. Yksikkö kasvattaa omaa asiakaskuntaansa Euroopassa ja jatkaa palveluiden myyntiä asiakkaille Suomen Coren kautta.

Muutos johtoryhmään

Siili-konsernin uutena johtoryhmän jäsenenä aloittaa 2.11.2020 alkaen TkK Andreas Strandman vastaten Digital Experience -liiketoiminnasta (DX). Siilillä hän on tätä ennen toiminut Teollisuus- ja palvelut -liiketoimintayksikön johtajana, sekä aiemmin markkinointi- ja viestintäjohtajana, asiakasvastaavana, heimopäällikkönä ja konsulttina vuodesta 2014 alkaen. Ennen Siiliä Andreas on toiminut Kiosked- ja Global Intelligence Alliance -yhtiöissä johto-, asiantuntija- ja kansainvälisen myynnin tehtävissä.

Siili-konsernin johtoryhmän vastuualueet ja kokoonpano 2.11.2020 alkaen:

Marko Somerma, toimitusjohtaja

Aleksi Kankainen, talousjohtaja

Pasi Ropponen, kaupallinen johtaja

Antti Kiukas, johtaja, markkinointi ja viestintä

Jarkko Malviniemi, johtaja, innovaatiot

Hanna Seppänen, johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet

Andreas Strandman, johtaja, Digital Experience

Jerry Jalassola, johtaja, Creative Technology

Kristian Takala, johtaja, Cloud & DevOps

Kari Pirttikangas, johtaja, operatiivinen suunnittelu ja Siili One

Kristiina Vainio, henkilöstöjohtaja

Siili Solutions Oyj:n Portfolio-yhtiöiden toimitusjohtajina toimivat Wojciech Kurek, Siili Auto Oy ja Sami Tuomisaari, VALA Group Oy.

"Uuden Digital Experience -yksikön perustaminen ja organisaation toimintamallin muutos vauhdittavat strategian toteutusta ja osaamisen kehittämistä", sanoo Siilin toimitusjohtaja Marko Somerma.





Siili Solutions lyhyesti: