EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta III kvartali müügitulu oli kokku 2,833 miljonit eurot (2019 III kvartal: 2,364 miljonit eurot), kasvades aastaga 20%. 2020. aasta veebruari lõpus soetatud kahe kinnistu (airBaltic büroohoone ja Kekava logistikakeskus Riias), eelmise aasta lõpus valminud Tähesaju Hortese ning 2020. aasta augustus soetatud Vilniuses asuva Atea büroohoone müügitulu oli samal perioodil kokku 506 tuhat eurot, s.t uusi soetuseid arvestamata oleks selle aasta kolmanda kvartali müügitulu 1,6% madalam, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu vähenemine on seotud Covid-19 kriisist tulenevatest ajutistest allahindlustest. Üüritulu taastus oma tavapärasele tasemele kvartali viimasel kuul, septembris.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta 9 kuu müügitulu oli 7,698 miljonit eurot (2019 9 kuud: 7,000 miljonit eurot). Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid, intressiswapi õiglase väärtuse muutust ja tulumaksukulu oli 2020. aasta 9 kuu jooksul kokku 5,141 miljonit eurot (2019 9 kuud: 4,459 miljonit eurot). Kontserni teenis Covid-19 põhjustatud majanduslikust ebakindlusest, eeldatavast rahavoogude vähenemisest ning sellest tulenevast kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse vähenemisest võrreldes eelmise aastaga oluliselt väiksema puhaskasumi kogusummas 747 tuhat eurot (puhaskasum 2019 9 kuud: 5 127 tuhat eurot).

2020. aasta 9 kuu jooksul teenis fond konsolideeritud EBITDA-d 6,1 miljonit eurot (2019 9 kuud: 5,5 miljonit eurot). Covid-19 kriisist tulenev negatiivne majanduslik mõju fondi tulemustele on oluliselt väiksem kui seda algselt eeldati, mis osaliselt on seotud nii EfTEN Real Estate Fund III AS-i kinnisvaraportfelli hea hajutatusega sektorite ja riikide lõikes kui ka tugeva üürnikebaasi, hea kapitaliseerituse ja konservatiivse finantseerimisstrateegiaga.

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2020. aasta 9 kuu jooksul 97% (2019 9 kuu jooksul: sama), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 3% müügitulust. Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid 2020. aasta 9 kuu müügitulust kokku 21% (2019. aasta 9 kuu jooksul: 22%).

Kontserni varade maht oli 30.09.2020 seisuga 142,872 miljonit eurot (31.12.2019: 132,829 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 96% (31.12.2019: 85%).

Järgmise 12 kuu jooksul saabub mitme kontserni tütarettevõtte laenulepingu tähtaeg. Enamus kontserni laene on sõlmitud 5-aastase tähtajaga, mis refinantseeritakse laenulepingu lõppemisel. Järgmise 12 kuu jooksul refinantseeritakse kontserni laenukohustustest 19,317 miljonit eurot, s.o 29% kogu laenuportfellist. Seisuga 30.09.2020 on kontserni laenulepingute keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) 2,23% (31.12.2019: 1,84)% ning LTV (Loan to Value) 49% (31.12.2019: 52%).





Muudatused kinnisvaraportfellis 2020. aasta III kvartalis

2020. aasta augustis soetas EfTEN Real Estate Fund III AS 100%-lise tütarettevõte EfTEN Rutkausko UAB büroohoone Vilniuses soetusmaksumusega 11,8 miljonit eurot. Büroohoone ankurrentnikuks on IT-ettevõte Atea UAB. Soetus finantseeriti 39% osas omakapitalist, mille tulemusel on kogu fondi eelmise aasta 16 miljoni euro suurusest emissioonist saadud raha investeeritud.

2020. aasta septembri lõpu seisuga on kontsernil 14 (31.12.2019: 11) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 137,354 miljonit eurot (31.12.2019: 113,011 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 130,079 miljonit eurot (31.12.2019: 101,746 miljonit eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

III kvartal 9 kuud € tuhandetes 2020 2019 2020 2019 Müügitulu 2 833 2 364 7 698 7 000 Müüdud teenuste kulu -75 -82 -222 -229 Brutokasum 2 758 2 282 7 476 6 771 Turustuskulud -70 -83 -206 -303 Üldhalduskulud -394 -313 -1 166 -977 Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest 0 0 -3 986 1 460 Muud äritulud ja -kulud 4 0 4 -1 Ärikasum 2 298 1 886 2 122 6 950 Intressitulud 0 5 0 5 Finantskulud -289 -306 -967 -1 036 Kasum enne tulumaksu 2 009 1 585 1 155 5 919 Tulumaksukulu -197 -156 -408 -792 Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 812 1 429 747 5 127 Kasum aktsia kohta - tava 0,43 0,34 0,18 1,41 - lahustatud 0,43 0,34 0,18 1,41

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

30.09.2020 31.12.2019 € tuhandetes VARAD Raha ja raha ekvivalendid 4 313 12 986 Lühiajalised hoiused 0 6 000 Nõuded ja viitlaekumised 927 667 Ettemakstud kulud 49 51 Käibevara kokku 5 289 19 704 Kinnisvarainvesteeringud 137 354 113 011 Materiaalne põhivara 229 114 Põhivara kokku 137 583 113 125 VARAD KOKKU 142 872 132 829 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Laenukohustused 21 862 21 147 Tuletisinstrumendid 272 271 Võlad ja ettemaksed 879 1 132 Lühiajalised kohustused kokku 23 013 22 550 Laenukohustused 45 528 34 225 Muud pikaajalised võlad 871 609 Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 287 4 274 Pikaajalised kohustused kokku 50 686 39 108 Kohustused kokku 73 699 61 658 Aktsiakapital 42 225 42 225 Ülekurss 9 658 9 658 Kohustuslik reservkapital 1 323 936 Jaotamata kasum 15 967 18 352 Omakapital kokku 69 173 71 171 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 142 872 132 829

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel 6559515

E-mail: Marilin.Hein@eften.ee

