Chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros au 3 ème trimestre

trimestre Evolution du chiffre d’affaires première monte en ligne avec le marché

Confirmation d’une surperformance de l'ordre de 5 points sur l'année

Obtention de la notation AAA auprès de l’agence de notation extra-financière MSCI



Objectifs financiers revus à la hausse : Marge d'EBITDA ( 1 ) au second semestre supérieure à 12 % Génération de cash-flow libre (1) au second semestre supérieure à 600 millions d'euros



Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, a déclaré :

« Dans le contexte de forte reprise de l'activité depuis avril, je tiens tout d'abord à remercier nos équipes, qui, au-delà du strict respect du protocole sanitaire, ont veillé à la continuité des efforts de variabilisation des coûts et ont obtenu d'excellentes performances opérationnelles au moment du redémarrage de toutes nos usines, dans un environnement sanitaire qui reste complexe.

Les mesures prises ont permis de baisser les coûts de structure dans tous les pays et tous les métiers du Groupe. La rigueur dans la gestion de nos frais généraux et de nos stocks a eu pour conséquence l'amélioration de notre génération de cash, ce qui permet la poursuite de nos investissements concentrés dans nos plateformes technologiques notamment celles du 48V en France et des caméras frontales en Allemagne et en Chine.

Les actions engagées par le Groupe et l'amélioration de l'activité nous permettent de revoir à la hausse nos perspectives de résultats du second semestre 2020 annoncées en juillet dernier et nous rendent confiants dans leur réalisation, sauf bien sûr dégradation significative du marché suite au rebond du COVID 19. »

Protection des collaborateurs : notre priorité

Le Groupe a mis en place un protocole sanitaire qui permet un fonctionnement normal de tous les sites, en assurant une protection maximale pour tous nos collaborateurs. Ce protocole, audité, s’applique de façon obligatoire et uniforme à l’ensemble des sites de Valeo à travers le monde (usines, centres de R&D et sièges sociaux).

Une très forte reprise de l’activité par rapport au 2ème trimestre

Performance du chiffre d’affaires première monte en ligne avec le marché

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 4 389 millions d’euros, en baisse de 6 % à périmètre et taux de change constants (1).

Le chiffre d’affaires première monte s’établit à 3 751 millions d’euros, en baisse de 5 % à périmètre et taux de change constants (1), affichant une performance en ligne avec celle du marché :

En Europe, le chiffre d’affaires première monte affiche une performance de 5 points supérieure à celle de la production automobile ; Cette performance est tirée par un mix produit favorable dans les domaines du 48V, de l’ADAS et des systèmes d’éclairage ;

En Chine, la surperformance qui s’élève à 4 points s’explique par le bon niveau d’activité des systèmes de vision et d’aide au stationnement (Pôle systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite) et des systèmes d’éclairage ;

En Amérique du Nord, la croissance du chiffre d’affaires première monte est inférieure de 5 points à celle de la production automobile compte tenu d’un effet de base négatif (surperformance de 14 points au 3 ème trimestre 2019) et d’un effet mix client défavorable (exposition au Groupe Nissan) ;

trimestre 2019) et d’un effet mix client défavorable (exposition au Groupe Nissan) ; Au Japon, le Groupe est affecté par un mix client défavorable (exposition au Groupe Nissan) qui se traduit par une sous-performance de 10 points par rapport à la production automobile ;

En Corée du Sud, la croissance du chiffre d’affaires première monte est inférieure de 15 points à celle de la production automobile suite à un mix produit temporairement défavorable vis-à-vis de Hyundai.

Sur les 9 premiers mois de l’année, le Groupe affiche une performance de 4 points supérieure à celle de la production automobile. Tous les Pôles d’activité surperforment le marché grâce à l’entrée en production et à la montée en cadence de nombreuses innovations à fort contenu technologique (caméras et autres produits liés à l’assistance à la conduite (ADAS), systèmes liés à l’électrification (48V) et systèmes d’éclairage (LED)).

Malgré une production automobile perturbée par la crise sanitaire, Valeo conserve une répartition équilibrée de ses activités entre les principales régions de production automobile et les principaux clients constructeurs.

Sur l’année 2020, le Groupe confirme son objectif d’une surperformance d’environ 5 points au-delà de la production automobile.

