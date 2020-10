Communiqué de presse Ecully, le 27 octobre 2020 – 18h





Résultats semestriels 2020

Amélioration du résultat d’exploitation malgré une activité fortement pénalisée par la pandémie de COVID-19

Structure financière renforcée

Redémarrage progressif des chirurgies sur le 3ème trimestre 2020

En Milliers d'euros

Comptes consolidés* S1 2020 S1 2019 Variation % Chiffre d'affaires 1 426 2 623 - 46% Coût des ventes - 540 - 853 - 37% Marge brute

Taux de marge brute 886

62,1% 1 670

63,7% - 47%

- 1,6 points Coûts d’exploitation

Dont coûts de fonctionnement - 2 250

- 1 266 - 3 348

- 1 379 - 33%

- 8% Dont charges de personnel - 1 170 - 1 605 - 27% Résultat d’exploitation - 1 364 - 1 578 + 14% Résultat financier

Dont charges financières exceptionnelles Negma1 - 10 575

- 10 561 - 29



Résultat exceptionnel -72 - 4



Résultat net

Dont résultat net retraité1



- 12 011

- 1 450



- 1 610

- 1 610







+ 10%

*chiffres non audités

Le Conseil d’Administration de Spineway, réuni le 26 Octobre 2020 sous la Présidence de Stéphane Le Roux, a arrêté les comptes semestriels 2020.

Comme annoncé, les ventes du 1er semestre 2020 sont naturellement marquées par la situation sanitaire liée à la pandémie mondiale de coronavirus ayant entrainé l’arrêt des chirugies non vitales partout dans le monde.

Pendant cette période inédite, le groupe Spineway s’est pleinement mobilisé pour assurer le meilleur service possible auprès de ses clients directs en France et ses partenaires distributeurs internationaux. Ces efforts ont ainsi permis au Groupe de maintenir le chiffre d’affaires du 2ème trimestre à près de 30% du niveau de l’an passé malgré un contexte international très compliqué et de porter le chiffre d’affaires semestriel à 1,4 M€ au 30 juin 2020 (- 46% par rapport au S1 2019).

Progression du résultat opérationnel dans un contexte économique inédit

Sur le 1er semestre 2020, la marge brute s’établit à 0,9 M€ contre 1,7 M€ en 2019 suite notamment aux effets de la crise sanitaire (effet volume très conséquent) et à une baisse du taux de marge liée au mix des ventes se traduisant par une légère baisse des prix de vente.

Cette baisse de la marge en valeur a été néanmoins compensée par la baisse des charges opérationnelles de 33%. Cette réduction des charges opérationnelles est la résultante de facteurs structurels notamment le plein effet du plan d’économie salarial initié en 2019, la maîtrise des coûts de structure mais aussi de facteurs conjoncturels tels que la baisse des budgets marketing et commerciaux du fait de la pandémie.

Cette amélioration globale des dépenses d’exploitation a été obtenue malgré des dépenses accrues en matière réglementaire, dépenses qui visent à anticiper les obligations de changements réglementaires intervenant en 2021, et le maintien des dépenses liées aux projets d’innovation afin d’élargir la polyvalence des gammes et se positionner sur des segments premium.

Le résultat d’exploitation à – 1,4 M€ s’améliore ainsi de 14% et aurait été quasiment à l’équilibre sans la baisse de chiffre d’affaires liée au Covid-19.

Résultat net pénalisé par des éléments exceptionnels

La comptabilisation d’une charge financière exceptionnelle de 10,6 M€ liée au mécanisme de compensation du contrat de financement Negma pénalise le résultat financier et par voie de conséquence le résultat net. Le contrat prévoit en effet une indemnisation en cas de cours de bourse inférieur au nominal de l’action. L’évolution boursière sur 2020 ayant été très défavorable au cours de Spineway, les levées de tranches se sont accompagnées de compensations. Afin de se protéger de ce mécanisme, Spineway a procédé à deux réductions de nominal de l’action sur l’exercice. Cette charge financière n’a fait l’objet d’aucune sortie de trésorerie pour le Groupe et a été intégralement financée en titres Spineway.

