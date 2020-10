Nokia Oyj

Nokia julkisti uuden strategiansa ensimmäisen vaiheen, muutoksia toimintamalliin ja johtoryhmään

Nokian uusi strategia julkistetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on tänään, kun Nokia julkistaa uuden, 1.1.2021 voimaan astuvan toimintamallin, joka auttaa yhtiötä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin sekä käynnissä olevaan markkinamuutokseen.

Neljä tulosvastuullista liiketoimintaryhmää, jotka vastaavat aiempaa paremmin asiakkaiden ostokäyttäytymistä.

Uudet liiketoimintaryhmät ovat Mobile Networks, IP and Fixed Networks, Cloud and Network Services ja Nokia Technologies.

Perustettava Customer Experience -yksikkö vahvistaa asiakassuhteita läpi liiketoimintojen.

Toimintamalli parantaa tulosvastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, yksinkertaistaa rakennetta sekä parantaa kustannustehokkuutta.

Uusi toimintamalli astuu voimaan 1.1.2021.

Nokia julkistaa uuden strategiansa kolmessa vaiheessa: lisätietoa strategiasta julkaistaan 16.12.2020 ja Pääomamarkkinapäivä-tapahtumassa 18.3.2021.

Espoo – Nokia on tänään julkistanut periaatteet, jotka ohjaavat sen strategiatyötä sekä uuden toimintamallin, joka astuu voimaan 1.1.2021.

“Koko toimialamme käy läpi merkittävää muutosta. Teollisuusautomaation ja digitalisaation myötä kysyntä suorituskykyisille verkoille, avoimille rajapinnoille, virtualisaatiolle ja pilvinatiiveille ohjelmistoille tulee kasvamaan. Tämä mullistaa tapamme suunnitella, asentaa, operoida ja myydä tuotteitamme ja ratkaisujamme”, sanoi Pekka Lundmark, Nokian toimitusjohtaja.

”Tavoitteenamme on luoda Nokialle strategia, jonka kautta pystymme hyödyntämään markkinoiden käynnissä olevan muutoksen, parantamaan suorituskykyämme sekä luomaan arvoa osakkeenomistajille pitkällä tähtäimellä."

Tähänastisen strategiatyön keskeiset johtopäätökset ovat seuraavat: Ensinnäkin, Nokian päätavoitteena tulee olla teknologiajohtajuus. Toiseksi, nykyinen asiakaskuntamme, johon kuuluu teleoperaattoreita, yrityksiä sekä internettoimijoita, tarjoaa hyviä mahdollisuuksia arvonluontiin myös tulevaisuudessa. Kolmanneksi, pidemmällä aikavälillä näemme merkittäviä mahdollisuuksia asiakkaidemme siirtyessä kohti ”network-as-a-service” -verkkopalveluratkaisuja. Neljänneksi, siirrymme nykyisestä ”end-to-end” -mallista lähestymistapaan, jossa jokaisella liiketoimintaryhmällä on selkeä rooli tulevassa strategiassamme.

Tänään julkistetut neljä liiketoimintaryhmää ovat osa uutta toimintamallia, jossa jokaisella liiketoimintaryhmällä on selkeä tulosvastuu ja niiden tavoitteena on markkinajohtajuus omilla toiminta-alueillaan. Sijoitetun pääoman tuotto on keskeinen mittari tulosten arvioinnissa.

”Aiempaa yksinkertaisempi rakenne tekee meistä asiakaslähtöisemmän ja parantaa tulosvastuullisuutta ja kustannustehokkuutta. Osana uutta strategiaa tulemme pohtimaan tarkasti mihin investoimme. Tavoittelemme teknologiajohtajuutta ja kohdennamme investoinnit niihin segmentteihin, joissa aiomme kilpailla”, Lundmark jatkoi.

Uudet liiketoimintaryhmät ovat:

Mobile Networks, johon kuuluu mobiiliverkkojen tuotevalikoima sekä verkkojen käyttöönotto-, huolto- ja asiakaspalvelut sekä verkonhallintaohjelmistot. Tämä liiketoimintaryhmä tarjoaa mobiiliverkoista kiinnostuneille asiakkaille täyden valikoiman tuotteita, palveluita sekä niihin liittyviä ohjelmistoja. Se tähtää johtajuuteen keskeisissä teknologioissa, kuten 5G:ssä, ORAN:issa ja VRAN:issa. Liiketoimintaryhmän liikevaihto neljän viimeisen vuosineljänneksen ajalta on yhteensä noin 10 miljardia euroa. Mobile Networksin johtajaksi on nimitetty Tommi Uitto.

