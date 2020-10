WASHINGTON, Oct. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Sabin Vaccine Institute (Sabin) hat heute bekannt gegeben, dass es eine Partnerschaft mit dem Dalberg und JSI Research & Training Institute Inc. (JSI) eingegangen ist, um das COVID-19 Vaccine Equity Project (COVID-19-Impfstoff-Gerechtigkeitsprojekt, vaccineequity.org) aufzubauen. Diese Zusammenarbeit wird Impfexperten aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen dabei unterstützen, die gerechte Bereitstellung von COVID-19-Impfstoffen im Rahmen ihrer nationalen Impfprogramme zu leiten, und ergänzt den in der COVAX Facility dargelegten Ansatz. Die COVAX Facility ist die Impfstoff-Sparte des Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Impfallianz Gavi (Gavi) und der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) geleitet wird.



Die Skoll Foundation unterstützt den Aufbau des COVID-19 Vaccine Equity Project durch eine Anschubfinanzierung in Höhe von 1 Million Dollar, um das Programm in vier Ländern zu erproben. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt hoffen die Partner, zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, um das Projekt ab 2021 auf mehr als 40 Länder auszuweiten.

Da die Entwickler von COVID-19-Impfstoffen klinische Beweise für die Sicherheit und Wirksamkeit erbringen, die für die Impfstoffzulassung erforderlich sind, wird dieses Projekt dazu beitragen, die effiziente und gerechte weltweite Verteilung von Impfstoffen vorzubereiten. Das Projekt wird dafür sorgen, dass die nationalen Impfprogramme über die Ressourcen und Gesundheitssysteme verfügen, die erforderlich sind, um bis 2022 einen nachhaltigen globalen Schutz vor COVID-19 zu erreichen und die Impfkapazitäten über die gesamte Lebensdauer zu stärken.

Dieses Projekt nutzt die globale Reichweite und die jahrzehntelange Erfahrung der drei Partner bei der Stärkung von Impfsystemen, um die nationale Planung zu erleichtern. Sabin kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Förderung des gleichberechtigten Zugangs zu Impfstoffen ihm Rahmen seiner Programme aufbauen, insbesondere durch die Boost Community, einem gemeinschaftlichen und engagierten Netzwerk von mehr als 1.000 Impfexperten aus über 115 Ländern. Die Boost Community wird ihre Mitglieder zur Teilnahme an einer Beratungsgruppe und interaktiven Diskussionen für das COVID-19 Vaccine Equity Project einladen, um sicherzustellen, dass diese eng in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Das Dalberg-Team nutzt seine Datenkapazitäten, seinen patientenorientierten Ansatz und seine umfassende Erfahrung bei der Unterstützung der Maßnahmen der Länder. Dalberg unterstützte die Notfallzentren während des Ebola-Ausbruchs 2013–2015 in Westafrika und während der gesamten COVID-19-Pandemie und greift derzeit auf sein ausgedehntes globales Netzwerk zurück, wie z. B. die Zentren zur Seuchenbekämpfung und -prävention in Afrika, um die Maßnahmen in Bezug auf COVID-19 zu stärken. Schließlich bietet JSI die technische Unterstützung und strategische Planung, die für die Skalierung des Projekts im Hinblick auf eine globale Wirkung erforderlich sind, wobei die Präsenz der Organisation in mehr als 45 Ländern und die große Erfahrung bei der Unterstützung von Ländern bei der Einführung neuer Impfstoffe und der Stärkung bestehender Impfprogramme genutzt werden.

