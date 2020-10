Communiqué de presse

Amiens, le 27 octobre 2020

Crédit Agricole Brie Picardie :

Une banque solide et engagée

Résultats à fin septembre 2020*

Près de 31 milliards d’euros d’encours sur la collecte globale,

Une des banques les plus solides en matière de solvabilité,

Taux de couverture des défauts de 140 %,

Participation et soutien à la relance de l’économie régionale.

Développement commercial

Porté par la force du réseau d’agences, le Crédit Agricole Brie Picardie maintient un haut niveau d’activité. L’encours de collecte globale progresse de plus de 2,2 milliards d’euros sur un an glissant, tiré par la collecte bilancielle dont l’encours connait une évolution dynamique : + 14,1 % sur la même période, dépassant 20,5 milliards d’euros. La création cet été d’un livret et d’un dépôt à terme « j’aime mon territoire » par la Caisse Régionale a permis ainsi à de nombreux projets de prendre vie.

La confiance encore témoignée par les clients dans notre modèle, permet à la Caisse Régionale de continuer et d’accentuer l’octroi de financements dans l’économie locale en circuit court. Ainsi, près de 3 milliards d’euros de nouveaux crédits à moyen et long terme ont été accordés sur les 9 premiers mois de l’année, un niveau proche des 9 premiers mois de 2019 (- 1,2 %) malgré la période de confinement, aidant à la concrétisation de projets aussi bien personnels que professionnels.

Dans un contexte économique instable lié à la crise Covid, les réalisations de crédits à la consommation et à l’équipement sont en retrait respectivement de 18,2 % et 15,4 % entre septembre 2019 et septembre 2020, à la différence des réalisations de crédits dédiés à l’habitat, qui progressent de plus de 9 % sur la même période.

L’encours de crédit, qui inclut également la production de crédits à court terme (dont les prêts garantis par l’Etat – PGE), continue de progresser de façon significative sur un an glissant de + 5,6 %.

En restant mobilisé et en soutien de son territoire, la Caisse Régionale consolide sa place de leader, avec une part de marché des encours de collecte du marché de près de 30 % et une part de marché des encours de crédits du marché de plus de 34 % à fin juillet 2020**.

Encours

(en milliards d’euros) Septembre

2019 Septembre

2020 Variation

en % Encours de collecte globale 28,5 30,8 + 7,9 % Encours de crédits 23,9 25,3 + 5,6 %

L’activité d’assurances dommages et prévoyance confirme sa bonne tenue, avec une croissance de son portefeuille de plus de 2% sur un an glissant, pour totaliser plus de 660 000 contrats à fin septembre 2020. Les bonnes performances en souscription d’assurance de biens et des personnes démontrent la qualité des contrats.

Les valeurs véhiculées par la Caisse Régionale, à savoir, sens des responsabilités, solidarité et proximité ont joué un rôle important dans le choix de plus de 34 000 nouveaux clients de rejoindre le Crédit Agricole Brie Picardie sur les 9 premiers mois de l’année. Ainsi, le Crédit Agricole Brie Picardie compte plus de 1 million de clients.

C’est par cette volonté d’être toujours plus proche de ses clients et d’innover, que plus de 400 collaborateurs de la Caisse Régionale ont emménagé en septembre dans un nouveau site baptisé « OSMOSE », situé en plein cœur du Val d’Europe.

Résultats financiers

A fin septembre 2020, le Produit Net Bancaire est en retrait de 13,9 % par rapport au T3-19 pour s’établir à 389,9 millions d’euros. Les incertitudes économiques et sociales que nous traversons pèsent significativement sur les résultats. Retraité d’éléments non récurrents, le PNB est en hausse de 0,8 %, marquant de façon nette une reprise des activités dans un contexte de taux bas.

Malgré un surcoût lié à toutes les mesures de sécurités prises par le Crédit Agricole Brie Picardie afin de protéger les clients et les collaborateurs, les charges de fonctionnement restent maîtrisées à 239,3 millions d’euros à fin septembre 2020, soit une économie de 1,5 % par rapport à fin septembre 2019.

Au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,22 % au 30 septembre 2020 (contre 1,30 % au 30 septembre 2019), pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) à plus de 27 milliards d’euros. La Caisse Régionale maintient toujours un taux de défaut très inférieur à celui du marché français.

Dans un souci d’une gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque à 27,2 millions d’euros, soit 14 points de base annualisé sur encours. Plus de 31 millions d’euros ont ainsi été provisionnés au titre de provisions IFRS9 entre le 31 décembre 2019 et le 30 septembre 2020. Le taux de couverture des défauts atteint 140 % au 30 septembre 2020 contre 131 % au 30 juin 2020 et 127 % au 31 décembre 2019.

Après impôts sur les sociétés, le résultat net social s’établit à 69,0 millions d’euros au 30 septembre 2020 contre 149,8 millions au 30 septembre 2019. Hors retraitement (dont dividendes), le Résultat Brut d’Exploitation augmente de 4,5 % sur la même période.

