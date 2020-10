시애틀, Oct. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 리얼네트웍스(NASDAQ : RNWK)는 마스크를 착용한 상태에서의 안면인식, 마스크를 착용하지 않은 상태에서의 안면인식 모두에 대해 더욱 향상된 얼굴감지 및 인식 정확도를 제공하는 SAFR(세이퍼) 3.0을 발표했습니다. 즉시 사용 가능한 SAFR의 3.0 릴리스에는 새로운 고감도 얼굴 감식기능이 도입되었습니다. 고감도 얼굴 감식기능 은 고객의 움직이는 있는 동영상의 마스크를 착용한 상태의 얼굴에 대해 95.1%의 얼굴 감지율과 98.85%의 인식 정확도를 제공합니다. 의료용마스크, 면마스크등 다양한 형태/소재의 마스크 감지가 가능하며, 화면내의 복수인원에 대한 안면인식 인식율, 인식속도도 더욱 강화되었습니다.



“3.0 릴리스를 통해 SAFR는 세계적인 유행병이 가져온 새로운 규칙과 다양한 제약요소가 도입된 현실 환경에 적합한 높은 정확도의 안면이식 기능을 제공합니다. SAFR의 정확도 향상을 통해 고객은 마스크를 벗지 않고도 얼굴 기반 비접촉식 보안 출입기능을 채택할 수 있으며, 추적이 필요한 사람과 등록 된 VIP가 마스크를 착용하고 있는 동안에도 계속 모니터링 할 수 있습니다. "라고 SAFR의 컴퓨터 비전 부사장 인 Brad Donaldson이 말했습니다.

SAFR 3.0에는 불특정 다수 고객에 대한 마스크 사용률을 확인할 수 있는 마스크 관리 대시보드 기능이 추가되었으며 연령, 성별, 위치 및 시간별 필터링 기능도 제공됩니다. 이 대시보드는 SAFR 웹 콘솔의 기존 관리 대시보드와 통합되어 있습니다.

“NTT DOCOMO는 리얼네트웍스와 함께 안면인식 서비스를 일본 시장에 제공합니다. SAFR의 새로운 기능, 특히 새로운 마스크 감지 기능을 통해 우리는 사람과 조직의 안전과 보안을 향상시킬 수 있다고 믿습니다. 우리는 사회 문제를 해결하는 데 도움이 되는 새로운 부가 가치 솔루션을 만들기 위해 다양한 파트너와 계속 협력 할 것입니다.”라고 NTT DOCOMO, INC의 5G 및 IoT 사업부 총괄 책임자 인 Hisakazu Tsuboya가 말했습니다.

SAFR 정보

SAFR (www.safr.com)는 라이브 비디오 인텔리전스를 위한 세계 최고의 안면인식 플랫폼입니다. AI의 힘을 활용하여 세상이 다시 일할 수 있도록 도와줍니다. 점유 계수, 안면 마스크 감지 또는 비접촉식 출입 통제에 사용되는 SAFR는 자체 구축형, 클라우드 또는 VMS를 통해 제공 할 수 있습니다. SAFR는 보안을 강화하고 상황 인식을 높이며 운영 효율성을 개선하고 모든 사람의 건강과 안전을 보호하는 통찰력을 제공합니다.

