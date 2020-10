ASICLine, Inc.

October 27, 2020 11:24 ET

TOKYO, 27 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ASICLine ( https://asicline.com ) a récemment inauguré une nouvelle ère dans l'univers du minage de cryptomonnaies avec le lancement officiel de ses deux mineurs FirstLine et PowerBox. Cette gamme avancée de mineurs ASIC de 5 nm rend le minage de cryptomonnaies simple, abordable et rentable comme jamais auparavant, avec plusieurs fonctionnalités inédites dans l'industrie.



Le taux de hachage et la consommation d'énergie sont les deux paramètres clés déterminant la rentabilité du minage de cryptomonnaies. Sur ces deux fronts, FirstLine et PowerBox battent largement tous les autres produits disponibles. Naturellement, compte tenu du niveau de difficulté du minage actuel, le potentiel de profit de ces deux produits est plus élevé que n'importe quel autre outil.

Taux de hachage et consommation d'énergie :

FirstLine : Bitcoin 410 TH/s, Litecoin 60 GH/s, Ethereum 8 GH/s et Monero 3 MH/s, et 650 W de consommation d'énergie.

PowerBox : Bitcoin 1 250 TH/s, Litecoin 180 GH/s, Ethereum 24 GH/s et Monero 9 MH/s, et 1 800 W de consommation d'énergie.

Profit par mois :

FirstLine : 960 $ (Bitcoin), 4 152 $ (Litecoin), 6 345 $ (Ethereum) et 7 071 $ (Monero)

PowerBox : 2 942 $ (Bitcoin), 12 400 $ (Litecoin), 19 000 $ (Ethereum) et 21 100 $ (Monero)

Facile à utiliser : les utilisateurs doivent simplement brancher l'unité et la connecter à Internet par Wi-Fi ou par câble, accéder au pool de données ou choisir le pool d'ASICLine, qui n'engendre aucun frais, et saisir l'adresse du portefeuille pour commencer le minage. Aucune connaissance préalable dans le domaine de l'informatique ou du minage n'est requise.

« Le confinement mondial a privé des millions de personnes de leurs moyens de subsistance et nous sommes heureux de créer une occasion rentable de travail à domicile pour tous via ASICLine », a déclaré Martin Muller, PDG d'ASICLine.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://asicline.com/

À propos d'ASICLine : ASICLine a été fondée par une équipe composée de plusieurs investisseurs qui se consacrent à mettre sur le marché les derniers mineurs dotés de la technologie ASIC avant que les géants de la technologie les utilisent pendant longtemps pour leur propre profit et les lancent sur le marché lorsqu'ils ne sont plus rentables. Chaque fois qu'une nouvelle génération d'ASIC est disponible, ASICLine s'engage à la rendre publique à un prix abordable. La société propose désormais une gamme avancée de mineurs ASIC offrant une rentabilité garantie.