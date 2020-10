LONDRES, 27 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Informa Markets établit de nouvelles normes industrielles pour la qualité et la durabilité des stands avec le lancement de Better Stands, un programme visant à encourager les exposants à construire des stands rentables et de haute qualité fabriqués à partir de matériaux réutilisables.



Informa Markets s'engage dans ce voyage aux côtés d'exposants, de lieux et de fournisseurs afin de créer une meilleure expérience pour les clients et une approche plus durable de la construction de stands lors d'événements en personne à l'échelle mondiale, contribuant à la fois à la reprise physique et écologique du secteur de l'événementiel.

Le passage de stands jetables à des stands fabriqués avec des matériaux réutilisables facilitera l'assemblage et le démontage, réduira les temps de construction et diminuera les déchets d'exposants de plus de 90 % dans la salle d'exposition, accélérant la réalisation de notre objectif de neutralité en matière de carbone.

Informa, la société mère d'Informa Markets, a récemment lancé ses engagements FasterForward qui comprennent des objectifs de fabrication de produits neutres en carbone et de réduction de moitié des déchets liés aux événements d'ici 2025. Cela s'appuie sur ses fondamentaux qui définissent une norme pour 12 objectifs clés afin de rendre chacun de ses événements plus durable, en collaborant avec de nombreux pairs et partenaires de l'industrie dans le cadre d'un effort à long terme visant à favoriser un changement significatif dans le secteur des expositions.

« Nous sommes passionnés par l'idée de fournir de meilleures expériences à nos clients. Alors que nous revenons dans les salles d'exposition, nous souhaitons créer un environnement où il est le plus facile possible de faire des affaires, avec des normes plus cohérentes et de qualité, afin que nos événements physiques soient vraiment meilleurs que jamais », a déclaré Steve Smith, directeur de l'exploitation chez Informa Markets EMEA. « Lorsque notre secteur travaille de manière collective, nous sommes en mesure d'accomplir bien plus que nous ne le pouvons seuls. Nous sommes reconnaissants à tant de nos sous-traitants, de nos sites et de nos clients qui collaborent avec nous afin de créer un nouvel avenir pour les expositions. »

« Informa Markets s'est engagée à devenir un leader du changement durable dans notre secteur. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos pairs de l'industrie pour développer des approches améliorées qui rendent l'industrie des évènements physiques meilleure – une meilleure qualité, de meilleures constructions, de meilleurs stands : des éléments créant tous de meilleures expériences client tout en étant plus durables », a déclaré Ben Wielgus, responsable du développement durable chez Informa. « Nous sommes ravis que nos équipes opérationnelles de toute la région EMEA aient travaillé ensemble pour lancer ce programme qui réduira considérablement le gaspillage généré par la tenue d'expositions, en particulier dans les stands d'exposants. Cela nous aide à réduire notre empreinte carbone et à améliorer nos impacts environnementaux plus larges. Nous sommes certains que nos pairs et partenaires associatifs nous rejoindront dans le cadre de notre effort collaboratif pour faire progresser l'industrie de manière plus durable. »

Better Stands est lancé ce mois-ci, inspiré par l'engagement d'Informa Markets envers l'évolution continue et la reprise écologique de l'industrie événementielle, et vise à éliminer tous les stands jetables dans la région EMEA d'ici 2024.

À propos d'Informa Markets :

Informa Markets crée des plateformes pour les industries et aide les spécialistes du marché à faire des affaires, innover et croître. Nous fournissons aux participants de la place de marché du monde entier des occasions de s'engager, d'expérimenter et de faire des affaires dans le cadre d'expositions physiques, de services numériques ciblés et de solutions de données pratiques. Nous connectons les acheteurs et les vendeurs sur plus d'une dizaine de marchés verticaux mondiaux, y compris les produits pharmaceutiques, l'alimentation, la technologie médicale et l'infrastructure. En tant qu'entreprise de tenue de marchés la plus importante au monde, nous donnons vie à une large variété de marchés spécialisés, créant des opportunités et les aidant à prospérer 365 jours par an. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.informamarkets.com.

