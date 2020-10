Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 29 oktober 2020



Kwartaalresultaat in lijn met tweede kwartaal van dit jaar

Client assets stijgen met 3% naar € 106,3 miljard en AuM stijgen met 3% naar € 92,0 miljard

€ 1,4 miljard netto-instroom in AuM bij Private Banking en Asset Management

Wederom zeer beperkte toevoeging aan kredietvoorziening dankzij wealth managementprofiel

Kapitaalratio stijgt naar 24,9%

Van Lanschot Kempen publiceert vandaag de trading update over het derde kwartaal van 2020. Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot Kempen: ‘De huidige omstandigheden rondom COVID-19 zijn nog steeds uitzonderlijk en we zien om ons heen de impact van het virus weer verder toenemen. Tegelijkertijd zien we dat voor de meeste van onze klanten het derde kwartaal in financieel opzicht goed is verlopen. Met de beperkte toevoeging aan de kredietvoorziening door het lage risico in de kredietportefeuille bewijst ons wealth managementmodel zich weer. We hebben de afgelopen maanden vastgehouden aan de eerder aangekondigde kostenbesparende maatregelen en de resultaten hiervan laten zien dat we de kosten goed beheersen. We zijn dan ook tevreden met het solide resultaat dit kwartaal.’

De client assets zijn dit kwartaal gestegen met € 2,9 miljard naar € 106,3 miljard. De assets under management (AuM) zijn toegenomen met € 2,8 miljard naar € 92,0 miljard, dankzij de combinatie van een netto-instroom van € 1,4 miljard en een positief koersresultaat van € 1,4 miljard.

Private Banking laat dit kwartaal opnieuw een mooie netto-instroom in AuM zien van € 0,3 miljard (YTD € 0,8 miljard). Uit deze netto-instroom, die plaatsvond in zowel Nederland als België, blijkt het vertrouwen van onze klanten om te blijven beleggen. Binnen Asset Management zien we een netto-instroom van € 1,1 miljard (YTD € 4,9 miljard). Hiervan is dit kwartaal € 1,4 miljard toegevoegd aan fiduciair management, vooral dankzij het nieuwe mandaat van Stichting Pensioenfonds Grontmij van € 1,0 miljard. Beleggingsstrategieën laat dit kwartaal een daling zien, deels door het beëindigen van fondsen.

Het Corporate Finance en Equity Capital Markets-team heeft wederom een goed kwartaal achter de rug met afgeronde deals in alle niches waarin zij actief zijn. Binnen Life Sciences waren we onder meer betrokken bij de IPO van CureVac op de Nasdaq in de Verenigde Staten en binnen de vastgoedsector hebben we bijvoorbeeld een herplaatsing van aandelen Kojamo uitgevoerd. Verder hebben we met Unifiedpost in België onze eerste IPO in de Fintech-sector begeleid.

In augustus hebben we met de overname van Hof Hoorneman Bankiers een volgende stap in onze groeistrategie aangekondigd. We hebben de aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar bij de toezichthouder ingediend en wachten nu op de goedkeuring hiervan.

Om onze kapitaalpositie verder te optimaliseren en de juridische structuur te versimpelen, onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om in 2021 Van Lanschot Kempen NV, de holding, te fuseren met Van Lanschot Kempen Wealth Management NV, de werkmaatschappij.

Onze huidige kapitaalpositie blijft sterk en de CET 1-ratio bedraagt 24,9% (exclusief ingehouden winst). Zoals eerder aangekondigd hebben we de aanbeveling van de ECB en DNB opgevolgd om het dividend over 2019 niet eerder uit te keren dan in januari 2021. Dit dividend van € 59,4 miljoen staat op de balans gereserveerd voor onze aandeelhouders en is niet opgenomen in onze kapitaalratio’s.





FINANCIËLE AGENDA

25 februari 2021 Publicatie jaarcijfers 2020



Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