Retraité de cette charge exceptionnelle, le résultat net du Groupe s’inscrit ainsi à – 1,5 M€ contre une perte de 1,6 M€ l’an passé soit une amélioration de 10%.

Renforcement de la structure financière et taux d’endettement réduit à 7%

Au cours de l’exercice, le Groupe a renforcé sa trésorerie au travers du contrat de financement mis en place avec la société Negma. La conversion des obligations convertibles ou échangeables en actions ordinaires nouvelles ou existantes (OCEANE)2 sur la période de janvier à avril 2020 a engendré des augmentations de capital de 8,5 M€ qui ont généré plus de 4 M€ en trésorerie nette pour le Groupe. Par ailleurs, Spineway a également obtenu un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) pour un montant de 1,4 M€.

Ainsi, la trésorerie à fin juin s’élève à 3,3 M€ et offre au Groupe les moyens nécessaires pour couvrir ses développements. L’endettement net s’élève à 0,5 M€ et le gearing (endettement net/Fonds propres) s’inscrit à 7% contre 30% à fin décembre.

Le Groupe dispose du soutien de ses partenaires financiers pour traverser cette période inédite et pour construire des projets à long terme créateurs de valeur ajoutée.

Reprise cadencée des chirurgies corrélée à l’évolution de la pandémie

La reprise des chirurgies est amorcée sur le 3ème trimestre 2020 et permet au chiffre d’affaires à 9 mois de s’établir à 2,3 M€ à fin septembre 2020. Cette reprise progressive reste cependant limitée du fait de la typologie de clients du Groupe, principalement constituée de distributeurs qui, pour faire face à la crise, régulent leurs besoins afin d’optimiser leurs stocks et leur trésorerie.

En Milliers d’euros 2020* 2019 Variation

en % CA 1er semestre 1 426 2 623 - 45% CA 3e trimestre 886 1 267 - 31% CA 9 mois 2 312 3 934 - 41%

* Chiffres non audités

La situation sanitaire en Amérique Latine demeure complexe entrainant un décalage de la croissance organique anticipée avec le Pérou et l’Equateur. Le chiffre d’affaires sur 9 mois s’inscrit ainsi à 1 M€ contre 2 M€ en 2019. En revanche, à l’image du 1er semestre, l’Asie réussit à maintenir son niveau d’activité à 0,5 M€ sur 9 mois malgré un retard des ventes au Japon. L’Europe bénéficie quant à elle d’une dynamique positive des ventes en France sur le 3ème trimestre (+28 % par rapport au 3ème trimestre 2019) mais demeure en retrait en cumul à fin septembre avec un chiffre d’affaires de 0,6 M€.

L’activité reste portée par les deux principales gammes du Groupe : Mont-Blanc qui demeure la gamme leader du Groupe avec 51% du CA total et la gamme MIS avec 18% des ventes. Le Groupe travaille actuellement sur des projets d’innovation qui permettront d’accompagner la croissance organique de ces gammes. Le récent lancement de la plateforme modulaire d’instrumentation Mont-Blanc MIS, qui permet aux chirurgiens d’opter pour l’approche chirurgicale de leur choix tout en sécurisant et facilitant leurs gestes, s’inscrit dans cette dynamique et devrait contribuer au dynamisme des ventes sur les prochains trimestres.

Fort d’une situation financière renforcée et d’une reprise confirmée sur certaines zones, Spineway va poursuivre son développement afin de retrouver un niveau normatif de ventes.

Prochain RDV : webconférence le 8 décembre 2020

Point d’activité sur l’année 2020 et les perspectives du Groupe

Les comptes semestriels sont disponibles sur le site internet de la société – Rubrique investisseurs

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

Contacts :

SPINEWAY



Ligne aux actionnaires

Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)

0811 045 555



ELIGIBLE PEA / PME



ALSPW AELIUM



Relations investisseurs

Solène Kennis

spineway@aelium.fr











1 Cf les explications sur cette charge exceptionnelle en page 2 sur le résultat net

2 Le détail des financements est dans le rapport financier semestriel.





Pièce jointe