Chiffre d’affaires au 30 septembre 2020 et nouveaux objectifs 2020

Paris-La Défense, le 27 octobre 2020 à 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), acteur majeur de l’ingénierie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires réalisé au 3ème trimestre 2020 et pour les neuf premiers mois de l’exercice en cours.

Chiffre d’affaires consolidé 2020 et variations par rapport à 2019 (non audité)









En millions d'euros T3 2019 T3 2020 Variation

totale Variation

organique* Groupe 116,5 115,2 -1,2% -1,1% Energy & Infrastructure 104,2 106,6 +2,3% +0,1% Staffing 10,8 8,6 -20,4% -13,2% Divers** 1,6 - - -







En millions d'euros 9 mois 2019 9 mois 2020 Variation

totale Variation

organique* Groupe 363,0 344,7 -5,1% -6,8% Energy & Infrastructure 324,1 312,8 -3,5% -6,1% Staffing 33,5 28,8 -14,1% -12,1% Divers** 5,4 3,1 - -

* A périmètre comparable et taux de change constant.

** Activité déconsolidée depuis le 1er juillet 2020.

Au 1er semestre 2020, l’activité d’Assystem a été affectée par la pandémie de Covid-19, particulièrement pendant la période de confinement sanitaire généralisé en France. Le Groupe a enregistré sur la période une baisse de son chiffre d’affaires consolidé de 6,9% par rapport au 1er semestre 2019. La marche des affaires du Groupe s’est rapidement améliorée à compter de la fin de cette période.

Au 3ème trimestre 2020, le repli du chiffre d’affaires d’Assystem se limite à 1,2%, dont -1,1% en organique, +1,5% d’effet périmètre et un effet négatif prononcé de la variation des taux de change (-1,6%).

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2020, Assystem enregistre un chiffre d’affaires de 344,7 M€, en repli de 5,1%, dont -6,8% en organique, +2,0% d’effet périmètre et -0,3% d’effet de la variation des taux de change.

ENERGY & INFRASTRUCTURE

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 d’E&I (106,6 M€) est en croissance de +2,3%, dont +0,1% en organique, +3,2% d’effet périmètre (provenant pour l’essentiel des activités de la société Asco, consolidée à compter du 1er octobre 2019) et -1,1% d’effet de la variation des taux de change.



Le Nucléaire, à 73,6 M€, confirme la dynamique positive observée dès le mois de juin, avec un chiffre d’affaires en progression de +3,9% (dont +1,6% en organique, +3,4% d’effet périmètre et -1,1% d’effet de la variation des taux de change), porté par les activités en France et au Royaume-Uni. En revanche, l’exécution des prestations sur site relevant du contrat K.A.CARE en Arabie saoudite est empêchée par les mesures de gestion de la pandémie spécifiques au pays, avec une incidence de -2,8% sur la croissance organique du trimestre.

Le retour progressif d’ET&I à un niveau normal d’activité se matérialise de façon marquée en Project management et, en Arabie saoudite, chez Radicon (en ingénierie de Building Infrastructure). Le repli de l’activité au 3ème trimestre est limité, avec un chiffre d’affaires trimestriel de 33,0 M€, à 1,1% (dont -3,0% en organique, +2,9% d’effet périmètre et -1,0% d’effet de la variation des taux de change). Sur le seul mois de septembre 2020, ET&I retourne à la croissance organique.

STAFFING

Le chiffre d’affaires Staffing, durablement affecté par les fermetures de frontières qui résultent de la pandémie, baisse de 13,2% en organique au 3ème trimestre, ce recul organique étant amplifié par l’effet particulièrement négatif (-7,2%) de la variation des taux de change.

NOUVEAUX OBJECTIFS 2020 ET PERSPECTIVES 2021

Le pôle E&I d’Assystem a retrouvé, comme attendu, une trajectoire de croissance au cours du 3ème trimestre 2020.

Cependant, les conséquences de la pandémie de Covid-19 continuent de peser sur l’activité Staffing et l’exécution du contrat K.A.CARE, et les contingences résultant, en France, de la gestion des cas contacts ne permettent pas d’optimiser la production de services facturables.

Assystem vise désormais à réaliser pour l’exercice 2020 :

- compte tenu des éléments précités et de l’effet négatif probable(1) de la variation des taux de change sur le chiffre d’affaires du 2nd semestre, un chiffre d’affaires consolidé compris entre 470 et 475 M€ (2), contre un objectif de 485 M€ précédemment ;

- une marge opérationnelle d’activité comprise entre 5,2% et 5,3%, contre un objectif de 5,0% précédemment.

Ces objectifs s’entendent hors conséquences d’un éventuel re-confinement sanitaire général dans les principales régions d’activité d’Assystem en France. Le carnet de commandes du Groupe et les nombreux appels d’offres auxquels il continue d’être appelé à répondre ouvrent de bonnes perspectives pour l’année 2021.

CALENDRIER FINANCIER

3 février 2021 : Chiffre d’affaires annuel 2020

16 mars 2021 : Résultats annuels 2020 - Réunion de présentation le 17 mars à 8h30

4 mai 2021 : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2021

trimestre 2021 27 mai 2021 : Assemblée générale des actionnaires

(1) Sur la base des taux de change prévalant actuellement.

(2) A comparer à un chiffre d’affaires de 497,5 M€ en 2019.