„Impfstoffe verbreichen sich nicht von selbst. Ihre Fähigkeit, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen, wird von der Stärke der Impfprogramme und letztlich von dem engagierten Personal abhängen, das diese Programme leiten wird“, sagte Dr. Bruce Gellin, President of Global Immunization bei Sabin. „Indem globale Experten mit Impffachleuten, die an vorderster Front tätig sind, vernetzt werden, wird der dringend benötigte bidirektionale Fluss von Daten, Erkenntnissen und Informationen für eine gerechte Impfstoffverabreichung ermöglicht. Wir sind der Skoll Foundation dankbar, dass sie die entscheidende Rolle anerkennt, die Impfexperten bei der Überwindung dieser Pandemie spielen werden.“

Das COVID-19 Vaccine Equity Project wird drei Phasen umfassen, die darauf ausgerichtet sind, rasch die Impfstoffverteilungslandschaft zu bewerten, die Erkenntnisse zu maximieren und ein erfolgreiches Pilotprojekt zu skalieren, um eine gerechte weltweite Verteilung von Impfstoffen zu ermöglichen. Die Skoll Foundation finanziert die Phasen 1 und 2. In Phase 1 („Plan“) wird die Gruppe mit den Mitgliedern der Boost Community von Sabin zusammenarbeiten, um sich mit ACT-A abzustimmen und die vier Länder auszuwählen, in denen das Pilotprojekt durchgeführt werden soll. In Phase 2 („Pilot“) werden alle drei Partner Hand in Hand mit nationalen und subnationalen Impfexperten arbeiten, um den Bedarf der Pilotländer in Bezug auf die Finanzierung, Beschaffung und Verteilung von Impfstoffen zu analysieren und maßgeschneiderte Aktionspläne für eine gerechte Bereitstellung von COVID-19-Impfstoffen aufzustellen. Wenn sich weitere Geldgeber dem Projekt anschließen, werden diese Aktionspläne als Blaupause für Phase 3 dienen, in der ein erfolgreiches Pilotprojekt auf über 40 Länder ausgedehnt und über die COVID-19-Impfstoffe hinaus ausgeweitet werden soll, um die lebenslange Immunisierung zu stärken – ein Ansatz, der einer rechtzeitigen und wirksamen Impfung während der gesamten Lebensdauer Priorität einräumt.

„Die Lehren, die wir aus früheren Pandemiebekämpfungen wie denen für Ebola und H1N1 gezogen haben, zeigen uns, dass eine der effektivsten, effizientesten und gerechtesten Möglichkeiten, den Bedürfnissen der Bevölkerung zu dienen und Leben zu retten, darin besteht, einen gemeindezentrierten Ansatz zu verfolgen und die Unterstützung des Landes über die Beschaffung hinaus zu mobilisieren“, sagte Edwin Macharia, Global Managing Partner bei Dalberg. „Dalberg wartet nur darauf, sich diesem Kernteam an der Seite von Sabin und JSI anzuschließen, um Impfstrategien mit einem auf den Menschen ausgerichteten Ansatz zu entwickeln und damit etwas für eine integrativere und nachhaltigere Welt zu tun.“

„Dieses Projekt deckt sich mit der Leitidee von JSI, stärkere Gesundheitssysteme aufzubauen, um die gesundheitlichen Ergebnisse für alle zu verbessern“, so Lora Shimp, technische Direktorin des Impfzentrums von JSI. „Impfstoffe sind ein Tor zur Gesundheitsgerechtigkeit und ein Instrument, um überlastete Gesundheitssysteme zu entlasten, indem sie sicherstellen, dass die Bevölkerung vor tödlichen oder lebensverändernden Krankheiten geschützt wird. Das JSI-Team freut sich darauf, die technische Kapazität des Impfzentrums zu nutzen, um die erfolgreiche Ausweitung dieses Programms zur Impfstoff-Gerechtigkeit auf der ganzen Welt sicherzustellen.“

Die Phasen des Projekts werden die gerechte Verteilung bereits jetzt, bevor ein Impfstoff eintrifft, beschleunigen, um sicherzustellen, dass er die am meisten Gefährdeten unter uns erreicht, sobald er verfügbar wird. Niemand ist vor dem Virus sicher, bevor alle sicher sind.

