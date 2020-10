AMSTERDAM, Oct. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Work d ay, Inc. (NASDAQ: WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor fina n ce en h u man resources , maakt vandaag bekend dat het door Gartner Inc. voor de vierde maal is gepositioneerd als leider in het 2020 Magic Q uadrant voor f i nanciële plan n ing en analyseoplossingen in de cloud 1.



Het huidige bedrijfsklimaat vereist doorlopende planning van bedrijven, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de continu veranderende invloeden van de economie, de zorg en de geopolitieke omstandigheden. Om dat te kunnen doen, wenden finance leaders zich tot Workday voor hulp om hun bedrijfsvoering te modelleren, te voorspellen en te analyseren met behulp van een bewezen planningsoplossing. Workda y Adaptive Planning 2 levert krachtige software voor modellering die eenvoudig is in gebruik, zodat enterprise klanten bedrijfsbreed kunnen plannen om hogere flexibiliteit te bereiken. Vandaag de dag maken meer dan 5.300 klanten daar gebruik van, waaronder American Family Insurance, Denny’s, IBM, Microsoft en South Shore Health, voor hun financiële, sales, HR- en/of operationele planning in de cloud.

Keuzemogelijkheden en flexibiliteit om planning te versnellen

Workday zet zich in om de beste tools voor enterprise planning te leveren, met een standalone oplossing of als integraal onderdeel van de Workday suite. Zo versnelt Workday de adoptie van planning binnen bedrijven van ieder formaat, door klanten keuzemogelijkheden en flexibiliteit te bieden bij hun digitale financiële transformatie. Voor klanten die kiezen voor de standalone oplossing, is er Workday Adaptive Planning: een tool die integreert met honderden HCM-, ERP- en CRM-systemen en zowel commerciële als eigen (proprietary) data warehouses. Dat betekent dat financiële en operationele data eenvoudig gecombineerd kunnen worden tot één betrouwbaar systeem voor bedrijfsbrede planning.

Voor klanten die Workday Adaptive P lanning willen onderbrengen in een grotere financiële transformatie, biedt Workday een breed portfolio van financiële toepassingen voor de CFO, en zijn staf, waaronder Workday Financial Man a gement , Workd a y Prism Analytics , Workday Accountin g Center en Workday Spend Management . Deze tools leveren samen een diepgaande en volledige oplossing voor enterprise planning en analyse, verslaglegging en rapportage, en contractadministratie, die klanten in staat stelt hun financiële processen te stroomlijnen en zich flexibel op te stellen in een continu veranderende wereld.

Doorlopende focus op enterprise planning innovatie

Workday investeert doorlopend in enterprise planning om klanten te ondersteunen bij de talloze uitdagingen die zij tegenkomen bij het plannen voor een onzekere toekomst. Specifieke vernieuwingen zijn onder meer:

C ontinue productinnovatie. In het afgelopen jaar heeft Workday Adaptive Planning nieuwe features en mogelijkheden gekregen die zich richten op machine learning, visualisatie en integratie. Updates worden twee keer per jaar automatisch doorgevoerd, en zijn daarmee exemplarisch voor het gebruiksgemak van Workday Adaptive Planning. Tegelijkertijd zorgen deze updates ervoor dat complexe modelleringsmogelijkheden toegankelijk zijn en leveren ze verbeterde inzichten in de prestaties van de organisatie. Klanten kunnen fouten in hun planning aannames nu automatisch opsporen, veranderingen in grafieken interactief waarnemen en plannen eenvoudig delen met de rest van het bedrijf met slechts één muisklik.





Workday Adaptive Planning blijft opschalen om grote enterprise klanten te helpen bij hun bedrijfsbrede modellen en planning. De in-memory engine van de oplossing ondersteunt een vrijwel ongelimiteerd aantal formaten: ideaal voor klanten met veeleisende, wereldwijde bedrijfsonderdelen, zeker in het huidige klimaat waarin gedetailleerd plannen voor diverse scenario’s noodzakelijk is. Workday heeft bovendien een aantal belangrijke partners gecertificeerd voor Workday Adaptive Planning, waaronder Deloitte, KPMG en Accenture, waardoor de opties voor klanten nog verder worden uitgebreid. Deze organisaties bieden steun en diensten aan grotere ondernemingen die de transitie naar een cloudinfrastructuur doormaken. Oplossingen voor ‘het nieuwe normaal’. Finance en HR-verantwoordelijken bevinden zich in de lastige positie dat ze in kaart moeten brengen wat er mogelijk en nodig is om werknemers weer aan het werk te krijgen. Daarbij komen ook de groei en het reactievermogen van het bedrijf in toekomstige situaties om de hoek kijken. Workday levert ‘ terug naar de w erkplek ’-oplossingen, met daarin onder meer personeelsplanning, planning voor de terugkeer naar kantoor en oplossingen voor financiële planning die het voor klanten mogelijk maken om zich in deze onzekere tijden toch flexibel op te stellen.



