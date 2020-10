Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for de første ni måneder af 2020. Vores driftsresultat (EBITDA) udgjorde 13,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år.

Indtjeningen fra producerende hav- og landvindmølleparker steg med 16% til 11,6 mia. kr. som følge af øget elproduktion fra Hornsea 1, Borssele 1 & 2, Lockett, Sage Draw og Plum Creek.

I august afsluttede vi frasalget af vores danske eldistributions-, privatkunde- og udendørsbelysningsforretning. Handlen resulterede i en gevinst på 11,1 mia. kr. Nettoresultatet udgjorde herefter 14,6 mia. kr.

Afkastet af investeret kapital (ROCE) var på 9%.

Den grønne andel af vores el- og varmeproduktion steg fra 83% til 89%.

Vores forventninger til EBITDA er uændrede i forhold til forventningerne i vores delårsrapport for første halvår af 2020, og vi fastholder dermed vores forventninger til EBITDA på 16-17 mia. kr. i 2020. Desuden fastholder vi vores forventninger til bruttoinvesteringer på 28-30 mia. kr. i 2020.

Henrik Poulsen, administrerende direktør og koncernchef i Ørsted, siger:

”På trods af den vedholdende COVID-19 krise har vores drift og finansielle resultater i tredje kvartal fortsat været stabile og fuldt på linje med vores forventninger fra starten af året.

I tredje kvartal 2020 nåede vi en vigtig strategisk milepæl for Ørsted, da vi med frasalget af vores danske eldistributions- (Radius), privatkunde- og udendørsbelysningsforretning til SEAS-NVE fuldendte transformationen af vores portefølje, så vi nu er et globalt energiselskab fokuseret på vedvarende energi.



Opførelsen af havvind-, landvind- og solenergiaktiver rundt om i verden forløber fortsat tilfredsstillende, til trods for de udfordringer som COVID-19 krisen har medført. Vi har i tredje kvartal færdiggjort landvindmølleparken Willow Creek i Nebraska, USA, og installeret alle vindmøller på den hollandske havvindmøllepark Borssele 1 & 2.

I september traf vi endelig investeringsbeslutning om landvindmølleparken Western Trail i Texas i USA. Projektet har en kapacitet på 367MW, er berettiget til 100% PTC, og forventes at blive idriftsat i tredje kvartal af 2021.

Derudover købte vi i oktober Haystack, et 298MW udviklingsprojekt inden for landvind beliggende i Nebraska, USA. Projektet, der er sidst i udviklingsfasen, er med til yderligere at udvide vores portefølje i SPP-regionen. Haystack forventes at blive idriftsat i fjerde kvartal 2021 og er også berettiget til 100% PTC.

Vi har i oktober afgivet bud i havvind-auktionen på op til 2,5GW i New York. Vi forventer at kende udfaldet af auktionen inden årets udgang.

Sammen med Yara, der er verdens førende gødningsproducent, har vi igangsat et fælles projekt om vedvarende brint i Holland. Projektet kommer til at omfatte et elektrolyseanlæg på 100MW, der skal producere vedvarende brint baseret på Ørsteds havvindmølleparker. Den vedvarende brint skal erstatte fossilbaseret brint i produktionen af grøn ammoniak på Yaras produktionsanlæg og vil potentielt medføre en reduktion på mere end 100.000 tons CO 2 om året.

Midt i oktober idriftsatte vi vores Renescience-anlæg i Northwich i Storbritannien, efter den endelige performancetest var gennemført. Med idriftsættelsen af Renescience har vi nået en afgørende milepæl, og vi vil fortsat monitorere anlæggets ydeevne, samtidig med at vi undersøger det bredere kommercielle potentiale for affaldsbehandlingsteknologien.

I september udnævnte bestyrelsen Mads Nipper til min efterfølger som CEO for Ørsted. Mads er en yderst kompetent leder, og med hans visionære tilgang og strategiske evner er Ørsteds fortsatte globale ekspansion i rigtig gode hænder. Det var været et stort privilegie at være en del af Ørsted teamet gennem de seneste otte år. Dette bliver min sidste beretning som CEO, og jeg vil derfor slutte af med at udtrykke min dybeste taknemmelighed over for Ørsteds aktionærer, bestyrelse og ledelse og ikke mindst Ørsteds medarbejdere for deres kompromisløse indsats for at levere på vores vision samt deres tillid og støtte i min tid på posten.”





Finansielle hovedtal for tredje kvartal og de første ni måneder af 2020

mio. kr. Q3 2020 Q3 2019 % 9M 2020 9M 2019 % EBITDA 3.360 4.116 (18%) 13.121 12.871 2% Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter 12.016 1.443 n.a. 14.553 5.175 181% Periodens resultat fra ophørende aktiviteter 18 34 (47%) (26) (27) (4%) Periodens resultat 12.034 1.477 n.a. 14.527 5.148 182% Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.941 871 123% 9.710 8.263 18% Bruttoinvesteringer (9.263) (7.222) 28% (18.328) (14.489) 26% Frasalg 20.506 260 n.a. 20.558 2.927 n.a. Frie pengestrømme 13.184 (6.091) n.a. 11.940 (3.299) n.a. Rentebærende nettogæld 8.216 12.082 (32%) 8.216 12.082 (32%) FFO/justeret nettogæld 36% 47% (11%p) 36% 47% (11%p) ROCE 9% 29% (20%p) 9% 29% (20%p)