Perspectives

Valeo a retenu, sur le second semestre, les prévisions de volumes de production publiées par IHS qui excluent tout impact défavorable significatif sur la production automobile, la chaine d’approvisionnement et l’évolution du marché d’une seconde vague de contamination liée au Covid-19.

Dans le cadre de ce scénario, à savoir une baisse de la production de 3 % sur le second semestre, le Groupe se fixe les objectifs suivants :

Une surperformance de l’ordre de 5 points sur l’année ;

Confirmation de la baisse des pertes de la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive par rapport au second semestre 2019 (en ligne avec les attentes du Groupe à savoir une légère baisse des pertes sur l’année 2020).

Au second semestre, perspectives financières révisées à la hausse :

Une marge d’EBITDA (1) supérieure à 12 % du chiffre d’affaires (vs « environ 10 % du chiffre d’affaires ») ;

supérieure à 12 % du chiffre d’affaires (vs « environ 10 % du chiffre d’affaires ») ; Un cash-flow libre (1) supérieur à 600 millions d’euros (vs « supérieur à 400 millions d’euros »).





Publication du 3ème trimestre 2020

Production automobile mondiale

Production automobile

(en variation annuelle) 1er semestre 2020 3ème trimestre 2020 Janvier – septembre IHS + CPCA* IHS + CPCA* IHS + CPCA* Europe et Afrique - 40 % - 8 % - 30 % Asie, Moyen-Orient et Océanie - 28 % - 4 % - 20 % dont Chine - 23 % + 7 % - 13 % dont Japon - 26 % - 12 % - 22 % dont Corée du Sud - 20 % 0 % - 14 % dont Inde - 51 % - 9 % - 38 % Amérique du Nord - 40 % + 1 % - 26 % Amérique du Sud - 51 % - 21 % - 41 % TOTAL - 35 % - 5 % - 25 %

* Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 octobre 2020 – CPCA pour la Chine (2)

Sur le 3ème trimestre, la production automobile mondiale a connu un fort rebond par rapport à celle du 1er semestre particulièrement affectée par la pandémie de Covid-19.

En variation annuelle, la production automobile est en baisse de 5 % sur la période (- 35 % au 1er semestre) :

en Chine, la production automobile est supérieure à son niveau d’avant crise, en hausse de 7 % par rapport au 3 ème trimestre 2019 ;

trimestre 2019 ; en Amérique du Nord, la production (+ 1 % en variation annuelle) retrouve le niveau qu’elle avait atteint au 3 ème trimestre 2019 ;

trimestre 2019 ; en Europe, la production affiche une reprise moins rapide qu’en Chine et en Amérique du Nord, baissant de 8 % par rapport à la même période en 2019.

Evolution du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) En % du CA 9 mois 2020 1er semestre 3ème trimestre Janvier – septembre 2020 2019 Var. à pcc* Var. 2020 2019 Var. à pcc* Var. 2020 2019 Var. à pcc* Var. Première monte 84 % 5 863 8 220 - 29 % - 29 % 3 751 4 046 - 5 % - 7 % 9 614 12 266 - 21 % - 22 % Remplacement 10 % 824 1 005 - 18 % - 18 % 448 477 - 2 % - 6 % 1 272 1 482 - 13 % - 14 % Divers 6 % 371 551 - 32 % - 33 % 190 249 - 22 % - 24 % 561 800 - 30 % - 30 % Total 100 % 7 058 9 776 - 28 % - 28 % 4 389 4 772 - 6 % - 8 % 11 447 14 548 - 21 % - 21 %

* A périmètre et taux de change constants (1)

Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 4 389 millions d’euros en baisse de 8 % en variation annuelle.

Les variations des taux de change ont un impact négatif de 2,6 % en raison principalement de l’appréciation de l’euro face au dollar américain et au yuan chinois.

Les changements de périmètre ont un impact négligeable au 3ème trimestre.

Le chiffre d’affaires première monte s’établit à 3 751 millions d’euros. Il est en baisse de 5 % à périmètre et taux de change constants (1).

Dans un environnement économique difficile, le chiffre d’affaires du marché du remplacement affiche une baisse limitée à 2 % à périmètre et taux de change constants (1) grâce à la résilience des services de réparation et de maintenance des garagistes qui ont pu poursuivre leur activité.

