MONTREAL, 27 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- IVC Telecom, une entreprise de télécommunications indépendante basée à Montréal, au Québec, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle application mobile, disponible pour les appareils mobiles iOS et Android. L’application s’ajoute au service Internet illimité existant, illustrant l’initiative de la société de télécommunications à créer une expérience numérique fluide, amusante et facile pour ses abonnés.



Avec des centaines de milliers d'utilisateurs actifs au Canada, IVC Telecom vise à devenir l'une des principales entreprises de télécommunications indépendantes au Canada avec une expérience utilisateur haut de gamme.

La nouvelle application offre aux utilisateurs une nouvelle façon d’accéder aux informations sur les dernières offres promotionnelles d’IVC Telecom, un processus de paiement de factures facile, ainsi qu’un système de support client unique pour répondre aux demandes de chaque utilisateur. Cette nouvelle application mobile permet à l'entreprise de télécommunications de favoriser des relations plus étroites avec ses abonnés, aidant la marque à continuer à servir ses abonnés tout en restant sur la voie de sa croissance remarquable depuis sa création en 2016.

«Il s'agit de rester connecté. En tant qu'entreprise spécialisée dans la connexion de nos utilisateurs grâce à la technologie, IVC Telecom souhaite également faciliter le contact avec nos abonnés. Cette application mobile est la réponse à notre initiative visant à connecter nos concitoyens canadiens entre eux et avec le reste du monde», A déclaré Vipin Kumar, directeur du service à la clientèle d'IVC Telecom. «Cela nous permet de mieux communiquer avec nos clients, tout en créant une expérience client personnalisée grâce au numérique.»

Les fonctionnalités de la nouvelle application mobile d'IVC Telecom incluent:

Naviguer facilement – La nouvelle application offre un look élégant et une interface conviviale, conçue pour que les utilisateurs puissent naviguer facilement dans l’application. Paiement de factures pratique - Grâce à la fonction de facturation intégrée à l'application, les utilisateurs pourront désormais afficher, télécharger et effectuer les paiements de factures en quelques clics. Support client unique - Grâce au support client intégré, les utilisateurs peuvent désormais contacter le service client, ouvrir un ticket de service ou mettre à niveau facilement le plan de service Internet dans l'application. Rester à jour - Les clients peuvent désormais se tenir au courant des futurs lancements de produits et les actualités d’IVC Telecom, ainsi que des informations promotionnelles sur les offres à durée limitée.

La nouvelle application mobile est la première étape des nombreux changements qu'IVC Telecom envisage pour se diriger vers la numérisation. Servant de pont entre IVC Telecom et ses utilisateurs, le but de l'application est de faciliter le contact avec ses utilisateurs et de fournir une expérience de télécommunications unique en son genre.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ivctel.com ou téléchargez dès maintenant l'application mobile sur App Store ou Google Play.

IVC Telecom prévoit également de lancer prochainement son site Web récemment rénové. La nouvelle plateforme comportera un site Web plus centré sur l'utilisateur, réactif et rationalisé pour améliorer l'expérience du client lors de sa visite. IVC Telecom souhaite offrir aux visiteurs une destination unique pour connaitre et commander leurs dernières offres, tout en offrant aux clients une structure de support à la clientèle améliorée afin de mieux servir ses abonnés.

À propos d'IVC Telecom

IVC Telecom a été crée en 2016 à Montréal et se compose d'une équipe de plus de 50 personnes avec l'initiative de fournir aux canadiens des services de télécommunication innovants, peu coûteux et fiables. Les principaux produits comprennent Internet haute vitesse, téléphonie résidentielle et le service des appels Wifi. Si vous souhaitez vous informer davantage sur IVC Telecom, visitez le site www.ivctel.com.

