SEATTLE, Oct. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SAFR da RealNetworks, Inc. (NASDAQ: RNWK) anunciou hoje uma versão aprimorada de detecção e precisão de reconhecimento para rostos com e sem máscaras com o lançamento do SAFR 3.0.



Disponível a partir de hoje, o lançamento do SAFR 3.0 apresenta um novo detector facial de alta sensibilidade. Os clientes que executam o detector de rosto de alta sensibilidade irão conferir uma taxa de detecção de 95,1% e uma taxa de precisão de reconhecimento de 98,85% para rostos cobertos por máscaras - incluindo máscaras de tecido não cirúrgicas de padrões variados - em vídeos de vigilância de rostos em movimento. A eficiência da detecção também foi aprimorada quando vários rostos estão simultaneamente no campo de visão para garantir que as velocidades de detecção e reconhecimento permaneçam altas.

“Com o lançamento do SAFR 3.0, continuamos mantendo nosso histórico de alta precisão e desempenho para vídeos ao vivo do mundo real, mesmo sob condições desafiadoras, incluindo as novas normas trazidas pela pandemia. As melhorias de precisão do SAFR permitirão aos clientes implantar acesso seguro sem contato com base no rosto, sem a necessidade de remoção do EPI garantindo que pessoas de interesse e VIPs registrados não fiquem sem reconhecimento ao usar máscaras faciais ", disse Brad Donaldson, VP de Computer Vision do SAFR.

O SAFR 3.0 também inclui um novo dashboard de detecção de máscara que permite aos clientes rastrear anonimamente as taxas de uso da máscara, além de realizar filtros e visualizar dados por idade, sexo, localização e hora. Esse dashboard se junta aos painéis de ocupação e travessia já existentes e disponíveis no console web SAFR.

“A NTT DOCOMO fornece o serviço de reconhecimento facial com a RealNetworks para o mercado japonês. Com as novas funcionalidades do SAFR e, em particular, o novo recurso de detecção de máscara, acreditamos que podemos melhorar a segurança das pessoas e organizações. Continuaremos a trabalhar com vários parceiros para criar novas soluções de valor agregado para ajudar a resolver problemas sociais”, disse Hisakazu Tsuboya, vice-presidente sênior e gerente geral do Departamento de Negócios 5G e IoT, NTT DOCOMO, INC.

Saiba mais sobre o SAFR 3.0 em safr.com/releasenotes.

Sobre o SAFR

SAFR (safrbrasil.com) é a plataforma de reconhecimento facial mais avançada do mundo para inteligência de vídeo ao vivo. Ele aproveita o poder da IA para ajudar o mundo a voltar ao trabalho. Quer seja usado para contagem de ocupação, detecção de máscara facial ou controle de entrada sem toque, o SAFR pode ser implantado no local, na nuvem ou com um VMS. O SAFR melhora a segurança, aumenta a consciência situacional e oferece percepções que melhoram a eficiência operacional e protegem a saúde e a segurança das pessoas em todos os lugares.