Les ventes « divers » incluant les ventes d’outillages (et celles liées aux contributions clients au titre de la recherche et développement) baissent de 22 % à périmètre et taux de change constants (1) du fait d’un ralentissement des projets clients lié à la crise sanitaire.

Evolution du chiffre d’affaires première monte par région

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros) 1er semestre 3ème trimestre Janvier - Septembre 2020 2019 Var. à pcc* Surperf. vs. IHS / CPCA** 2020 2019 Var. à pcc* Surperf. vs. IHS / CPCA** 2020 2019 Var. à pcc* Surperf. vs. IHS / CPCA** Europe et Afrique 2 765 4 025 - 31 % + 9 pts 1 729 1 795 - 3 % + 5 pts 4 494 5 820 - 23 % + 7 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 1 925 2 381 - 20 % + 8 pts 1 149 1 286 - 7 % - 3 pts 3 074 3 667 - 15 % + 5 pts dont Chine 797 861 - 8 % + 15 pts 563 519 + 11 % + 4 pts 1 360 1 380 - 1 % + 12 pts dont Japon 486 637 - 27 % - 1 pt 243 325 - 22 % - 10 pts 729 962 - 25 % - 3 pts dont Corée du Sud 498 651 - 22 % - 2 pts 259 320 - 15 % - 15 pts 757 971 - 20 % - 6 pts dont Inde 47 89 - 45 % + 6 pts 35 41 - 8 % + 1 pt 82 130 - 34 % + 4 pts Amérique du Nord 1 070 1 624 - 36 % + 4 pts 803 862 - 4 % - 5 pts 1 873 2 486 - 25 % + 1 pt Amérique du Sud 103 190 - 35 % + 16 pts 70 103 - 10 % + 11 pts 173 293 - 26 % + 15 pts TOTAL 5 863 8 220 - 29 % + 6 pts 3 751 4 046 - 5 % 0 pt 9 614 12 266 - 21 % + 4 pts

* A périmètre et taux de change constants (1)

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 octobre 2020 - CPCA pour la Chine.

Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires première monte est en baisse de 5 % à périmètre et taux de change constants (1), soit une performance en ligne avec celle de la production automobile mondiale (estimations IHS/CPCA) :

en Europe (y compris Afrique) , le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants (1) est en baisse de 3 %, soit une performance de 5 points supérieure à celle du marché tirée par un mix produit favorable dans les domaine du 48V, de l’ADAS et des systèmes d’éclairage ;

, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants est en baisse de 3 %, soit une performance de 5 points supérieure à celle du marché tirée par un mix produit favorable dans les domaine du 48V, de l’ADAS et des systèmes d’éclairage ; en Asie , le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants (1) est en baisse de 7 %, équivalent à une performance inférieure de 3 points à celle de la production automobile : en Chine, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants (1) est en hausse de 11 % et affiche une performance de 4 points supérieure à celle du marché tirée par les ventes de des systèmes de vision et d’aide au stationnement (Pôle systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite) et de systèmes d’éclairage ; au Japon, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants (1) est en baisse de 22 %, soit une sous-performance de 10 points liée à un mix client défavorable (exposition au Groupe Nissan) ; en Corée du Sud, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants (1) est en baisse de 15 %, soit une sous-performance de 15 points liée un mix produit temporairement défavorable vis-à-vis de Hyundai ;

, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants est en baisse de 7 %, équivalent à une performance inférieure de 3 points à celle de la production automobile : en Amérique du Nord , le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants (1) est en baisse de 4 %, soit une performance inférieure de 5 points à celle de la production automobile, compte tenu d’un effet de base négatif (surperformance de 14 points au 3 ème trimestre 2019) et d’un effet mix client défavorable (exposition au Groupe Nissan) ;

, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants est en baisse de 4 %, soit une performance inférieure de 5 points à celle de la production automobile, compte tenu d’un effet de base négatif (surperformance de 14 points au 3 trimestre 2019) et d’un effet mix client défavorable (exposition au Groupe Nissan) ; en Amérique du Sud, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants (1) s’inscrit en baisse de 10 %, soit une performance supérieure de 11 points à celle de la production automobile, tirée par les ventes du Pôle Systèmes Thermiques.

