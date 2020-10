Selskabsmeddelelse nr. 13/2020

Grindsted, den 28. oktober 2020



Den Jyske Sparekasse gennemfører effektiviseringer Sparekassen har i de seneste år investeret store beløb i udvikling og effektivisering af systemer og processer, som har frigjort ressourcer bredt i organisationen.

Disse tiltag medfører at sparekassen nu gennemfører en organisationstilpasning, som indebærer en strømlining af aktiviteterne i sparekassen med henblik på at forbedre sparekassens lønsomhed og konkurrenceevne.

Sparekassen nedlægger derfor et antal stillinger i såvel filialer som i hovedsædet. Det sker ved både naturlig afgang og ved afskedigelser. Herudover gennemføres en række omrokeringer for at opnå det fulde potentiale af organisationstilpasningerne. Sparekassen forventer efter gennemførelsen af tiltagene at opnå en årlig omkostningsbesparelse i niveauet 15 - 20 mio. kr. Besparelserne får effekt fra den 1/5-2021 og dermed fuld effekt fra og med 2022. Der vil blive afholdt engangsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af tiltagene i niveauet 15 mio. kr., som bliver udgiftsført i 4. kvartal 2020.

De skitserede effektiviseringer ændrer ikke på sparekassens forventninger til indtjeningen i indeværende år, hvor der fortsat forventes et resultat før skat på 20 – 70 mio. kr. Estimatet er forbundet med usikkerhed på grund den fortsatte økonomiske indflydelse fra coronakrisen.





Med venlig hilsen





Niels Fessel Claus E. Petersen

Bestyrelsesformand Adm. direktør



For yderligere information kontakt:

Adm. direktør Claus E. Petersen, tlf. 76 72 09 75 (direkte),

Direktør Torben Sørensen, tlf. 76 72 13 55 (direkte).





Vedhæftet fil