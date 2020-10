QUÉBEC, 27 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » ou la « Société ») (TSXV: RBX/FWB : RB4) et Vivo Energy, la société qui commercialise et distribue les carburants et lubrifiants de marque Shell et Engen en Afrique, ont conclu un accord pour que Vivo Energy fournisse de l’énergie solaire à la mine de Nampala pendant une période de cinq à quinze ans.



Christian Chammas, PDG de Vivo Energy, a commenté la transaction : « Ce projet avec Robex est le premier contrat de Vivo Energy avec l’un de nos clients commerciaux pour fournir du carburant, associé à une solution d’énergie solaire hybride. Nous pensons que les avantages de notre partenariat innovant, qui consiste à apporter une solution énergétique globale à nos clients commerciaux, sont nombreux et nous sommes impatients d’élargir notre offre à notre clientèle actuelle et future pour les aider à réduire leurs coûts et leurs émissions de CO2 ».

Benjamin Cohen, chef de la direction de Robex, a commenté la transaction en indiquant : « Nous sommes fiers d’introduire l’énergie solaire dans notre activité minière. Cette énergie va nous permettre à la fois de réduire notre impact carbone d’environ 60 000 tonnes en dix ans, d’avoir une source complémentaire d’énergie pour stabiliser notre production d’électricité et de réduire nos coûts de production qui sont parmi les plus bas au monde. En effet, il est prévu que cette installation réduise de 0,04 $ le coût du KW consommé actuellement par les activités de la mine ».

Ce projet de production comprend une centrale solaire photovoltaïque de 3,9 MWp et une capacité de batterie de 2,6 MWh qui, grâce au système de gestion de l'énergie, seront entièrement intégrés à la centrale thermique existante de la mine.

Khadidiatou Fall, la nouvelle directrice générale de Vivo Energy Mali, a ajouté : « Je suis très enthousiaste à l’idée de lancer ce projet révolutionnaire pour nous. Nos clients miniers sont toujours à la recherche de moyens pour réduire leurs coûts opérationnels et augmenter leur durabilité. Grâce à cette solution hybride solaire/carburant, nous les aidons à atteindre ces deux objectifs ».

Le Président de la Société, M. Georges Cohen, a ajouté : « Je suis très satisfait d’arriver à cet accord qui s’inscrit dans notre vision long terme de nos activités sur ce gisement. Cela va nous permettre d’améliorer encore notre rentabilité, réduire notre dépendance aux énergies fossiles et d’améliorer considérablement notre impact sur l’environnement. Ce projet vient compléter notre politique environnementale et s’inscrit dans notre volonté de participer à la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction de notre impact sur l’environnement. Je remercie Vivo Energy de nous avoir fait confiance et nous accompagner dans cette réussite ».

À propos de ROBEX

Ressources Robex Inc. est une société minière canadienne menant des activités de production et d’exploration aurifères en Afrique de l’Ouest. La Société exploite la mine de Nampala, au Mali, qui est arrivée à son stade de production commerciale le 1er janvier 2017.

Pour informations :

Ressources Robex Inc.

Benjamin Cohen, chef de la direction

Augustin Rousselet, chef de la direction financière et des opérations

Siège social : (581) 741-7421

info@robexgold.com

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l’instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d’intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d’environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d’exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l’exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l’exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu’elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l’équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s’engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l’exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assume aucune responsabilité quant à l’authenticité ou à la précision de ce communiqué.