Au cours des 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires première monte est en baisse de 21 % à périmètre et taux de change constants (1) ce qui équivaut à une surperformance de 4 points par rapport à la production automobile.

Portefeuille clients de Valeo équilibré

La répartition du chiffre d’affaires première monte entre les clients du Groupe est stable par rapport à la même période en 2019 et se présente comme suit :

clients asiatiques à 32 % du chiffre d’affaires première monte ;

clients allemands à 31 % du chiffre d’affaires première monte ;

clients américains à 19 % du chiffre d’affaires première monte ;

clients français à 13 % du chiffre d’affaires première monte.

Répartition géographique équilibrée des activités de Valeo

L’évolution de la répartition du chiffre d’affaires première monte entre les quatre principales régions de production, au cours des 9 premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2019, se présente comme suit :

hausse de 2 points en Asie, à 31 % du chiffre d’affaires première monte, liée à la forte reprise de l’activité en Chine ;

stabilité en Amérique du Nord, à 21 % du chiffre d’affaires première monte ;

baisse de 1 point en Europe, à 47 % du chiffre d’affaires première monte ;

baisse de 1 point en Amérique du Sud, à 1 % du chiffre d’affaires première monte.

Evolution du chiffre d’affaires par Pôle d’activité

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité*

(en millions d’euros) 1er semestre 3èmetrimestre 2020 2019 Var. CA OEM ** Var. CA Surperf vs IHS / CPCA *** 2020 2019 Var. CA OEM ** Var. CA Surperf vs IHS / CPCA *** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite**** 1 380 1 810 - 24 % - 24 % + 11 pts 873 920 - 3 % - 5 % + 2 pts Systèmes de Propulsion 1 897 2 565 - 27 % - 26 % + 8 pts 1 149 1 249 - 7 % - 8 % - 2 pts Systèmes Thermiques 1 560 2 330 - 33 % - 33 % + 2 pts 1 017 1 130 - 5 % - 10 % 0 pt Systèmes de Visibilité 2 169 3 014 - 30 % - 28 % + 5 pts 1 322 1 458 - 5 % - 9 % 0 pt





Chiffre d’affaires des Pôles d’activité *

(en millions d’euros) Janvier - Septembre 2020 2019 Var. CA OEM ** Var. CA Surperf vs IHS / CPCA *** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite**** 2 253 2 730 - 17 % - 18 % + 8 pts Systèmes de Propulsion 3 046 3 814 - 21 % - 20 % + 4 pts Systèmes Thermiques 2 577 3 460 - 24 % - 26 % + 1 pt Systèmes de Visibilité 3 491 4 472 - 21 % - 22 % + 4 pts

* Incluant les ventes intersecteurs.

** À périmètre et taux de change constants (1)

*** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 octobre 2020 – CPCA(2) pour la Chine.

**** Hors activité Commandes sous volant

La croissance du chiffre d’affaires des Pôles d’activité varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

Le Pôle d’activité Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite affiche la surperformance la plus élevée par rapport à la production automobile mondiale (+ 2 points). La surperformance du Pôle est tirée par le niveau élevé du contenu par véhicule (taux d’options) dans les activités d’assistance à la conduite et par un mix géographique favorable.

Le Pôle d’activité Systèmes de Propulsion sous-performe le marché de 2 points compte tenu d’un effet mix client défavorable en Amérique du Nord et au Japon et d’un effet mix produit temporairement défavorable en Corée du Sud vis-à-vis du Groupe Hyundai. La situation en Corée du Sud devrait légèrement s’améliorer dès le 4ème trimestre 2020 grâce à la montée en cadence des ventes de 48V au Groupe Hyundai.

Les Pôles d’activité Systèmes Thermiques et Systèmes de Visibilité enregistrent une performance de leur chiffre d’affaires première monte en ligne avec celle de la production conséquence d’un mix client défavorable lié à leur exposition au Groupe Nissan et d’un effet de base négatif au sein du Pôle Systèmes de Visibilité (surperformance de 11 points au 3ème trimestre 2019).

