Trondheim, 28. oktober 2020: NORBIT rapporterte i dag inntekter for tredje kvartal 2020 på 150,0 millioner kroner, sammenlignet med 154,4 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Segmentet Oceans hadde et sterkt kvartal og leverte rekordhøy omsetning og 64 prosents vekst siden samme kvartal i 2019. Segmentet ITS hadde et utfordrende kvartal som ventet, og fortsetter å være påvirket av pandemien. Selskapets PIR segment leverte inntekter på nivå med tilsvarende kvartal i fjor og en noe forbedret EBITDA margin.

«Resultatene dette kvartalet viser at vårt diversifiserte produkttilbud, rettet mot ulike bransjer og geografiske områder, gjør selskapet robust. De sterke resultatene for segmentet Oceans er drevet av organisasjonens evne til å levere til et globalt marked og til å lykkes med å introdusere nye produkter til tross for krevende markedsforhold,» sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

I tredje kvartal fikk NORBIT en EBITDA på 28,2 millioner kroner, tilsvarende en margin på 19 prosent. I samme periode i fjor fikk selskapet enn EBITDA på 38.5 millioner kroner.

“Normalt forventer vi vekst i alle segmenter fra år til år. Gitt de utfordrende tidene, spesielt reiserestriksjonene, er vi imidlertid fornøyde med å levere inntekter på linje med tilsvarende kvartal i fjor. Vi fortsetter å være positive til våre langsiktige markedsutsikter, og arbeider aktivt med å utvide produktporteføljen vår for å sikre videre vekst,” fortsetter Weisethaunet.

Selskapets diversifiserte forretningsmodell kombinert med evne til å introdusere nye produkter har vist seg å være bærekraftig også i denne utfordrende perioden. Styret er videre positiv til de langsiktige markedsutsiktene og, basert på selskapets solide økonomiske stilling, har styret benyttet fullmakten fra generalforsamlingen til å vedta et ytterligere utbytte, for utbetaling i fjerde kvartal, på 0,30 kroner per aksje basert på årsregnskapet for 2019. Med dette vil totalt utbytte for regnskapet for 2019 være 0,60 kroner per aksje, i tråd med generalforsamlingens beslutning og fullmakt av 4.mai 2020.

Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi i utvalgte markedsnisjer. Selskapet har strukturert virksomheten i tre forretningsområder: Oceans betjener globale maritime markeder. Intelligent Traffic Systems (ITS) tilbyr løsninger for trådløs kommunikasjon, identifisering og sporing av kjøretøy. Product Innovation & Realization (PIR) tilbyr R&D tjenester og kontraktsproduksjon til utvalgte nøkkelkunder.

NORBIT har hovedkontor i Trondheim, produksjon i Selbu og Røros, og 14 kontorer rundt i verden.

For mer informasjon: www.norbit.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

