Nicolas MAYCHMAZ vient d’être nommé Directeur Administratif et Financier de COURTIN REAL ESTATE.

Diplômé de deux Master en finance (ESCEM, NEOMA BS), il dispose d’une expertise de 14 ans à des fonctions clés dans ce domaine, acquises notamment en France (Paris, Marseille) et en Allemagne au sein de grands groupes institutionnels.

Passionné par l’immobilier et la gestion de projets stratégiques pour l’entreprise, Nicolas Maychmaz a été Analyste financier pour Allianz Global Investors puis Gérant de fonds immobiliers pour La Française REM durant trois ans. Il rejoint ensuite la Direction financière d’Immobilière 3F en 2014 puis CEPAC Immobilier en 2016 afin de bâtir et piloter le pôle finance ainsi que les processus d’analyse et de structuration de plusieurs types d’investissement immobilier : foncière, club-deals, promotion immobilière.

Ce recrutement stratégique permet à Courtin Real Estate de veiller au bon déroulement de l’administration du groupe, plus particulièrement de la gestion financière et de consolider son expertise lors des décisions stratégiques.



Courtin Real Estate dispose déjà de plusieurs réalisations d’ampleurs réussis depuis 2016 (HB3, ESPACE SOPHIA, SPACE ANTIPOLIS et NOVA SOPHIA) et développe actuellement trois des programmes immobiliers les plus important et emblématiques de Sophia Antipolis avec CENTRIUM (12.601 m² de bureaux, commerces et activités en 3 immeubles avec 619 parkings), NATURAE (6.354 m² de bureaux, services associés et 237 parkings) et CORNATURA (9.400m2 de bureaux et services associés et 376 parkings)