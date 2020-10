CROISSY-BEAUBOURG, ÎLE-DE-FRANCE, 27 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Legrand Data Center Solutions, étayée par les experts Minkels , Raritan , Server Technology et Starline , a annoncé aujourd'hui que plusieurs nouveaux produits de son portefeuille avaient été sélectionnés comme finalistes par le panel d'évaluation des DCS Awards 2020. Les gagnants seront déterminés par vote populaire, le vote public étant ouvert du 20 octobre au 20 novembre. Ils seront annoncés lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix le 10 décembre.



Fêtant leur 10e édition annuelle, les DCS Awards mettent cette année en lumière les concepteurs de produits, les fabricants, les distributeurs et les prestataires opérant dans le domaine des centres de données. Les prix récompensent les réalisations des fournisseurs et cette année, ils englobent une plus large gamme de catégories de prix de technologies de l'information et d'installations dans le but de couvrir tous les principaux domaines du marché européen des centres de données. Le portefeuille de marques de LDCS a obtenu une position de finaliste historique dans six catégories en 2020, parmi lesquelles :

« Il est extrêmement gratifiant de voir constamment nos nouveaux produits être tout de suite perçus comme les meilleurs de leur catégorie par les professionnels des centres de données et les publications de l'industrie. De plus, cette année, nous avons été sélectionnés dans pas moins de 6 catégories : c'est tout simplement incroyable ! Nous sommes très impatients de participer à la cérémonie des DCS Awards », a déclaré Edwin de Boer, directeur sénior du marketing chez LDCS.

À propos de Legrand Data Center Solutions - Étayée par des Experts

Nous créons des infrastructures de centres de données fiables, efficaces et évolutives. Avec les solutions primées de Legrand, Minkels, Raritan, Server Technology et Starline, vous bénéficiez d'une disponibilité optimale des opérations critiques. Nos équipes de spécialistes des produits locaux conçoivent et fabriquent des solutions innovantes comprenant des baies et des armoires, des systèmes de refroidissement et de distribution d'énergie, des jeux de bus, du câblage structuré et des solutions de gestion d'accès pour répondre à vos exigences uniques. Des milliers d'entreprises lui faisant confiance depuis plus de 30 ans, Legrand Data Center Solutions est un partenaire mondial sur lequel vous pouvez compter. Legrand est cotée sur Euronext Paris et fait partie d'indices boursiers comprenant le CAC40.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Lucy Holloway

Relations publiques

H2H Communications Ltd

+44 (0)330-113-3651

lucy@h2hcommunications.co.uk