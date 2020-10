Ressources Opus One Inc.

MONTRÉAL, 27 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Opus One Resources Inc. (OOR: TSXV) («Opus One Resources» ou la «Société»), une société d'exploration minière qui concentre ses efforts sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité en des endroits accessibles, est heureuse d’annoncer qu'elle change de nom pour devenir «Corporation Aurifère Opus One / Opus One Gold Corporation».



Son symbole de transaction restera «OOR». Le changement de nom entrera en vigueur à la Bourse de croissance TSX le ou vers le 29 octobre 2020.

Dans le cadre du changement de nom, chaque certificat d'actions ordinaires de la Société actuellement émis, continuera d’attester la détention des actions ordinaires d'Opus One Gold Corporation, sans autre action requise de la part des actionnaires.

Aucune consolidation du capital n'a eu lieu dans le cadre du changement de nom.

Les nouveaux numéros CUSIP / ISIN pour les actions ordinaires d'Opus One Gold Corporation seront 683881106 / CA6838811066.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Louis Morin, Chef de la Direction et Administrateur

T (514) 591-3988

info@OpusOneGold.com

Visitez notre site web au www.OpusOneResources.com