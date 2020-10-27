东京, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ASICLine（ https://asicline.com ）最近正式推出其FirstLine和PowerBox矿机，开创了加密货币挖矿领域的新时代。这些先进的5nm ASIC矿机使加密货币挖矿实现了前所未有的简便、经济和盈利性，提供多项业内首创的功能。



哈希率和功耗是决定加密货币挖矿盈利能力的两个关键参数。在这两个方面，FirstLine和PowerBox都大大优于其他现有产品。针对当前的挖矿难度，这两种产品的盈利潜力自然也比任何其他产品都要高。

哈希率和功耗：

FirstLine：比特币410 TH/s、莱特币60 GH/s、以太坊8 GH/s、门罗币3 MH/s，功耗650W。

PowerBox：比特币1250 TH/s、莱特币180 GH/s、以太坊24 GH/s 、门罗币9 MH/s，功耗1800W。

FirstLine和PowerBox的功耗分别为650W和1800W。

每月盈利：

FirstLine：960美元（比特币）、4152美元（莱特币）、6345美元（以太坊）及7071美元（门罗币）

PowerBox：2942美元（比特币）、12.4K美元（莱特币）、19K美元（以太坊）和21.1K美元（门罗币）

易于使用：用户只需通过Wi-Fi或电缆插入并连接到互联网，输入矿池数据或选择收费为0%的ASICLine矿池，插入钱包地址即可开始挖矿。 无需具备IT或挖矿方面的知识。

“全球封锁剥夺了数百万人的生计，我们很高兴通过ASICLine为所有人创造一个盈利的居家工作机会，”ASICLine首席执行官Martin Muller表示。

如需更多信息，请访问 https://asicline.com/

关于ASICLine：ASICLine由多位投资者组成的团队创建，致力于将最新的ASIC技术矿机推向市场，以阻止所谓的科技巨头为其自身利益而长期使用这些矿机，并在矿机不再具备盈利能力时才抛售给市场。在新一代ASIC可供使用时，ASICLine致力于以可承受的价格将其带给公众。公司现提供一系列保证盈利能力的先进ASIC矿机。