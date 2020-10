SÃO PAULO, Brazil, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- As empresas no Brasil procuram fornecedores de Contact Center que possam oferecer serviços avançados, como bots e sistemas movidos por inteligência artificial, de acordo com o novo relatório publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria.



O estudo 2020 ISG Provider Lens™ Contact Center - Customer Experience Services Report para o Brasil encontra provedores locais dominando o mercado de Contact Center, ainda que convivendo com a concorrência de provedores europeus. Operações terceirizadas de Contact Centers empregam mais de um milhão de pessoas no país.

Enquanto as empresas brasileiras buscam sistemas de resposta de voz interativos e inteligentes, chat bots e Contact Centers movidos a IA, o país ainda apresenta carência de trabalhadores treinados e experientes em ciência de dados, estatísticas e programação de IA, afirma o relatório.

No entanto, “o Brasil está testemunhando um aumento no uso de serviços de chat e contact center por e-mail”, disse Jan Erik Aase, diretor e líder global, ISG Provider Lens Research. “A geração do milênio lidera a adoção desses canais digitais, incluindo a mídia social.”

Embora a voz ainda seja o canal preferencial de atendimento ao cliente, devido ao grande número de telefones celulares no Brasil, ela está rapidamente perdendo terreno para as mensagens de texto, diz o relatório. O WhatsApp também está ganhando força, com muitos usuários considerando-o uma solução de omnicanalidade completa.

O mercado de Contact Center no Brasil cobre uma ampla gama de serviços, incluindo atendimento ao cliente, vendas, pesquisa, suporte, rastreamento e cobranças, diz o relatório. Em alguns casos, esses serviços não são bem recebidos pelos clientes devido à percepção do uso indevido. Os clientes se opõem aos contatos de vendas não solicitados, geralmente envolvendo muitas tentativas dos sistemas de discagem automática.

Ao mesmo tempo, os clientes no Brasil esperam um tratamento consistente das empresas, independentemente do canal ou do atendimento terceirizado, diz o relatório. A população da geração do milênio não hesita em cancelar o serviço ou relatar um serviço ruim nos canais de mídia social.

O relatório também observa que a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil entrará em vigor em breve e terá um grande impacto nas operações de Contact Center, limitando várias práticas atuais. Os clientes no Brasil estão exigindo cada vez mais leis de privacidade melhores, segmentação de dados e uma abordagem mais centrada no cliente, acrescenta o relatório. Os Contact Centers devem redesenhar seus sistemas e treinar os agentes de forma eficaz para melhor resolver os problemas, recomenda.

O relatório também recomenda maior treinamento porque os clientes brasileiros ainda exigem um toque humano. Os provedores e usuários dos serviços de Contact Center devem investir em treinamento e capacitação de agentes humanos com táticas comportamentais, permitindo que humanos e máquinas trabalhem juntos perfeitamente.

O estudo 2020 ISG Provider Lens ™ Contact Center - Customer Experience Services Report para o Brasil avalia as capacidades de 29 provedores em dois quadrantes: Operações Digitais e IA e Analytics.

O relatório nomeia AeC, AlmavivA, Atento, Connvert e Teleperformance como líderes em ambos os quadrantes e Algar Tech, LIQ, Neobpo e Sercom como líderes em um quadrante. A Home Agent e a Konecta foram nomeados Rising Stars no quadrante de Operações Digitais.

As versões personalizadas do relatório estão disponíveis nos links da Connvert e Home Agent.

O estudo 2020 ISG Provider Lens ™ Contact Center - Customer Experience Services Report para o Brasil está disponível para os assinantes ou para compra única nesta webpage.

