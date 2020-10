Le centre de service s de Melbourne accroîtra l’empreinte mondiale du soutien à la clientèle de Bombardier d’environ 50 000 pieds carrés (4 650 m²)

Le nouvel établissement offrira la maintenance, la réparation et la révision de tous les avions d’affaires de Bombardier, un dépôt de pièces et un terminal de services aéronautiques interne

L’Australie est un important marché pour Bombardier et s’intègre à l’expansion de son réseau mondial de services après-vente complets



MONTRÉAL, 27 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Aviation a annoncé aujourd’hui l’implantation d’un nouveau centre de services à l’aéroport d’Essendon Fields, à Melbourne, en Australie, réaffirmant son engagement envers le marché australien et établissant le prochain chaînon clé de son réseau mondial de soutien à la clientèle en plein essor. Ce nouveau centre de services d’équipementier d’origine de Melbourne emploiera quelque 50 personnes, dont environ 40 techniciens hautement qualifiés, ajoutant à l’empreinte de service à la clientèle de Bombardier dans la région de l’Asie-Pacifique de quelque 50 000 pieds carrés (4 650 m²).

L’Australie est un marché clé pour Bombardier. Avec plus de la moitié de la flotte australienne de 168 avions d’affaires constituée d’avions Bombardier, ce nouvel établissement constituera un important portail pour l’Asie-Pacifique, servant de point focal pour les clients dans la région et pour les perspectives de croissance de la flotte de Bombardier.

« Nous sommes ravis de l’ajout du nouveau centre de services de Melbourne, qui renforce l’engagement de Bombardier en Australie et dans la région de l’Asie-Pacifique », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président directeur des Services, du Soutien et de la Stratégie d’entreprise de Bombardier Aviation. « En ajoutant plus de savoir-faire spécialisé et une plus grande capacité pour soutenir plus d’avions à cet emplacement clé, nous procurons à nos clients encore plus de raisons de ramener leurs avions à la maison. »

« Les retombées pour Melbourne seront énormes, et cela positionne Essendon Fields comme plaque tournante de l’aviation d’affaires en Australie. Essendon Fields attirera maintenant une part importante de tous les avions Bombardier de la région dans l’État de Victoria pour les services d’entretien », a affirmé Brendan Pihan, chef de la direction de l’aéroport d’Essendon Fields. « C’est un engagement à long terme pour les deux parties. Avec cette annonce, nous témoignons d’un solide engagement envers le futur de l’aviation à Essendon Fields. »

Le nouvel établissement offrira aux clients diverses options de service, dont les visites de maintenance programmées ou non programmées, les modifications, les installations avioniques et le soutien aux avions immobilisés au sol pour la flotte des avions Learjet, Challenger et Global. Il disposera également des capacités pour travailler sur deux avions Global 7500 – le superbe avion phare de l’industrie de Bombardier, simultanément. Le nouveau centre de services sera également doté d’un dépôt de pièces de 4 000 pi² (370 m²). La construction doit commencer cette année et l’établissement devrait être opérationnel en 2022.

Corey Trudgen, auparavant directeur général du centre de services de Biggin Hill, remplira les mêmes fonctions au nouvel établissement de Melbourne. M. Trudgen compte plus de 25 années d’expérience en aviation et, sur de nombreux plans, revient à ses origines. Il a commencé sa carrière comme technicien d’avion dans la Marine royale d’Australie et a été promu graduellement à des postes aux responsabilités croissantes dans le secteur du transport aérien. Il est entré à Bombardier en 2015 comme représentant des services techniques, et a rapidement été promu à la tête du centre de services de Biggin Hill comme directeur général en 2018.

La direction avisée de M. Trudgen et le développement de ce nouveau centre viennent également souligner le ferme engagement de la Société envers la collectivité, notamment par une solide filière de création d’emplois en aéronautique dans la région. L’État de Victoria a soutenu la mise en place du nouveau centre de Bombardier et son plan d’expansion.

« Le gouvernement de l’État de Victoria est fier de soutenir Bombardier dans l’expansion de son empreinte, ici à Melbourne, créant plus de 50 emplois », a déclaré Martin Pakula, ministre du Soutien de l’industrie et de la Relance de l’État. « Cet événement revêt une grande importance pour notre région, renforçant le positionnement de l’État de Victoria comme acteur important dans l’aviation en Asie-Pacifique. »

Cette annonce correspond au plus récent investissement d’infrastructure visant à rehausser le réseau mondial de service à la clientèle de Bombardier. Parmi les récentes annonces, on compte l’établissement futur d’un centre de services en propriété exclusive à Berlin, la construction d’un nouveau centre de services à la fine pointe de la technologie à l’aéroport d’affaires de Miami-Opa Locka et l’agrandissement en cours du centre de services de Biggin Hill, à Londres. De plus, la Société a annoncé l’important agrandissement du centre de services de Singapour au parc aéronautique de Seletar et l’établissement de nouvelles escales de maintenance en ligne à des emplacements stratégiques aux États-Unis, en Europe, ainsi que de nouveaux produits et services pour les clients, y compris les prochaines étapes de la transformation numérique de Bombardier.

À propos de Bombardier

Comptant près de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

En plus de son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont totalisé 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Visitez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie. Visitez le site Web de Bombardier Avions spécialisés pour en savoir plus sur nos capacités de missions spéciales.

Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d’affaires.

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

Bombardier, Learjet, Challenger, Global et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Matthew Nicholls

Bombardier Aviation

+1 514-243-8214

matthew.nicholls@aero.bombardier.com

Stephen Dabkowski

Blue Dot Media

M: +61 419 880 486

E: steve@bluedot.net.au

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87149651-38d1-4af5-8280-8fa3cf750cc5/fr