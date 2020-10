PLEASANT GROVE, Utah, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A liderança global da dōTERRA em óleos essenciais e aromaterapia, mais uma vez é comprovada pela Verify Markets no 2020 Global Aromatherapy and Essential Oils Market Report .



Em um comunicado de imprensa recente, a Verify Markets escreveu: “O mercado global de aromaterapia e óleos essenciais está em franco crescimento e evolução. A dōTERRA está bem posicionada para liderar o mercado para atender as crescentes exigências, requisitos, demografia e tendências.”

Shipla Tiku, diretor de pesquisa da Verify Markets, disse: “a dōTERRA é o único catalizador da rápida expansão do mercado. A dōTERRA vende um estilo de vida e valoriza o cliente, bem como a importância de fornecer um produto de valor. A empresa aborda a parte emocional do consumidor que deseja ter uma vida mais saudável. Com a identificação das lacunas do mercado, a dōTERRA passou rapidamente a dominar o mercado global.”

A dōTERRA atribui seu crescimento aos seus incríveis Advogados de Bem-Estar, clientes e funcionários. A empresa também atribui sua liderança contínua na indústria ao seu compromisso contínuo com o sourcing e fornecimento de produtos puros verificados, e sendo a empresa de petróleo essencial mais testada e confiável. A dōTERRA garante que todas as partes interessadas da cadeia de suprimentos implementem soluções de gestão ambiental e pobreza. A combinação da qualidade do produto da dōTERRA, a visão de soluções globais de sourcing, a pesquisa científica e o desejo de retribuir, juntamente com a crescente indústria de saúde e bem-estar, catapultaram a empresa para a vanguarda da indústria.

“Agradecemos que a análise da indústria da Verify Markets tenha identificado tantos fatores que tornam a dōTERRA diferente de qualquer outra empresa no mundo”, disse David Stirling, executivo fundador e CEO da dōTERRA. “Nossa missão é capacitar através de produtos puros, práticas comerciais puras, intenção pura e o amor puro da humanidade. Nosso crescimento e liderança na indústria é o resultado direto de como fazemos negócios. Através do modelo exclusivo da dōTERRA, apoiamos aproximadamente 300.000 empregos relacionados à aquisição, afetando quase 1,2 milhões de vidas em todo o mundo, e capacitando milhões de pessoas a assumir o controle da sua saúde, bem-estar e bem-estar financeiro.”

Saiba mais sobre o relatório de pesquisa de mercado da Verify Markets 2020 Global Aromatherapy and Essential Oils.

Sobre a dōTERRA

A dōTERRA® International é uma empresa integrativa de saúde e bem-estar e líder mundial no mercado Global de Aromaterapia e Óleos Essenciais. A dōTERRA fornece, testa, fabrica e distribui óleos essenciais e produtos de óleos essenciais CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® para mais de oito milhões de Defensores e Clientes de Bem-Estar da dōTERRA. Com as principais práticas de fornecimento responsável da indústria, a dōTERRA mantém os mais altos níveis de qualidade, pureza e sustentabilidade, em parceria com produtores locais em todo o mundo, através da Cō-Impact Sourcing®. A dōTERRA Healing Hands Foundation®, uma organização 501 (c)(3) sem fins lucrativos, oferece recursos e ferramentas para comunidades globais de suprimentos e organizações de caridade de autossuficiência, saúde, educação, saneamento e luta contra o tráfico de seres humanos. Com os benefícios dos óleos essenciais que aprimoram a vida, a dōTERRA está mudando o mundo com cada gota, pessoa ou comunidade. Para mais informação, visite www.doterra.com .