Über das Sabin Vaccine Institute

Das Sabin Vaccine Institute ist ein maßgeblicher Fürsprecher für die weltweite Ausweitung des Zugangs zu Impfstoffen und die Durchführung von Impfungen, die Förderung der Impfstoffforschung und -entwicklung sowie die Stärkung des Wissens über Impfstoffe und Innovation. Durch die Erschließung des Potenzials von Impfstoffen in Zusammenarbeit mit Partnern hat Sabin ein robustes Ökosystem aus Geldgebern, Innovatoren, Umsetzern, Praktikern, politischen Entscheidungsträgern und öffentlichen Interessenvertretern aufgebaut, um seine Vision einer Zukunft frei von vermeidbaren Krankheiten voranzutreiben. Als gemeinnützige Organisation mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung setzt sich Sabin dafür ein, nachhaltige Lösungen zu finden und den vollen Nutzen von Impfstoffen für alle Menschen verfügbar zu machen, unabhängig davon, wer sie sind oder wo sie leben. Wir von Sabin sind davon überzeugt, dass Impfstoffe die Welt verändern können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sabin.org, oder folgen Sie uns auf Twitter unter @SabinVaccine.

Über Dalberg

Dalberg ist eine führende Beratungsgruppe für soziale Auswirkungen, die Strategieberatung, Design Thinking, Big-Data-Analyse, Investitionen und Forschung zusammenbringt, um komplexe soziale und ökologische Herausforderungen anzugehen. Wir arbeiten mit Kommunen, Institutionen, Regierungen und Unternehmen zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die in großem Maßstab eine Wirkung erzielen und eine integrativere und nachhaltigere Welt schaffen, in der alle Menschen überall ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

Über John Snow Research & Training Institute Inc.

Das JSI Research & Training Institute Inc. ist eine gemeinnützige globale Beratungs- und Forschungsorganisation im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens und weltweit führend bei der Stärkung von Routineimpfsystemen sowie bei der Einführung neuer Impfstoffe. JSI widmet sich der Verbesserung der Gesundheit von Einzelpersonen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Unsere Mission ist es, die Gesundheit von unterversorgten Menschen und Gemeinschaften zu verbessern und einen Ort zu schaffen, an dem Menschen mit Leidenschaft und Engagement diese Sache verfolgen können.



Über die Skoll Foundation

Die Skoll Foundation fördert den transformatorischen sozialen Wandel, indem sie in sozial denkende Unternehmer und andere Führungspersönlichkeiten des Wandels investiert, sie miteinander verbindet und sich für sie einsetzt, damit diese gemeinsam gerechte Lösungen für die dringendsten Probleme der Welt voranbringen.

Jeff Skoll, der erste Mitarbeiter und erste Präsident von eBay, gründete 1999 die Skoll Foundation, um seine Vision einer nachhaltigen Welt des Friedens und Wohlstands für alle zu verfolgen. Die Skoll Foundation ist Teil der Jeff Skoll Group, zu der auch Participant und die Capricorn Investment Group gehören. Die Stiftung wird vom CEO Don Gips geleitet.

Die Skoll Foundation befindet sich an einem spannenden Wendepunkt in ihrer zwei Jahrzehnte langen Geschichte. Mit Gerechtigkeit im Zentrum einer sich entwickelnden Strategie, die über ihren traditionellen Fokus auf soziales Unternehmertum hinausgeht, strebt die Stiftung danach, den Kurs bei drängenden globalen Problemen grundlegend zu ändern, darunter Pandemien und globale Gesundheitssysteme, Rassengerechtigkeit, Klimawandel, effektive Regierungsführung und integrative Volkswirtschaften. Die Stiftung erreicht dies, indem sie soziale Unternehmer und andere führende Persönlichkeiten des Wandels auf der ganzen Welt zusammenbringt, in ihre Lösungen investiert und sich für ihre Arbeit einsetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter skoll.org.