Erkenning van klanten

Gartner Peer Insights legt ervaringen van klanten vast met geverifieerde scores en beoordelingen. Op 6 oktober 2020 stond de gemiddelde score van Workday klanten op 4,9 uit 5, op basis van 22 reviews uit de markt voor Cloud Financial Planning and Analysis Solutions. Een greep uit de reacties:

“Geweldige planning tool - beste in zijn categorie en loopt ver vooruit op de concurrentie,” - senior finance director, gezondheidszorg [ lees hier de v olledige review ]

] “Adaptive Insights legt een financiële planningsoplossing op tafel die direct uit de doos allerlei hulpmiddelen biedt voor een gestroomlijnde implementatie. De data-integratie met externe bronnen bleek eenvoudig te zijn en werkt zonder haperingen. - senior finance manager, dienstensector [ lees hier de v o lledige review ]

Reacties op het nieuws

“De rol die planning speelt is in korte tijd ingrijpend veranderd door de impact van de coronacrisis. Enterprise planning is nu een missiekritieke functie”, zegt Kshitij Dayal, general manager, Planning Products bij Workday. “Workday Adaptive Planning schaalt mee met ondernemingen, zowel standalone en als onderdeel van de Workday suite, zodat onze klanten de zakelijke wendbaarheid bereiken die tegenwoordig zo broodnodig is. Wij zijn van mening dat we de erkenning als Leader in Gartner’s Magic Quadrant for Cloud Financial Planning & Analysis Solutions te danken hebben aan onze krachtige oplossing die het voortdurende planningsproces van de grootste ondernemingen optimaal ondersteunt.”

“Toen de coronacrisis uitbrak, zagen we onze omzet aan de patiëntkant in slechts één week met bijna 50% dalen, door het annuleren van operaties en een extreme daling in bezoeken aan de Eerste Hulp”, zegt David Gould, CFO van ApolloMD. “Gelukkig waren we al overgestapt op een continu planningsproces op basis van Workday Adaptive Planning. Onze flexibiliteit ging direct met sprongen vooruit, waarbij we overstapten op razendsnelle scenarioplanning om de snel veranderende omstandigheden te kunnen opvangen, in de wetenschap dat we cruciale bedrijfsbeslissingen vol vertrouwen konden blijven nemen.”

“COVID-19 heeft de overstap naar de cloud voor veel van onze klanten versneld, waarbij planning één van de topprioriteiten werd voor de digitale transformatie”, zegt Jason Dess, national strategy and operations finance leader bij Deloitte. “Bedrijven zien in dat één enkel planningssysteem in de cloud hun organisatie transparant en flexibel maakt op een manier die legacy tools niet kunnen evenaren. Door Workday Adaptive Planning aan onze bedrijfsvoering toe te voegen, zijn we in staat klanten een toonaangevende planningsoplossing aan te bieden die bedrijfsbreed kan worden doorgevoerd, en geschaald kan worden op zowel mogelijkheden als grootte.”

Meer informatie

1 Gartner “Magic Quadrant for Cloud Financial Planning & Analysis”, door Robert Anderson, Greg Leiter, John Van Decker, 6 oktober 2020. Voorheen opgenomen als Adaptive Insights tot de overname van de organisatie door Workday in juni 2018.

2 Adaptive Insights heet Workday Adaptive Planning vanaf mei 2020.

Gartner disclaimer:

Gartner beveelt geen enkele leverancier, product of dienst aan in zijn onderzoekspublicaties, en adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers met de beste beoordelingen of andere aanduidingen te selecteren. Gartner onderzoekspublicaties bestaan uit de meningen van Gartner’s onderzoeksorganisatie en mogen niet worden beschouwd als feitelijke constateringen. Gartner verwerpt alle garanties, expliciet of geïmpliceerd, in relatie tot zijn onderzoeken, inclusief garanties over verkoopbaarheid of gebruik voor een bepaalde toepassing.

De beoordelingen uit Gartner Peer Insights vormen de subjectieve meningen van individuele eindgebruikers op basis van hun eigen ervaringen en vertegenwoordigen niet de standpunten van Gartner of zijn partners.

Over Workday

Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise-cloudapplicaties voor finance en human resources . Workday is opgericht in 2005 en levert financial management, human capital management, planning en analytics applicaties ontwikkeld voor ‘s werelds grootste bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties. Middelgrote organisaties tot Fortune 50 companies hebben gekozen voor Workday.