Base individuelle

(en millions d’euros) Septembre

2019 Septembre

2020 Variation

en % Produit Net Bancaire

Produit Net Bancaire hors non récurrent 453,0

395,0 389,9

398,2 - 13,9 %

+ 0,8 % Charges de Fonctionnement Nettes 243,0 239,3 - 1,5 % Résultat Brut d’Exploitation 210,0 150,6 - 28,37 % Résultat Brut d’Exploitation hors non récurrent 152,0 158,9 + 4,5 % Résultat Net 149,8 69,0 - 54,0%

En base consolidée, le résultat net à fin septembre 2020 s’établit à 81,2 millions d’euros, en diminution par rapport au 30 septembre 2019, marqué par une activité freinée à cause de la crise sanitaire.

Base consolidée

(en millions d’euros) Septembre

2019 Septembre

2020 Variation

en % Produit Net Bancaire 451,8 392,6 - 13,1 % Charges de Fonctionnement Nettes 245,9 242,4 - 1,4 % Résultat Brut d’Exploitation 205,9 150,2 - 27,1 % Résultat Net (part du Groupe) 150,1 81,2 - 45,9 %

Les capitaux propres consolidés atteignent près de 4 milliards d’euros à fin septembre 2020, pour un total bilan consolidé de 34,8 milliards d’euros. Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 65,5 % et 32,4 % de l’ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 milliards d’euros, noté A1 par Standard and Poor’s.

La Caisse Régionale maintient un niveau de solvabilité élevé : le ratio CRD estimé est supérieur à 20 % à fin septembre 2020 pour un minimum de 10,7 %.

Perspectives

Fidèle à ses valeurs mutualistes et à son identité régionale, le Crédit Agricole Brie Picardie a voulu prendre des mesures fortes dès le début de la crise sanitaire en soutien des clients : particuliers, professionnels, entreprises et associations. Il a ainsi réalisé près de 500 M€ de prêts garantis par l’Etat (PGE) à fin septembre. C’est aussi dans cette optique qu’il a créé en juillet dernier avec deux autres partenaires le fonds de capital-développement REGAIN 340. Ce Fonds investit dans des entreprises saines ayant besoin de renforcer leurs capitaux propres suite à la crise.

Les perspectives économiques en cette fin de troisième trimestre 2020 restent incertaines. C’est pourquoi le Crédit Agricole Brie Picardie reste mobilisé au service des habitants et des entrepreneurs de ses territoires.

A fin septembre 2020, l’actif net par titre est de 58,60 euros. Le cours de clôture du CCI au 30 septembre 2020 est de 19,50 euros et représente 33,3 % de l’actif net par titre.

* Comptes sociaux et consolidés au 30 septembre 2020 examinés par le Conseil d’Administration du 27 octobre 2020 – Examen limité en cours par les commissaires aux comptes

** Dernière donnée disponible

Retrouvez toutes les informations réglementées publiées par la Caisse Régionale en application des dispositions de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site internet www.ca-briepicardie.fr .

Contact relations investisseurs : Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr , 03 22 53 31 34.

Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr , 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne près de 1,1 million de clients et plus de 390 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 210 agences de proximité réparties sur les trois départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de près de 2 800 collaborateurs.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie regroupe plus de 900 administrateurs de Caisses locales, acteurs-clés disposant d’une connaissance aigüe de l’économie et des dynamiques locales. Ils représentent les clients-sociétaires et s’engagent chaque jour aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux habitants du territoire.

ANNEXE – Indicateurs Alternatifs de Performance

Indicateur Définition Collecte globale La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce. Charges de fonctionnement nettes Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers.



Actif net par titre L’Actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux et le nombre de titres composant le



capital social (parts sociales, CCI et CCA). Taux de Couverture des défauts Le taux de couverture des défauts correspond aux provisions individuelles et provisions IFRS9 rapportées aux encours défauts vifs. Ces défauts vifs, définis depuis juin 2020, sont ceux qui sont le plus comparables aux défauts suivis auparavant. A partir de juin 2020, les défauts totaux sont la somme des défauts vifs et des « défauts en période d’observation », qui incluent notamment les dossiers sortis des défauts vifs il y a moins de trois mois.

Passage du PNB social publié au PNB social hors non récurrent

Base individuelle

(en millions d’euros) Septembre

2019 Septembre

2020 Variation

en % Produit Net Bancaire 453,0 389,9 - 13,9 % Retraitement de la provision épargne logement 6,4 5,0 NC Retraitement du dividende SACAM Mutualisation -12,9 0,0 NC Retraitement du dividende Rue La Boétie - 47,2 0,0 NC Retraitement des dotations/reprises de provision portefeuille de placement - 4,4 3,3 NC Produit Net Bancaire hors non récurrent 395,0 398,2 + 0,8 %

NB : le geste mutualiste assurance perte d’exploitation mentionné dans la communication financière du 30 juin 2020 n’est plus comptabilisé comme du non récurrent, car il est compensé par une moindre sinistralité observée pendant la période de confinement sur d’autres contrats d’assurance dommage.

Pièce jointe