Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 29.10.2020 klo 8.20

Sanoman hallitus on päättänyt osingon toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän

Sanoma Oyj:n hallitus on kokouksessaan päättänyt vuodelta 2019 maksettavan osingon toisen erän, jonka suuruus on 0,25 euroa osakkeelta, maksupäivän ja täsmäytyspäivän. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.10.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon toisen erän maksupäivä on 6.11.2020.

Sanoma Oyj:n 25.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä, 0,25 euroa osakkeelta, maksettiin 3.4.2020. Osingon toinen erä, 0,25 euroa osakkeelta, päätettiin maksaa marraskuussa 2020.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

