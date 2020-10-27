犹他州普莱森特格罗夫, Oct. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- doTERRA在精油和香薰疗法领域的全球领先地位在Verify Markets2020年全球香薰疗法和精油市场报告中得到再次证实。

《Verify Markets》在其最近的一份新闻稿中描述道：“全球香薰疗法和精油市场正在迅速增长和演变。doTERRA处于非常有利的地位，能够引领市场应对不断增长的需求、各项要求、人口特征以及塑造这一市场的各种趋势。”

Verify Markets首席研究官Shipla Tiku表示：“doTERRA是推动市场迅速扩张的唯一因素。doTERRA销售的是一种生活方式，重视客户以及提供有价值产品的重要性。公司对消费者渴望更健康生活的情感因素进行挖掘利用。通过发现市场空白，doTERRA已迅速崛起并获得了市场的全球主导地位。”

doTERRA将其增长归功于公司超凡卓越的健康倡导者、客户和员工。公司还将其在该行业的持续领先优势归因于其始终致力于采购和提供经验证的纯正产品，并始终保持其通过最多测试和最值得信赖精油公司的地位。doTERRA确保供应链中的所有利益相关方都执行环境管理和贫困解决方案。凭借产品质量、全球采购解决方案愿景、科学研究和对做出回馈的强烈愿望，再加上健康和保健行业的持续发展，doTERRA已一跃成为该行业的前沿机构。

“Verify Markets的行业分析指出了使doTERRA有别于世界上任何其他公司的诸多因素，我们对此深表感谢，”doTERRA创始高管兼首席执行官David Stirling表示。“我们的使命是通过纯净来赋能，这包括纯净的产品、纯净的商业实践、纯净的意向和纯净的人性之爱。我们在本行业取得的成长和领先地位直接得益于我们开展业务的方式。通过doTERRA的独特模式，我们在世界各地支持约30万个与采购相关的工作机会，使近120万人受益，并使数百万人能够掌控自己的健康、福祉和财务状况。”

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关于doTERRA

dōTERRA® International是一家综合性健康与保健公司，也是世界香薰和精油市场的领先企业。dōTERRA采购、测试、生产和分销经CPTG认证的Pure Therapeutic Grade®精油和精油产品，为800多万dōTERRA健康倡导者和客户提供服务。依托行业领先的负责任采购实践，dōTERRA通过Cō-Impact Sourcing®与世界各地的当地种植者建立合作伙伴关系，保持最高水平的质量、纯度和可持续性。dōTERRA Healing Hands Foundation®是一家501(c)(3)注册非营利组织，为全球采购社区和慈善组织提供资源和工具，支持自力更生、保健、教育、卫生和打击人口贩运。通过精油提高生活质量，dōTERRA从点滴做起，为全世界的每一个人及每一个社区带来改变。如需了解更多详情，请访问www.doterra.com。

联系人：

Kevin Wilson

kawilson@doterra.com

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