IP and Fixed Networks, joka sisältää nykyiset IP Routing-, Optical Networks- sekä Fixed Networks -liiketoimintamme ja Alcatel Submarine Networks -liiketoiminnan, joka raportoidaan tällä hetkellä konsernin yhteisten toimintojen alla. Tämä liiketoimintaryhmä vastaa asiakkaiden jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin suuremmasta kapasiteetista, luotettavammista ja nopeammista verkoista ja alhaisemmista kustannuksista. Liiketoimintaryhmän liikevaihto neljän viimeisen vuosineljänneksen ajalta on yhteensä noin seitsemän miljardia euroa. IP and Fixed Networks -liiketoimintaryhmän johtajaksi on nimitetty Federico Guillén.

Cloud and Network Services, joka sisältää olemassa olevan Nokia Software -liiketoimintamme (pois lukien verkkojen hallinnointi), Nokian Enterprise -liiketoiminnan, runkoverkot kattaen sekä ääni- että pakettivälitteiset ratkaisumme ja nykyisen Global Services -liiketoimintamme verkonhallintapalvelut. Tämä liiketoimintaryhmä tulee myös toimimaan joidenkin tuotteidemme jakelukanavana yritysasiakkaille. Se tähtää kasvuun hyödyntämällä markkinamuutosta kohti pilvipohjaisia ”network as a service” -verkkopalveluratkaisuja ja ohjelmistovetoista arvonluontia. Liiketoimintaryhmän liikevaihto neljän viimeisen vuosineljänneksen ajalta on yhteensä noin kolme miljardia euroa. Cloud and Network Services -liiketoimintaryhmän johtajaksi on nimitetty Raghav Sahgal.

Nokia Technologies liiketoimintaryhmä säilyy pääosin ennallaan. Liiketoimintaryhmän liikevaihto neljän viimeisen vuosineljänneksen ajalta on yhteensä noin 1,4 miljardia euroa. Liiketoimintaryhmän johtajana jatkaa Jenni Lukander.

Neljän liiketoimintaryhmän lisäksi uuteen toimintamalliin kuuluu Customer Experience -yksikkö, joka vastaa yhtenäisestä asiakasrajapinnasta sekä edustaa asiakkaiden ääntä läpi liiketoimintojen. Customer Experience -yksikköön kuuluvat asiakastiimit, alue- ja maakohtainen johto sekä markkinointi. Yksikön johtajaksi on nimitetty Ricky Corker.

“Uusien liiketoimintaryhmiemme ansiosta välimatka asiakkaiden ja tuotekehityksen välillä lyhenee. Customer Experience -yksikkömme syventää entisestään asiakassuhteitamme. Meillä on jo nyt ensiluokkaiset asiakastiimit, ja aiomme säilyttää tämän vahvuutenamme myös jatkossa”, sanoi Lundmark.

Liiketoimintaryhmiä ja Customer Experience -yksikköä tukee neljä keskeistä yksikköä:

Finance, jota johtaa talous- ja rahoitusjohtaja Marco Wirén. Talousyksikkö sisältää myös läpi organisaation jaetut palvelut.

Legal and Compliance, jota johtaa lakiasiainjohtaja Nassib Abou-Khalil.

People, jota johtaa henkilöstöjohtaja Stephanie Werner-Dietz. Yksikkö kattaa henkilöstöhallinnon, toimintamallin hallinnoinnin sekä kiinteistötoiminnot.

Strategy and Technology, joka kattaa strategisen suunnittelun, pitkän aikavälin tuotekehityksen mukaan luettuna Nokia Bell Labs sekä Nokian oman IT:n ja digitalisaation. Tämän yksikön johtaja tullaan ilmoittamaan myöhemmin.

Uusi toimintamalli ja nimitykset astuvat voimaan 1.1.2021, minkä jälkeen Nokian johtoryhmä koostuu yllä mainituista johtajista toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin johtamana. Liiketoimintaryhmien johtajat aloittavat liiketoimintasuunnitelmien laatimisen yksiköilleen välittömästi.

Nokia julkaisee lisätietoa strategiasta, markkinanäkymistä ja uusista liiketoimintaryhmistä 16.12.2020. Lisäksi Nokia suunnittelee järjestävänsä Pääomamarkkinapäivä-tapahtuman 18.3.2021, jossa julkaistaan laaja katsaus uusiin liiketoimintaryhmiin, keskittyen strategiaan, tavoitteisiin sekä operatiivisiin suunnitelmiin. Nokia mukauttaa ulkoista raportointimalliaan uutta toimintamallia vastaavaksi auttaakseen sijoittajia arvioimaan eri liiketoimintojen arvoa.

Nokian sijoittajapuhelu järjestetään 29.10.2020 kello 15.00. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/financials . Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1 412 717 9224.

Huomioitavaa: Tiedotteessa viitatut ehdotetut organisaatiomuutokset voivat vaatia työntekijöiden edustajien konsultointia tietyissä maissa ja täten muutokset eivät ole tältä osin lopullisia ennen kuin konsultaatiomenettelyt on saatu päätökseen.