Activité Commandes sous volant

Le Groupe a décidé, en 2019, de se désengager de sa ligne de produits « Commandes sous volant » (TCM).

Ci-dessous, le tableau de réconciliation entre le chiffre d’affaires consolidé et le chiffre d’affaires hors activité TCM sur le 3ème trimestre :

Groupe Activité TCM hors TCM Chiffre d’affaires (en m€) 4 389 -55 4 334 Chiffre d’affaires 1ère monte (en m€) 3 751 -49 3 702

Faits marquants

Le 27 octobre 2020, Valeo annonce :

la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général à partir de janvier 2022, Jacques Aschenbroich demeurant Président du Conseil d’administration pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur et Christophe Perillat, actuel Directeur des Opérations de Valeo, étant nommé Directeur Général ;

la nomination de Christophe Perillat en qualité de Directeur Général Adjoint à compter de ce jour et en qualité de Directeur Général Délégué à l’issue de l’Assemblée générale annuelle devant se tenir en mai 2021 ; le Conseil d’Administration proposera également à cette assemblée générale la nomination de Christophe Perillat en tant qu’administrateur.

Le 30 septembre 2020, Valeo a signé un accord majoritaire de compétitivité et de performance collective, avec les organisations syndicales CFE-CGC et FO. La signature de cet Accord de Compétitivité et de Performance Collective va permettre de réduire les coûts et donc de préserver la compétitivité des activités françaises du Groupe, sans toucher à l’Emploi. Valeo a en effet pris l’engagement ferme de ne procéder à aucune fermeture de sites et aucun licenciement économique contraint en France dans les deux ans à venir.

Le 24 septembre 2020, Valeo a annoncé avoir mis au point le plus puissant dispositif au monde de stérilisation de l’air des habitacles d’autocars et d’autobus. Le système élimine, dès son activation et en un seul passage du flux d’air, plus de 95 % des virus, dont celui du Covid-19, ainsi que les bactéries et les moisissures en suspension. Cette solution de Valeo a été intégrée, en première monte, à des véhicules d’un constructeur brésilien. Elle a été conçue pour s’adapter à tous les types d’autobus et d’autocars, de toutes tailles, qu’ils soient climatisés ou non, et dans toutes les conditions climatiques. Valeo va, dès à présent, commercialiser ces dispositifs en Europe, sur tout le continent américain et sur les marchés asiatiques. En outre, Valeo travaille pour étendre cette technologie aux voitures individuelles.

En août 2020, Valeo a été noté AAA par l’agence de notation extra-financière MSCI récompensant la bonne Gouvernance de Valeo ainsi que le bon positionnement du Groupe sur les critères environnementaux, sociaux et sociétaux. Il s’agit de la note la plus élevée dans la grille d’analyse de MSCI.

Le 31 juillet 2020, l’agence de notation Standard & Poor’s a revu à la baisse ses notes de la dette long terme et court terme de Valeo de « BBB-/A-3 » à « BB+/B », perspective stable.

Notations attribuées à la dette long terme et court terme de Valeo par les agences de notation Moody’s et Standard and Poor’s :

Moody’s : notes « Baa3/P3 » de la dette long terme et court terme de Valeo, perspective « négative » ;

Standard & Poor’s : notes « BB+/B » de la dette long terme et court terme de Valeo, perspective stable.





Résultats annuels 2020 : le 18 février 2021

Glossaire financier

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période, (ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d'affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente, (iii) en éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors de la période en cours ou de la période comparable.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements nets du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.





Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document d’enregistrement universel, les risques liés au métier d’équipementier automobile et au développement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, les risques liés à l’épidémie de Covid-19 ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2019 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 28 avril 2020 (sous le numéro D.20-0385).

La société n’accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier, et ne confirmera pas, les estimations des analystes et ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d’intégrer tous événements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document.









Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO 2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 19,5 milliards d'euros et a consacré 13 % de son chiffre d'affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie, au 30 septembre 2020, 109 051 collaborateurs dans 33 pays, dans 189 sites de production, 20 centres de recherche, 43 centres de développement et 15 plates-formes de distribution. Valeo est coté la Bourse de Paris.

















(1) Cf glossaire financier

(2) CPCA : China Passenger Car Association.









