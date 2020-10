Que ce soit par des systèmes de circulation intelligents, des lampadaires connectés ou des technologies avancées d’intelligence artificielle fournissant des données pour la planification urbaine, les solutions pour villes intelligentes de TELUS permettent aux municipalités de toutes les tailles d’améliorer la vie de leurs citoyens.



MONTRÉAL, 27 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS s’est engagée à intensifier le déploiement de ses solutions pour villes intelligentes. Les municipalités pourront dorénavant utiliser les technologies et les données de manière inédite pour améliorer la santé et la sécurité de leurs résidents, atteindre leurs objectifs de développement durable et accroître leur efficacité opérationnelle. À ce jour, TELUS a déployé des technologies comme l’Internet des objets (IdO) pour mettre en place des solutions pour villes intelligentes dans plus de 65 municipalités au Canada. Ces solutions aident les autorités municipales à surveiller l’utilisation de leurs infrastructures, à économiser de l’énergie grâce à des systèmes d’éclairage intelligents, à améliorer la circulation, à réduire les délais d’intervention en situation d’urgence et bien plus encore. Les avantages sont nombreux pour les résidents : les temps de déplacements quotidiens sont réduits, l’aide arrive plus rapidement en cas d’urgence, les quartiers et les espaces publics sont plus sûrs et l’air qu’ils respirent est moins pollué.

« Nos solutions pour villes intelligentes transforment les municipalités, car elles offrent des technologies innovantes pour renforcer la sécurité publique, elles permettent d’analyser les données sous de nouveaux angles pour améliorer les opérations municipales et, au bout du compte, elles procurent une meilleure qualité de vie aux résidents, explique Jason Macdonnell, président, TELUS Sécurité et automatisation. Que ce soit par des systèmes de circulation intelligents, des lampadaires connectés ou des technologies avancées d’intelligence artificielle fournissant des données pour la planification urbaine, les solutions pour villes intelligentes de TELUS permettent aux municipalités de toutes les tailles d’améliorer la vie de leurs citoyens. Dans le contexte où le réseau 5G de TELUS continue de s’élargir dans les régions urbaines et rurales du Canada, les solutions pour villes intelligentes ont encore plus de valeur à offrir aux municipalités et à leurs résidents. »

TELUS fournit des solutions de bout en bout pour aider les municipalités à réussir leur transformation numérique, ce qui est crucial pour garantir l’interopérabilité des systèmes. Cette approche fait également en sorte que tout ce qui est nécessaire pour exploiter le plein potentiel de ces solutions (équipement, appareils IdO, logiciel de gestion, infrastructure infonuagique, applications d’intelligence artificielle et connectivité de pointe) provient d’un seul et même fournisseur.

« Forts de notre expertise de longue date dans le domaine de l’Internet des objets et des solutions de connectivité, nous sommes déterminés à offrir des technologies évoluées qui favoriseront l’épanouissement et l’essor des municipalités et des collectivités, souligne Michael Cihra, vice-président, IdO, à TELUS. Grâce à notre vaste expérience en IdO, en sécurité, en infrastructure de réseau et en regroupement de technologies disparates dans des systèmes structurés, nous avons des bases solides. Nous sommes très heureux de mettre à profit notre expertise et de fournir des solutions pour villes intelligentes qui améliorent la vie des Canadiens. »

La technologie de villes intelligentes est déployée dans 65 collectivités au Canada et TELUS continue de tester et d’innover : plusieurs projets pilotes sont en cours pour élargir les capacités de notre technologie, autant dans de grands centres métropolitains que dans des régions rurales moins densément peuplées. Ces projets reposent sur quatre piliers fondamentaux :

Transport intelligent

Des capteurs, des caméras et d’autres dispositifs sont intégrés aux routes, aux trottoirs et aux pistes cyclables (ou à proximité de ceux-ci) pour fournir des données qui sont traitées par un logiciel novateur afin d’améliorer la circulation en temps réel. Ces données aident également à prendre des décisions avisées concernant les infrastructures et la planification urbaine, l’optimisation des parcs de véhicules et les moteurs économiques, comme les centres touristiques populaires.



Durabilité opérationnelle et environnementale

L’amélioration de l’efficacité opérationnelle d’une municipalité lui permet de réaliser des économies de temps, d’argent et de ressources humaines, mais aussi de s’approcher de ses objectifs de développement durable. Nos solutions pour villes intelligentes comprennent des systèmes d’éclairage connectés, des technologies de gestion de l’énergie, des capteurs environnementaux et des dispositifs de suivi des actifs.



Sécurité publique

Les systèmes vidéo avancés font partie des solutions pour villes intelligentes qui contribuent à la sécurité publique. Ces systèmes offrent non seulement une solution de sécurité sur place, mais ils fournissent aussi des analyses de vidéos et de données. Mais surtout, ces systèmes sont utiles pour les situations d’urgence et les scénarios de gestion des incidents. Ils permettent d’améliorer les délais d’intervention et de renforcer les résultats pour la sécurité publique.



Santé publique

À une époque où la santé publique est au centre des préoccupations des résidents et des municipalités, les appareils connectés peuvent faciliter la prise de décision avec des solutions de soins virtuels qui allègent le fardeau sur notre système de santé. Par exemple, la technologie d’imagerie thermique peut fournir des alertes en cas de dangers potentiels pour la santé et ainsi réduire la propagation des virus. Les technologies de villes intelligentes aident à garder les collectivités en santé.



En plus de développer et de déployer ses propres technologies, TELUS fait équipe avec des chefs de file réputés dans le domaine des villes intelligentes. Parmi eux se trouve Miovision, une entreprise canadienne reconnue mondialement qui utilise la vision par ordinateur, l’intelligence artificielle et la modélisation avancée pour aider les villes à moderniser leur approche en matière de gestion de la circulation. Tirant parti du réseau dédié à l’IdO de TELUS conçu spécialement pour les appareils connectés, les feux de signalisation dotés de la technologie de Miovision permettent aux villes de consulter, d’analyser et d’utiliser à distance des données générées aux intersections. Les municipalités peuvent ainsi diminuer la congestion routière, réduire les émissions de carbone et rendre les intersections plus sûres pour les véhicules, les cyclistes et les piétons.

Comme avec l’ensemble des produits et services de TELUS, la protection de la vie privée des clients est d’une importance capitale. Nos solutions pour villes intelligentes appliquent notre modèle de confia n ce , qui intègre les grands principes suivants : responsabilité, éthique en matière d’utilisation des données et transparence. Nous restons déterminés à respecter ces principes, y compris en étudiant soigneusement tous les produits et services pour nous assurer qu’ils cadrent avec les protocoles d’intégration de la sécurité et du respect de la vie privée dès la phase de conception. Les avancées de nos solutions pour villes intelligentes produiront de remarquables résultats à dimension humaine et bénéfiques pour les Canadiens, sans compromettre notre engagement de longue date à protéger la vie privée de nos clients.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 15 milliards de dollars et à 15,4 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons le potentiel de notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

