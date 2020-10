WASHINGTON, Oct. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Sabin Vaccine Institute (Sabin) anunciou hoje que fez uma parceria com a Dalberg and JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI) para criar o COVID-19Vaccine Equity Project (vaccineequity.org). Esta colaboração apoia os profissionais de imunização de países de baixa e média renda na liderança da entrega equitativa de vacinas contra a COVID-19 através de seus programas nacionais de imunização, e complementa a abordagem delineada na COVAX Facility, o pilar de vacinas do Acelerador de Acesso a Ferramentas contra a COVID-19 (ACT-A) liderado pela Organização Mundial de Saúde (OMS); Gavi, a Aliança de Vacinas (Gavi); e a Coalizão para Inovações de Preparação Epidêmica (CEPI).



A Skoll Foundation está apoiando a criação do COVID-19 Vaccine Equity Project por meio do financiamento inicial de US $ 1 milhão para liderar o programa em quatro países. Após o sucesso de um programa-piloto, os parceiros esperam obter financiamento adicional para dimensionar o projeto para mais de 40 países a partir de 2021.

Com os desenvolvedores de vacinas contra a COVID-19 apresentando evidências clínicas de segurança e eficácia necessárias para a aprovação da vacina, este projeto ajudará no preparo para a distribuição eficiente e equitativa de vacinas em todo o mundo, garantindo que os programas nacionais de imunização tenham os recursos e sistemas de saúde em vigor para o alcance da proteção global sustentável contra a COVID-19 até 2022, e fortalecimento da capacidade de vacinação em todo o período de vida.

Este projeto aproveita o alcance global e décadas de experiência em fortalecimento de sistemas de imunização dos três parceiros para facilitar o planejamento nacional. A Sabin se baseia em mais de 20 anos promovendo o acesso equitativo à vacina por meio da sua programação, particularmente a Boost Community; a rede colaborativa e engajada de mais de 1.000 profissionais de imunização de mais de 115 países do mundo. A Boost Community convidará seus membros a participar de um grupo consultivo e discussões interativas para o COVID-19 Vaccine Equity Project, a fim de garantir que eles estejam intimamente envolvidos na tomada de decisões. A equipe da Dalberg aproveita suas capacidades de dados, abordagem centrada no paciente e vasta experiência com auxílio dos esforços de resposta dos países. A Dalberg prestou apoio aos Centros de Operações de Emergência durante o surto de Ébola em 2013-2015 na África Ocidental e durante toda a pandemia da COVID-19, e está explorando sua vasta rede global, tais como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças na África, para reforçar os esforços de resposta à COVID-19. Por fim, a JSI fornece o suporte técnico e o planejamento estratégico necessários para dimensionar o projeto quanto ao impacto global, alavancando a presença da organização em mais de 45 países e experiência profunda auxiliando os países na introdução de novas vacinas, e fortalecendo os programas de imunização existentes.

“Vacinas sem suporte não significam nada. Sua capacidade de controle da pandemia depende da força dos programas de vacinação e, por último, do pessoal dedicado que lidera esses programas “, disse o Dr. Bruce Gellin, presidente da Global Immunization da Sabin. “A conexão de especialistas com profissionais de imunização globais que estão liderando na linha de frente fornecerá o fluxo bidirecional dos dados, insights e informações tão necessárias para a informação da entrega equitativa da vacina. Agradecemos à Skoll Foundation por reconhecer o papel fundamental que os profissionais de imunização desempenharão na ajuda ao mundo para superar essa pandemia.”

O COVID-19 Vaccine Equity Project abrangerá três fases projetadas para a rápida avaliação do cenário de distribuição de vacinas, maximização do aprendizado e dimensionamento de um plano-piloto de sucesso para a entrega global equitativa de vacinas. A Skoll Foundation está financiando as Fases 1 e 2. Na Fase 1 (“Plano”), o grupo colaborará com os membros da Boost Community da Sabin para coordenação com a ACT-A e seleção dos quatro países para o plano-piloto. Na Fase 2 (“Piloto”), todos os três parceiros trabalharão de mãos dadas com profissionais de imunização nacionais e subnacionais para analisar as necessidades dos países-piloto em relação ao financiamento, aquisição e distribuição de vacinas; levando à criação de planos de ação adaptados para a entrega equitativa de vacinas contra a COVID-19. À medida que os financiadores adicionais se unem ao projeto, esses planos de ação servirão como modelo para a Fase 3, na qual um programa-piloto de sucesso será dimensionado para mais de 40 países e expandido para além das vacinas contra a COVID-19, para o fortalecimento da imunização do curso da vida; uma abordagem que prioriza a vacinação oportuna e eficaz durante toda a vida útil.

