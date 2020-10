华盛顿, Oct. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 萨宾疫苗研究所(Sabin Vaccine Institute,简称“萨宾研究所”)今天宣布与Dalberg and JSI Research & Training Institute, Inc. (以下称“JSI”)合作创建新冠肺炎疫苗股权项目(vaccineequity.org)。这项合作将支持低中低收入国家的免疫专业人员通过其所在国家的免疫项目来领导新冠肺炎疫苗的公平提供,以补充由世界卫生组织领导的新冠肺炎工具获取加速器(Access to COVID-19 Tools Accelerator,简称“ACT-A”)的疫苗支持基础COVAX机制、全球疫苗免疫联盟(即:GAVI),以及流行病防范创新联盟(The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations,即:CEPI)。



斯科尔基金会(Skoll Foundation)正在通过100万美元的启动资金支持创建新冠肺炎疫苗公平项目,并将在四个国家进行试点。各合作伙伴希望在试点成功后获得更多资金,以从2021年开始将该项目扩大到超过40个国家。

随着新冠肺炎疫苗开发人员获得疫苗批准所需的安全性和有效性临床证据,这个项目将确保国家免疫规划拥有充足资源和卫生系统,从而为全球高效而公平地分配疫苗做好准备,以期到2022年实现对新冠肺炎的可持续全球保护,并加强在整个生命周期进行免疫接种的能力。

该项目利用这三方合作伙伴的全球影响力和数十年来在加强免疫系统以促进国家规划方面的经验。萨宾研究所开展工作的基础是20多年来通过规划,特别是通过Boost社区来促进疫苗公平获取的努力,以及世界各地115个国家中1000多名免疫专业人员组成的协作和参与网络。Boost社区将邀请其成员参加新冠肺炎疫苗公平项目的咨询小组和互动讨论,以确保他们能密切参与决策。Dalberg团队利用其数据能力、以患者为中心的方法和丰富的经验,协助各国的防疫响应举措。Dalberg在2013-2015年西非埃博拉疫情期间以及整个新冠疫情期间向应急行动中心提供支持,目前则在利用其庞大的全球网络(包括非洲各地的疾病控制和预防中心)以加强新冠肺炎疫情响应工作。第三个合作伙伴JSI将利用该组织在超过45个国家的分支机构,及其在帮助各国引进新疫苗和加强现有免疫规划方面的丰富经验,提供必要的技术支持和战略规划以扩大该项目的全球影响力。

“疫苗不会自动送达。疫苗控制传染病的能力取决于疫苗接种项目的力度,并最终取决于领导这些项目的专业人员。”萨宾研究所全球免疫总裁Bruce Gellin博士说。“将全球专家与领导第一线的免疫专业人员联系起来,这将提供迫切需要的数据、见解和信息的双向流动,为公平提供疫苗提供依据。斯科尔基金会认识到免疫专业人员在帮助世界战胜此次疫情方面将发挥的关键作用,我们对此深表感谢。”

新冠肺炎疫苗公平项目将包括三个阶段,旨在迅速评估疫苗分配格局,充分利用经验教训,并在成功试点的基础上扩大规模,以实现全球疫苗公平提供。斯科尔基金会将为第1和第2阶段提供资金。在第一阶段(即“规划”阶段),集团将与萨宾研究所的Boost社区成员合作,与ACT-A进行协调并选择四个国家进行试点。在第2阶段(即“试点”阶段),全部三方合作伙伴将与国家和地方免疫专业人员携手合作,分析试点国家在疫苗筹资、采购和分发方面的需求,为公平提供新冠肺炎疫苗制定有针对性的行动计划。随着更多资助方加入该项目,上述行动计划将成为第三阶段的蓝图,将试点的成功扩大到40多个国家,并扩大到新冠肺炎疫苗之外的领域以加强生命历程免疫,这是一种在整个生命周期内优先关注及时和有效疫苗接种的方法。

“从应对埃博拉和H1N1等以往疫情的工作中吸取的教训告诉我们,满足人口需求和拯救生命的最有效、高效和公平的方法之一就是采取以社区为中心的方法,并在采购之外调动国家层面的更多支持,”Dalberg全球执行合伙人Edwin Macharia说道, “Dalberg为能与萨宾研究所及JSI一起加入这个核心团队而感到非常兴奋,我们将通过以人为本的方法制定疫苗战略,通过疫苗接种来创建更具包容性和可持续性的世界。”

“这个项目与JSI的指导使命相统一,那就是建立更强大的卫生系统以改善所有人的健康结果,”JSI免疫中心技术总监Lora Shimp表示。“疫苗是实现医疗公平的一个途径,同时也作为一种工具,确保人口免于感染致命或严重影响生活的疾病,从而为承担重压的卫生系统减轻负担。JSI团队期待利用免疫中心的技术能力,确保这一疫苗公平计划在全球范围内成功扩展。”

该项目的各个阶段将在疫苗问世前的当下时期加快公平分配,以确保在有疫苗可用时能将疫苗送达最弱势人群。除非每个人都得到保护,否则所有人都会受到病毒威胁。

关于萨宾疫苗研究所

萨宾疫苗研究所是扩大全球疫苗获取和使用机会、推进疫苗研究和开发以及扩大疫苗知识和创新的主要倡导机构之一。 研究所通过伙伴关系来释放疫苗潜力,现已建立了一个由资助方、创新机构、执行机构、执业机构、决策者和公众利益相关方组成的强有力的生态系统,以推进其关于在未来消除可预防疾病的愿景。作为一家拥有二十多经验的非营利组织,萨宾研究所致力于寻找持久解决方案,以及让生活中世界各地的所有人都能通过疫苗而充分受益。在萨宾,我们相信疫苗有改变世界的力量。要了解更多信息,请访问www.sabin.org并通过@SabinVaccine在推特上关注我们。

关于Dalberg

Dalberg是一家领先的社会影响咨询集团,集战略咨询、设计思维、大数据分析、投资和研究于一体,致力于解决复杂的社会和环境挑战。我们与社区、机构、政府和企业合作,创建可产生规模性影响的解决方案,以建设更具包容性和可持续性的世界,让世界各地的所有人都能充分发挥自己的潜力。

关于John Snow Research & Training Institute, Inc.

JSI Research & Training Institute, Inc.是一家非营利性全球公共卫生咨询和研究组织,也是加强常规免疫体系和新疫苗引入工作的全球领先机构。JSI致力于改善世界各地个人及社区的健康水平。我们的使命是为缺乏医疗服务资源的人群及社区改善健康水平,并提供一个平台供人们以热情和投入来促进这项事业。



关于斯科尔基金会

斯科尔基金会投资、联系和支持社会企业家和其他变革领导者以共同推动世界最紧迫问题的公平解决方案,从而催化社会转型变革。

eBay的首位雇员和第一位总裁Jeff Skoll于1999年创立了斯科尔基金会,以寻求实现他的愿景:一个人人享有和平与繁荣的可持续世界。斯科尔基金会隶属于Jeff Skoll集团。该集团旗下还包括Participant和Capricorn Investment Group。基金会由首席执行官Don Gips领导。

斯科尔基金会正处于其成立20年来的一个令人兴奋的转折点。基金会将公平作为一项不断发展的战略的核心,超越以往对社交创业的关注重点,力求从根本上改变全球卫生系统、种族公正、气候变化、有效治理和包容性经济等世界紧迫问题的发展轨道。基金会通过联系世界各地的社交企业家和其他变革领袖、投资于他们的解决方案并支持其事业来实现这一目标。

若需了解更多信息,请访问skoll.org。

