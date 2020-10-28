華盛頓, Oct. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sabin Vaccine Institute (Sabin) 今天宣佈與 Dalberg 及 JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI) 合作建立 新型冠狀病毒 COVID-19 疫苗公平項目 (vaccinequity.org)。這項合作將支持低收入和中等收入國家的免疫專業人士，透過其全國免疫計劃實現新型冠狀病毒 COVID-19 疫苗的公平交付，並補充在 COVAX 融資 中概述的方法，即由世界衛生組織 (WHO) 領導的新型冠狀病毒 COVID-19 工具加速器 (ACT-A) 的疫苗支柱；疫苗聯盟 Gavi (Gavi) 和流行病預防創新聯盟 (CEPI)。



Skoll Foundation 透過提供 100 萬美元的啟動資金，在四個國家試行該計劃來支持新型冠狀病毒 COVID-19 疫苗公平項目的建立。在試點取得成功後，合作夥伴希望獲得額外資金，從 2021 年開始將項目擴展至 40 多個國家。

隨著 COVID-19 疫苗開發人員獲得疫苗批准所需的安全和有效性的臨床證據，該項目將透過確保全國免疫計劃具有資源和健康系統，以實現 2022 年前的新型冠狀病毒 COVID-19 在全球的可持續保護，並增強疫苗在全球的產能。

該項目利用三個合作夥伴的全球影響力和數十年的免疫系統經驗，以促進國家計劃。Sabin 透過計劃推廣公平疫苗使用已逾 20 年，特別是 Boost Community，即來自全球 115 多個國家的 1,000 多名免疫專業人士的協作和參與網絡。Boost Community 將邀請其成員參與新型冠狀病毒 COVID-19 疫苗公平項目的諮詢小組和互動討論，以確保他們密切參與決策。Dalberg 團隊利用其數據功能、以患者為中心的方法和廣泛的經驗來協助各國的回應工作。Dalberg 在 2013-2015 年西非伊波拉疫情爆發和整個新型冠狀病毒 COVID-19 疫情期間為緊急行動中心提供支援，目前正在進入其廣泛的全球網絡，如非洲疾病控制和預防中心，以加強新型冠狀病毒 COVID-19 的回應工作。最後，JSI 提供擴展全球影響項目所需的技術支援和策略規劃，利用該組織在 45 多個國家的業務，以及協助國家推出新疫苗和增強現有免疫計劃的深厚經驗。

Sabin 全球免疫委員會主席 Bruce Gellin 博士說：「疫苗並非自行提供。它們控制疫情的能力取決於疫苗計劃的強度，最終取決於將領導這些計劃的專業人士。」 將全球專家與領先的前線免疫專業人士聯繫起來，將提供急需的雙向數據、見解和資訊，以獲得公平的疫苗交付。我們感謝 Skoll Foundation 認可免疫專業人士在幫助世界克服這場疫情中的關鍵角色。」

新型冠狀病毒 COVID-19 疫苗公平項目將包括三個階段，旨在快速評估疫苗分銷領域，在最大程度上學習和擴展一個成功的試點，以使全球可公平交付疫苗。Skoll Foundation 將資助第 1 及第 2 階段。在第一階段（「計劃」），集團將與 Sabin 的 Boost Community 成員合力與 ACT-A 合作，並選擇四個執行該項目的國家。在第 2 階段（「先導」），所有三個合作夥伴都將與國家和子國家免疫專業人士合作，以分析國家對疫苗融資、採購和分銷的需求，從而建立公平交付新型冠狀病毒 COVID-19 疫苗的定制行動計劃。這些行動計劃將作為第 3 階段的藍圖，成功的試點將擴展至 40 多個國家，並擴大至新型冠狀病毒 COVID-19 疫苗以外的國家，以增強生命歷程免疫，以在整個生命週期中優先進行及時有效疫苗接種的方法。

Dalberg 全球管理合夥人 Edwin Macharia 表示：「從以往的應對伊波拉和 H1N1 流感大流行的努力中學到的經驗教訓告訴我們，滿足人口需求和挽救生命的最有效和公平的方法之一，就是採取以社區為中心的方法，並動員國家支持。」 JSI 免疫中心技術總監 Lora Shimp 表示：「Dalberg 充滿活力，與 Sabin 和 JSI 一起加入這個核心團隊，透過以人為本的方式制定疫苗策略，使接種疫苖的機會可惠及一個更具包容性和可持續性的世界。

這個項目符合 JSI 的指導使命，即建立更強大的衛生系統，以改善所有人的健康狀況。疫苗是實現衛生公平的門戶，是一項保護人民免受致命性或改變人生的疾病影響，並是減輕緊張衛生體系負擔的工具。JSI 團隊期待利用免疫中心的技術能力，確保該疫苗公平計劃在全球成功擴展。」

在疫苗到達之前，該項目的各階段將加速公平分配，以確保疫苖在可用的情況下能惠及最脆弱的人群。在所有人安全之前沒有人是安全的。

關於 Sabin Vaccine Institute

Sabin Vaccine Institute 是全球擴大疫苗供應和採用、促進疫苗研發和擴大疫苗知識與創新的主要倡導者。Sabin 透過合作夥伴關係釋放疫苗效益的潛力，目前已成功建立了一個強大的生態系統，當中涉及資助者、創新者、實施者、從業員、政策制定者和公共利益相關者，以促進其可預防疾病不再存在的未來願景。作為擁有超過二十年經驗的非牟利組織，Sabin 致力尋找持久有效的解決方案，並將疫苗的全部利益開放給全球所有人，不論身份或居住地區。在 Sabin，我們相信疫苗有能力足以改變全世界。s如需更多資訊，請瀏覽 www.sabin.org 並在 Twitter @SabinVaccine 關注我們。

關於 Dalberg

Dalberg 是領先的社會影響諮詢小組，匯集了策略諮詢、設計思維、大數據分析、投資和研究，以應對複雜的社會和環境挑戰。我們與社區、機構、政府和公司合作，共同開發解決方案，以創造具規模的影響力，並建立一個更具包容性和可持續性的世界，使世界各地的所有人都能發揮最大的潛力。

關於 John Snow Research & Training Institute, Inc.

JSI Research & Training Institute, Inc. 是一家非牟利全球公共衛生諮詢和研究組織，並且是加強常規 免疫 系統以及新疫苗引進的全球領導者。JSI 致力於改善全球個人和社區的健康。我們的使命是改善服務不足的人群和社區的健康狀況，並為人們提供熱情和奉獻精神的場所，以追求這一願景。



關於 Skoll Foundation

Skoll Foundation 透過投資、聯繫和擁護社會企業家和其他變革領袖，共同推動世界為最迫切的問題提出公平的解決方案，從而促進社會變革。

eBay 的第一位僱員和第一任總裁 Jeff Skoll 於 1999 年創立了 Skoll Foundation，以實現他對所有人的可持續和平與繁榮世界的願景。Skoll Foundation 是 Jeff Skoll 集團的一部分，該集團還包括 Participant and the Capricorn Investment Group。該基金會由 行政總裁 Don Gips 領導。

Skoll Foundation 在其長達 20 年的悠久歷史中正處於一個令人興奮的轉捩點。基金會以不斷發展的策略為重心，超越了傳統上對社會企業家精神的關注，力求從根本上轉移對疫情和全球衛生體系、種族正義、氣候變化、有效治理和包容性經濟等迫切的全球問題的軌跡。基金會透過連接全球的社會企業家和其他變革領袖，投資於他們的解決方案並支持他們的工作來實現這點。

如要了解更多詳情，請瀏覽 skoll.org 。