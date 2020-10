October 27, 2020 09:00 ET

EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 27.10.2020 klo 15.00

Efecte Oyj:n liiketoimintakatsaus 1-9/2020 – kansainvälinen kasvu kiihtyi

7-9/2020:

SaaS-liikevaihto kasvoi 27 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 82 %

Käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa (0,0) ja liikevoitto 0,2 miljoonaa euroa (-0,1)

Liikevoittoprosentti parani -2 %:sta 6 %:iin

Liikevaihdon jakauma kehittyi strategian mukaisesti SaaS:n muodostaessa jo 66 % liikevaihdosta (55 %)

Koronavirustilanteen jatkuminen näkyi palveluliikevaihdossa (-18 % edelliseen vuoteen verrattuna), mutta tätä tasapainotti tiukka kulukuri

1-9/2020:

SaaS-liikevaihto kasvoi 24 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 71 %

Käyttökate oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,8) ja liikevoitto -0,4 miljoonaa euroa (-1,1)

Liikevoittoprosentti parani -10 %:sta -3 %:iin

Ohjeistus vuodelle 2020:

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan 20-25% ja kannattavuuden parantuvan vertailukaudesta.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 2019 Liikevaihto 3,5 3,3 10,8 10,2 13,8 Käyttökate (EBITDA) 0,3 0,0 0,0 -0,8 -1,0 Liikevoitto 0,2 -0.1 -0,4 -1,1 -1,4 SaaS MRR (1000 eur) 768 602 768 602 640

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson:

Aloitimme vuoden toisen puoliskon vahvalla neljänneksellä: saavutimme Q3 +27 %:n SaaS-kasvun ja paransimme kannattavuuttamme samalla kun jatkoimme strategiamme toteuttamista. Hyvin toiminut yhteistyö asiakkaiden kanssa, tuottavuuden parantaminen ja kustannussäästötoimenpiteet auttoivat meidät Efecten ensimmäiseen liikevoittopositiiviseen vuosineljännekseen listattuna yhtiönä. Kolmas neljännes on toki tyypillisesti kannattavin osa vuotta meille, johtuen kesäkauteen liittyvistä lomavarausten purkamisista ja matalammasta kustannustasosta. Ylimääräistä kustannussäästöä toivat myös lomautukset, jotka tosin lopetimme suunniteltua aikaisemmin. Meillä on joka tapauksessa vielä työtä tehtävänä ennen kuin pääsemme positiivisen kannattavuuteen myös vuositasolla.

Kolmannella vuosineljännekselle etenimme myös strategiamme toteuttamisessa, tavoitteena auttaa palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Esittelimme vuosittaisessa asiakastapahtumassamme Efecten alamme eurooppalaisena vaihtoehtona suuremmalle yleisölle kuin koskaan aiemmin. Yli 1200 henkeä rekisteröityi ”Digitalize and Automate” -tapahtumaamme ja yli 1000 henkeä 22 maasta on katsonut yhden tai useamman osion.

Ilmaisen kokeiluversion luominen Efectestä ja sen julkaiseminen syyskuussa oli meille myös tärkeä askel. Kokeiluversio täydentää yhä digitaalisempia ja keskitetympiä myynti- ja markkinointikyvykkyyksiämme. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on luoda uusi myynti-, markkinointi- ja toimitusmalli, joka perustuu Efecten keskusorganisaation tukemiin paikallisiin kumppaneihin. Onnistuessaan tämä vähentää Efecten tarvetta kasvattaa paikallisia tiimejä uusille markkinoille laajentuessaan.

SaaS-kasvumme kiihtymistä kolmannella vuosineljänneksellä ajoi poikkeuksellisen korkea 82 %:n kansainvälinen SaaS-kasvu. Lisäksi vertailukausi oli suhteellisen heikko. Palveluliikevaihto heikkeni edellisvuoden Q3:een verrattuna 18 % ja odotamme vastaavan vertailukauteen nähden laskevan trendin jatkuvan myös Q4:n aikana. Pandemia on yksi merkittävä tekijä laskun taustalla, mutta trendi on myös linjassa strategiamme kanssa: keskitymme kasvattamaan SaaS-liikevaihtoamme ja pyrimme suoraviivaistamaan käyttöönottoprojekteja, jotta konsulttityön tarve on pienempi. Olemme myös aktiivisesti kasvattaneet kumppaniekosysteemimme roolia. Tämä strategia alkoi myös näkyä liikevaihtomme jakautumassa SaaS-liikevaihdon muodostaessa jo 66 % kokonaisliikevaihdostamme Q3:lla.

Olen tyytyväinen siihen, mihin saakka olemme jo päässeet. Samalla kuitenkin tuntuu, että olemme vasta alussa ja meillä on paljon töitä edessä Efecten ja tiimimme ja täyden potentiaalin toteuttamiseksi. Yleinen markkinatilanne on edelleen vaikeasti ennustettava asiakkaiden sopeutuessa uuteen normaaliin ja odotamme tämän vaikuttavan erityisesti uusasiakashankintaan tämän vuoden jälkeenkin. Suunnitellessamme vuotta 2021 oletamme, että markkinaympäristö ei tule muuttumaan helpommaksi ensi vuonna. Samaan aikaan olemme hyvissä asemissa jatkaaksemme kasvuamme strategiamme ja pitkän ajan taloudellisten tavoitteidemme mukaisesti.

Henkilöstö

Osoituksena liiketoimintamallimme skaalautuvuudesta pystyimme kasvattamaan liikevaihtoamme aiempaa pienemmällä henkilöstöllä. Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna työntekijämäärämme oli tarkastelujakson päätteeksi 102 (107). Näistä 85 oli Suomessa (87), 6 Ruotsissa (8) ja 11 Saksassa (12). Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna työntekijöitä oli keskimäärin kolmannella vuosineljänneksellä 100 (106). Kaudella 1-9/2020 vastaava luku oli 103 (105).

Rahoitus ja investoinnit

Yhtiöllä ei ollut korollista lainaa katsauskauden lopussa. Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 3,8 miljoonaa euroa (9/2018: 4,3 miljoonaa euroa).

Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Efecten tavoitteena on yli 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen SaaS-liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2020 - 2023. Voimakkaat panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen alentavat liikevoittoamme lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

Näkymät vuodelle 2020

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan 20-25% ja kannattavuuden parantuvan vertailukaudesta.

Seuraava tulosjulkistus

Seuraava tulosjulkistus

Efecte julkistaa vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen 25.2.2021.





Lisätietoja:

Talousjohtaja Taru Mäkinen, +358 40 507 1085

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, +358 50 356 7177



Hyväksytty neuvonantaja: Evli Bank Plc, puh. +358 40 579 6210

Efecte Oyj

Efecte auttaa palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille toimijoille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.