“As lições aprendidas com os esforços anteriores de resposta a pandemias, como as do Ebola e do H1N1, nos mostram que uma das maneiras mais eficazes, eficientes e equitativas de atender às necessidades da população e salvar vidas é adotar uma abordagem centrada na comunidade e mobilizar o apoio do país além das compras”, disse Edwin Macharia, sócio-gerente global da Dalberg. “Am Dalberg está empolgada em se unir a essa equipe central juntamente com a Sabin e a JSI para desenvolver estratégias de vacina usando uma abordagem centrada nas pessoas e promover um mundo mais inclusivo e sustentável.”

“Este projeto está alinhado com a missão orientadora da JSI de construir sistemas de saúde mais fortes para melhorar os resultados de saúde para todos”, disse Lora Shimp, diretora técnica do Immunization Center da JSI. “As vacinas são a porta de entrada para a equidade na saúde e uma ferramenta para aliviar o peso dos sistemas de saúde estressados, garantindo que as populações sejam protegidas contra doenças mortais ou que alteram a vida. A equipe da JSI deseja alavancar a capacidade técnica do Immunization Center para garantir o sucesso da expansão deste programa de equidade vacinal em todo o mundo.”

As fases do projeto irão acelerar agora a distribuição equitativa antes da criação da vacina, para garantir que ela chegue aos mais vulneráveis entre nós quando uma se tornar disponível. Ninguém está protegido contra o vírus até que todos estejam protegidos.

Sobre o Sabin Vaccine Institute

O Sabin Vaccine Institute é um dos principais defensores da expansão do acesso e uso de vacinas em todo o mundo, desde o avanço da pesquisa e desenvolvimento de vacinas, até a ampliação do conhecimento e inovação das vacinas. Revelando o potencial das vacinas através da parceria, o Sabin criou um ecossistema robusto de financiadores, inovadores, implementadores, profissionais, formuladores de políticas e partes interessadas públicas para avançar sua visão de um futuro livre de doenças evitáveis. Como uma organização sem fins lucrativos com mais de duas décadas de experiência, o Sabin está empenhado em encontrar soluções duradouras que levem todos os benefícios das vacinas a todas as pessoas, independentemente de quem sejam ou de onde vivem. No Sabin, acreditamos no poder das vacinas para mudar o mundo. Para mais informação, visite www.sabin.org e siga-nos no Twitter, @SabinVaccine.

Sobre a Dalberg

A Dalberg é um grupo líder em consultoria de impacto social que reúne consultoria estratégica, design thinking, análise de big data, investimento e pesquisa para enfrentar desafios sociais e ambientais complexos. Trabalhamos em colaboração com comunidades, instituições, governos e corporações para desenvolver soluções que criem impacto em escala e um mundo mais inclusivo e sustentável onde todas as pessoas, em todos os lugares, possam alcançar seu potencial máximo.

Sobre a John Snow Research & Training Institute, Inc.

A JSI Research & Training Institute, Inc. é uma organização global de consultoria e pesquisa em saúde pública sem fins lucrativos, e líder global no fortalecimento de sistemas de imunização de rotina, bem como novas apresentações de vacinas. A JSI se dedica a melhorar a saúde de pessoas e comunidades em todo o mundo. Nossa missão é melhorar a saúde das pessoas e comunidades carentes e proporcionar um lugar onde as pessoas dedicadas possam dar seguimento a essa causa.



Sobre a Skoll Foundation

A Skoll Foundation catalisa a mudança social transformacional investindo, conectando e defendendo empreendedores sociais e outros líderes de mudanças que juntos promovem soluções equitativas para os problemas mais urgentes do mundo.

Jeff Skoll, o primeiro funcionário e primeiro presidente da eBay, criou a Skoll Foundation em 1999 em busca da sua visão de um mundo sustentável de paz e prosperidade para todos. A Skoll Foundation faz parte do Jeff Skoll Group, que também inclui o Participant e o Capricorn Investment Group. A Fundação é liderada pelo CEO Don Gips.

A Skoll Foundation está em um ponto de inflexão emocionante do seu longo histórico de duas décadas. Com a equidade no centro de uma estratégia em evolução que se estende além do seu foco tradicional no empreendedorismo social, a Fundação tem o desejo de mudar fundamentalmente a trajetória dos problemas globais urgentes, incluindo pandemias e sistemas de saúde globais, justiça racial, mudanças climáticas, governança eficaz e economias inclusivas. A Fundação faz isso conectando empreendedores sociais e outros líderes de mudanças em todo o mundo, investindo nas suas soluções e defendendo seu trabalho.

