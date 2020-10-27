东京, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ASICLine（https://asicline.com）最近正式推出其FirstLine和PowerBox矿机，开创了加密货币挖矿领域的新时代。这些先进的5nm ASIC矿机使加密货币挖矿实现了前所未有的简便、经济和盈利性，提供多项业内首创的功能。
哈希率和功耗是决定加密货币挖矿盈利能力的两个关键参数。在这两个方面，FirstLine和PowerBox都大大优于其他现有产品。针对当前的挖矿难度，这两种产品的盈利潜力自然也比任何其他产品都要高。
哈希率和功耗：
FirstLine和PowerBox的功耗分别为650W和1800W。
每月盈利：
易于使用：用户只需通过Wi-Fi或电缆插入并连接到互联网，输入矿池数据或选择收费为0%的ASICLine矿池，插入钱包地址即可开始挖矿。 无需具备IT或挖矿方面的知识。
“全球封锁剥夺了数百万人的生计，我们很高兴通过ASICLine为所有人创造一个盈利的居家工作机会，”ASICLine首席执行官Martin Muller表示。
如需更多信息，请访问https://asicline.com/
关于ASICLine：ASICLine由多位投资者组成的团队创建，致力于将最新的ASIC技术矿机推向市场，以阻止所谓的科技巨头为其自身利益而长期使用这些矿机，并在矿机不再具备盈利能力时才抛售给市场。在新一代ASIC可供使用时，ASICLine致力于以可承受的价格将其带给公众。公司现提供一系列保证盈利能力的先进ASIC矿机。
Haya Sato
press@asicline.com
+81 (050) 5806-9615
ASICLine, Inc.
Saint Paul, Minnesota, UNITED STATES
asicline-logo-5_1603232116407.pngLOGO URL | Copy the link below
Formats available: