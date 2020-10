LONDON, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Informa Markets setzt mit Better Stands neue Branchenstandards für Standqualität und Nachhaltigkeit. Das Programm soll die Aussteller dazu anregen, kostengünstige, hochwertige Stände aus wiederverwendbaren Materialien zu bauen.



Informa Markets geht diesen Weg zusammen mit Ausstellern, Veranstaltungsorten und Anbietern, um eine bessere Kundenerfahrung und einen nachhaltigeren Ansatz beim Bau von Ständen für Vor-Ort-Veranstaltungen weltweit zu bieten. Damit hilft es sowohl dem generellen als auch dem grünen Aufschwung der Veranstaltungsbranche.

Der Wechsel von Einwegständen zu wiederverwendbaren Ständen wird bei Messen einen einfacheren Auf- und Abbau, kürzere Bauzeiten und eine Reduzierung der Ausstellerabfälle um mehr als 90 % ermöglichen und damit die Erfüllung unseres Ziels der CO2-Neutralität voranbringen.

Informa, die Muttergesellschaft von Informa Markets, hat vor kurzem die Eigenverpflichtung FasterForward eingeführt, mit der sie sich u. A. CO2-neutrale Produkte und die Halbierung von Abfällen bei Veranstaltungen bis 2025 zum Ziel setzt. Diese Initiative baut auf ihren Grundverpflichtungen auf, in denen sie zwölf zentrale Ziele festlegt, um jede ihrer Veranstaltungen nachhaltiger zu gestalten. Dabei arbeiten das Unternehmen mit vielen Branchenkollegen und Partnern zusammen, um langfristig einen bedeutenden Wandel in der Ausstellungsbranche voranzutreiben.

„Wir arbeiten leidenschaftlich daran, unseren Kunden noch bessere Erfahrungen zu bieten. Wir kehren langsam zu den Messen zurück und möchten dafür eine Umgebung schaffen, in der wir dank einheitlicher hochwertiger Standards noch angenehmer Geschäfte machen können, damit unsere Präsenzveranstaltungen besser sind denn je“, so Steve Smith, Chief Operating Officer, Informa Markets EMEA. „Wenn unsere Branche zusammenarbeitet, können wir weit mehr erreichen als allein. Wir sind dankbar, dass viele unserer Auftragnehmer, Veranstaltungsorte und Kunden daran interessiert waren, mit uns zusammenzuarbeiten, um Ausstellungen eine neue Zukunft zu geben.“

„Informa Markets hat sich verpflichtet, eine Führungsrolle beim nachhaltigen Wandel in unserer Branche einzunehmen. Wir arbeiten eng mit Branchenkollegen zusammen, um überarbeitete Ansätze zu entwickeln, die die Veranstaltungsbranche verbessern. Dazu gehören bessere Qualität, Bauweisen und Stände. All das schafft eine bessere Kundenerfahrung und ist gleichzeitig nachhaltiger“, so Ben Wielgus, Head of Sustainability, Informa. „Wir sind begeistert, dass unsere Operations-Teams in der gesamten EMEA-Region bei der Einführung dieses Programms zusammengearbeitet haben, damit die Verschwendung, die durch Messen entsteht, insbesondere an Ausstellerständen, deutlich reduziert werden kann. Das hilft uns, unseren CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren und verbessert unsere Umweltbilanz insgesamt. Wir sind optimistisch, dass unsere Partner und Kollegen sich uns anschließen werden, als Teil unserer gemeinsamen Bemühungen, die Branche auf nachhaltigere Weise voranzubringen.“

Better Stands wird diesen Monat eingeführt und ist inspiriert vom Engagement von Informa Markets für die kontinuierliche Weiterentwicklung und den grünen Aufschwung der Veranstaltungsbranche. Das Ziel ist, in der EMEA-Region bis 2024 keine Einwegstände mehr zu haben.

Über Informa Markets:

Informa Markets schafft Plattformen für Branchen und Fachmärkte und ermöglicht Handel, Innovation und Wachstum. Wir bieten Marktteilnehmern weltweit die Möglichkeit sich über Ausstellungen, gezielte digitale Dienste und umsetzbare Datenlösungen zu vernetzen, Informationen einzuholen und Geschäfte abzuschließen. Wir vernetzen Käufer und Verkäufer in mehr als einem Dutzend globaler Branchen, einschließlich Pharmazeutika, Lebensmittel, Medizintechnik und Infrastruktur. Als weltweit führendes marktschaffendes Unternehmen bieten wir verschiedensten Fachmärkten eine Plattform für lebendige Begegnungen, erschließen Möglichkeiten und helfen Unternehmen 365 Tage im Jahr dabei, erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.informamarkets.com.

Casey Clemenza