Next Games Oyj lehdistötiedote 27.10.2020 klo: 15.00

Next Games Oyj kutsuu analyytikot, sijoittajat ja median edustajat yhtiön virtuaaliseen pääomamarkkinapäivään 25.11.2020. Tilaisuus alkaa klo 14.00 ja sen arvioidaan päättyvän viimeistään klo 17.00. Tilaisuuden kielenä on englanti.

Tapahtumassa Next Gamesin johto sekä asiantuntijat esittelevät yhtiön strategiaa, tavoitteita sekä näkymiä. Pääomamarkkinapäivän tarkempi aikataulu ja ohjelma julkaistaan marraskuussa Next Games Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/sijoittajille sekä lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille.

Tilaisuuden seuraaminen

Tilaisuutta voi seurata suoran webcast-lähetyksen kautta klo 14.00 alkaen osoitteessa: https://nextgames.videosync.fi/cmd-2020 Tilaisuuden esitysmateriaalit sekä tallenne julkaistaan yhtiön sijoittajasivuilla tilaisuuden jälkeen. Esitysmateriaalit julkaistaan vain englannin kielellä.

Ilmoittautuminen

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 18.11.2020 mennessä sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta (englanniksi): http://nxtg.ms/cmd2020





Lisätietoja:



Annina Salvén

CFO

+358 (0) 40 588 3167

investors@nextgames.com

